Dos niños quedaron gravemente heridos en un atentado en Ibagué: uno de ellos recibió un disparo en el rostro

Un ataque armado dejó a dos niños gravemente heridos en el barrio La Pradera de Ibagué (Tolima), durante la tarde del miércoles 9 de octubre de 2025, lo que causó indignación entre la comunidad, al confirmarse que los menores fueron alcanzados directamente por los disparos y no por la caída de la motocicleta, como se sospechó inicialmente.

De acuerdo con las versiones preliminares sobre lo ocurrido, el hecho ocurrió en la comuna 12 de la ciudad, cuando Hugo Nelson Leal Domínguez, conocido como alias Tritón, fue asesinado a plena luz del día mientras se desplazaba por el popular sector junto a su pareja y sus hijos.

De acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día, el ataque se produjo cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a la víctima y, de inmediato, abrieron fuego en su contra sin importar la presencia de los pequeños.

Leal Domínguez, de 31 años y oriundo de Girardot, cayó junto al vehículo en el que se movilizaba, mientras que su familia resultó herida en el mismo acto violento, por lo que la comunidad se comunicó de inmediato con las autoridades.

Los uniformados de la Policía Metropolitana de Ibagué confirmaron que María Esquivel, de 28 años y pareja sentimental de la víctima, sufrió una herida con arma de fuego en el brazo izquierdo. Entre tanto, el diario local El Nuevo Día, confirmó que los menores afectados fueron identificados con las iniciales C.N.E., de 18 meses, que presenta una herida abierta en el brazo izquierdo, y A.F.E., de 3 años, que recibió un disparo en la cabeza y permanece con pronóstico reservado.

Pese a que inicialmente, se habló de que los menores resultaron lesionados debido a la caída de la moto, las primeras pesquisas permitieron descartar que las lesiones provinieran de un accidente y se indicó que fueron intencionales.

Del mismo modo, la investigación reveló que Leal Domínguez tenía un extenso historial delictivo, con 14 anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) de la Fiscalía General de la Nación por delitos como homicidio, porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos, violencia intrafamiliar y amenazas, entre otros.

Los agentes encargados indicaron que el hombre había recuperado recientemente su libertad, lo que refuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas como móvil del crimen. Sin embargo, esta es solo una de las hipótesis que se maneja sobre el hecho y que será confirmada o descartada por la justicia.

Un dato relevante aportado por El Nuevo Día indica que la familia no residía en el sector donde ocurrió el atentado, por lo que una de las versiones que se maneja es que fueron engañados para movilizarse hasta el lugar o que los criminales les estaban haciendo seguimiento para atentar en contra de la víctima y sus seres queridos.

El caso tiene en alerta a las autoridades locales, que continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables del atentado.

Ante la gravedad de los hechos, los uniformados pidieron a la comunidad que colabore entregando cualquier información que pueda conducir a dar con el paradero de los agresores, debido a que se debe iniciar el proceso en su contra para que paguen por este brutal ataque que acabó con la vida de dos menores de edad.

Para este fin, los ciudadanos pueden comunicarse con la línea 123 o acercarse a cualquier estación de Policía para dar a conocer lo que saben sobre este hecho y contribuir con la justicia. Asimismo, se confirmó que se guardará absoluta reserva de los datos personales de aquellos que colaboren con las autoridades.