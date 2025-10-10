Así tumbarán con explosivos en cuatro segundos dos puentes en Bogotá: desalojarán a los vecinos y habra restricciones para conductores y en la ciclovía

Esta obra hace parte de la nueva calle 13, que incluirá una troncal de Transmilenio - crédito Alcaldía de Bogotá

Este domingo, 12 de octubre, dos de los puentes más reconocidos del occidente de Bogotá serán demolidos en una implosión planificada que durará apenas cuatro segundos; sin embargo podría extenderse a 12, según la Alcaldía de Bogotá.

La operación, a cargo de la empresa Atila Implosiones, implica la evacuación de seis mil personas alrededor de la carrera 50 con calle 13 y moviliza a varias entidades públicas y privadas, tras un año de preparación.

La demolición responde a la necesidad de renovar los puentes vehiculares de la avenida de Las Américas con calle 13, intersección que es también compartida con la calle Sexta y la carrera 50 en la localidad de Puente Aranda y que ha estado funcionando en ese sector desde hace 40 años, como un punto clave para la movilidad de la ciudad.

Posteriormente comenzará el retiro de los materiales, un proceso que se extenderá por aproximadamente dos meses. Los 7.900 metros cúbicos de escombros generados se reutilizarán en la misma obra.

Estas obras forman parte del proyecto para la nueva Calle 13, que contempla la construcción de un intercambiador vial de tres niveles con conexiones hacia la calle 6, la calle 13 y la avenida de las Américas.

La empresa responsable del proceso indicó que la seguridad guía cada etapa de la demolición.

El plan contempla el uso de explosivos controlados, coordinación con Indumil y limitaciones de acceso durante la operación.

La elección del día y la hora responde a criterios diseñados para reducir al mínimo las afectaciones a los residentes y la movilidad en la zona.

La demolición de estas estructuras marca un precedente en Bogotá, ya que es la primera vez que se emplea una implosión para retirar estructuras vehiculares de esta envergadura en la ciudad. Como parte de la operación, se llevan a cabo más de 4.550 perforaciones en los tableros de los puentes y en sus 35 columnas, espacios en los que se colocará indugel, un gel industrial fabricado para permitir detonaciones controladas.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ha difundido imágenes que muestran el estado actual de los puentes y los diseños previstos para las nuevas estructuras. La ejecución de este operativo supone un avance importante para la modernización urbana de Bogotá, que permitirá mejorar la conectividad y la circulación en el occidente de la capital.

Esta obra hace parte de la ampliación del sistema TransMilenio - crédito IDU

Plan de seguridad y mitigación de riesgos

El director del IDU, Orlando Molano explicó que la planificación de la implosión contó con la participación del IDU y más de 25 entidades distritales, incluidas Bomberos, Idiger, y las secretarías de Seguridad y Movilidad.

El proceso de coordinación se extendió por más de un año. Se realizaron 37 actas de vecindario para identificar y registrar las edificaciones cercanas que podrían verse afectadas por la intervención. El perímetro de seguridad se fijó en 150 metros alrededor del punto de demolición, con restricción total al tránsito y al acceso de personas.

En materia ambiental, se identificó la presencia de dos especies de aves en la zona. Para proteger la fauna, se activarán alarmas acústicas antes de la explosión. El volumen de escombros se estima en 8.000 metros cúbicos, materiales que serán reutilizados tanto en la obra como en otros proyectos de infraestructura. Para controlar la dispersión de polvo, se emplearán entre cuatro y seis carrotanques de agua industrial durante y después de la operación.

La movilidad en este sector de Bogotá se verán perjudicadas - crédito IDU

Restricciones viales y reapertura del tránsito

El tránsito vehicular particular permanecerá restringido desde la noche del sábado hasta el martes 14 de octubre a las 4:00 de la mañana, momento en que se reactivará el plan de manejo de tráfico.

La operación de TransMilenio en la troncal de Las Américas se restablecerá el domingo en la tarde, cuando las autoridades verifiquen las condiciones del terreno y se complete la limpieza inicial del área intervenida.

Molano informó que esta técnica reducirá en hasta 12 meses el tiempo total de la obra, lo que permitirá avanzar con la construcción del nuevo intercambiador vial. El diseño contempla un primer nivel para tráfico mixto, un segundo destinado exclusivamente a TransMilenio y un tercer nivel conformado por dos puentes vehiculares. La entrega de la infraestructura está proyectada para 2027, y la adecuación de 100.000 metros cuadrados de espacio público y ciclorrutas finalizará en 2028.

Las autoridades piden a la ciudadanía no acercarse al perímetro delimitado durante la intervención y seguir el evento a través de las transmisiones oficiales del IDU y la alcaldía. El Distrito solicita comprensión a residentes y conductores por las restricciones, argumentando que las obras permitirán mejorar la movilidad y la conectividad en uno de los corredores viales de mayor circulación en la ciudad.