Colombia

El Consejo de Estado anuló el nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la FAO

El ministro del Interior no acreditó el dominio de una lengua oficial de Naciones Unidas ni del italiano, además de no certificar un título de posgrado, ambos requisitos indispensables para el cargo diplomático

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
El máximo tribunal contencioso-administrativo invalidó
El máximo tribunal contencioso-administrativo invalidó la designación de Benedetti como embajador ante la FAO por no cumplir con los requisitos de idioma y posgrado exigidos para el cargo diplomático - crédito @MinInterior / X

El Consejo de Estado confirmó la nulidad del nombramiento de Armando Benedetti como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en Roma.

La sentencia, emitida el 12 de junio de 2025, se basó en que Benedetti, actual ministro del Interior, no acreditó el dominio de una lengua oficial de Naciones Unidas ni del italiano, además de no certificar un título de posgrado, ambos requisitos indispensables para el cargo diplomático.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El fallo del máximo tribunal contencioso-administrativo ratificó la decisión previa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había declarado la nulidad del acto de nombramiento de Benedetti.

La ausencia de certificación en el manejo de idiomas y la falta de un título de posgrado fueron consideradas faltas insalvables a los requisitos legales para ejercer funciones diplomáticas en la FAO, organismo internacional con sede en Italia.

En la misma sentencia, el Consejo de Estado incluyó una exhortación dirigida al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El tribunal instó a que, en futuras demandas de nulidad electoral, se resuelvan todos los cargos planteados por las partes, en garantía de los principios de transparencia, acceso a la justicia, doble instancia y tutela judicial efectiva.

El pronunciamiento subrayó que las sentencias deben abordar todos los hechos y asuntos presentados en el proceso, conforme a los artículos 55 de la Ley 270 de 1996 y 280 y 281 del Código General del Proceso.

El contexto legal de la decisión remite a la obligación de los jueces de pronunciarse sobre la totalidad de los cargos en litigio, evitando que queden asuntos sin resolver y asegurando la congruencia de las sentencias.

El Consejo de Estado enfatizó que esta práctica fortalece la motivación de las decisiones judiciales y garantiza que todas las causales de nulidad invocadas reciban respuesta adecuada, en línea con los principios rectores de la administración de justicia en Colombia.

La decisión del Consejo de Estado se adoptó en ejercicio de la función jurisdiccional y en cumplimiento de los principios que rigen la administración de justicia en el país, reafirmando la importancia de la legalidad y la transparencia en el acceso a cargos diplomáticos.

Temas Relacionados

Consejo de EstadoArmando BenedettiNulidad de nombramientoFAOTribunal Administrativo de CundinamarcaCargos diplomáticos en Colombia

Más Noticias

“Me gusta la desnudez y no la oscuridad de los gobiernos”: Petro insiste en demeritar fallo del Consejo de Estado sobre alocuciones presidenciales

El jefe de Estado publicó un nuevo mensaje en contraposición a la orden emitida por el Consejo de Estado, que pide las alocuciones sean menos recurrentes

“Me gusta la desnudez

España vs. Colombia: hora y dónde ver a la “Tricolor” por los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

El equipo de César Torres se enfrenta a una de las mejores selecciones del torneo y que hace 22 años eliminó a Colombia en su mejor participación en mundiales de la categoría hace 22 años

España vs. Colombia: hora y

Por secuestro, tortura y violación a mujer indígena en Bogotá, hombre fue enviado a la cárcel

El acusado permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso penal en su contra, por los supuestos abusos cometidos contra su pareja sentimental

Por secuestro, tortura y violación

Euro en Colombia 10 de octubre: cuál es su valor en pesos

El tipo de cambio registró movimientos en las últimas horas, esta es la cotización de la moneda euro tras la apertura de mercados

Euro en Colombia 10 de

Fantasía de las Estrellas sobre Hielo deslumbra en Bogotá

El evento, con funciones hasta el próximo lunes 13 en el teatro Cassia de la capital, invita a grandes y pequeños a sumergirse en un universo de fantasía, música y patinaje artístico con personajes icónicos

Fantasía de las Estrellas sobre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El crudo testimonio de los

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

Corte Suprema argentina tomó decisión sobre narco colombiano conocido como el ‘Gran Hermano’

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

ENTRETENIMIENTO

Mánager de B King pidió

Mánager de B King pidió perdón en medio del llanto a la familia del cantante tras su muerte en México: “Lo siento mucho, no fue mi intención”

Luto en la televisión colombiana por la partida de Carlos Barbosa Romero: celebridades y fans rinden homenaje al actor

La ola de cancelaciones en la agenda musical en Colombia: estos son los conciertos que ya no se realizarán en el país en 2025

Juan David Tejada dio detalles de la separación de Aida Victoria Merlano: “Cosas que como no cuadran”

Violeta Bergonzi, con este arriesgado plato, fue la primera en pasar al top 10 de ‘MasterChef Celebrity 2025′: “Soñaba con este momento”

Deportes

España vs. Colombia: hora y

España vs. Colombia: hora y dónde ver a la “Tricolor” por los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

México vs. Colombia: hora y dónde ver a la “Tricolor” en su primer amistoso camino al Mundial 2026

Miguel Ángel Russo y ‘las uñitas colombianas’, uno de los clásicos más recordados de la carrera del estratega

Así fueron los últimos minutos de vida de Miguel Ángel Russo, campeón con Millonarios: “Fue una cosa única”

Nacional superó a Once Caldas por la mínima en el juego de ida de la Copa BetPlay