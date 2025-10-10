El Consejo de Estado anuló el nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la FAO

El máximo tribunal contencioso-administrativo invalidó la designación de Benedetti como embajador ante la FAO por no cumplir con los requisitos de idioma y posgrado exigidos para el cargo diplomático - crédito @MinInterior / X

El Consejo de Estado confirmó la nulidad del nombramiento de Armando Benedetti como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en Roma.

La sentencia, emitida el 12 de junio de 2025, se basó en que Benedetti, actual ministro del Interior, no acreditó el dominio de una lengua oficial de Naciones Unidas ni del italiano, además de no certificar un título de posgrado, ambos requisitos indispensables para el cargo diplomático.

El fallo del máximo tribunal contencioso-administrativo ratificó la decisión previa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había declarado la nulidad del acto de nombramiento de Benedetti.

La ausencia de certificación en el manejo de idiomas y la falta de un título de posgrado fueron consideradas faltas insalvables a los requisitos legales para ejercer funciones diplomáticas en la FAO, organismo internacional con sede en Italia.

En la misma sentencia, el Consejo de Estado incluyó una exhortación dirigida al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El tribunal instó a que, en futuras demandas de nulidad electoral, se resuelvan todos los cargos planteados por las partes, en garantía de los principios de transparencia, acceso a la justicia, doble instancia y tutela judicial efectiva.

El pronunciamiento subrayó que las sentencias deben abordar todos los hechos y asuntos presentados en el proceso, conforme a los artículos 55 de la Ley 270 de 1996 y 280 y 281 del Código General del Proceso.

El contexto legal de la decisión remite a la obligación de los jueces de pronunciarse sobre la totalidad de los cargos en litigio, evitando que queden asuntos sin resolver y asegurando la congruencia de las sentencias.

El Consejo de Estado enfatizó que esta práctica fortalece la motivación de las decisiones judiciales y garantiza que todas las causales de nulidad invocadas reciban respuesta adecuada, en línea con los principios rectores de la administración de justicia en Colombia.

La decisión del Consejo de Estado se adoptó en ejercicio de la función jurisdiccional y en cumplimiento de los principios que rigen la administración de justicia en el país, reafirmando la importancia de la legalidad y la transparencia en el acceso a cargos diplomáticos.