Video: Nicki Nicole cantó exitoso tema de vallenato colombiano y ‘encendió’ las redes sociales

El cierre del primer concierto sinfónico de Nicki Nicole en su natal Rosario, Argentina, quedó marcado por una interpretación inesperada: la artista eligió Olvídala, un clásico del vallenato colombiano, para cantar ante una multitud de 250.000 personas, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales sobre el origen de la canción.

Este momento, que causó emoción y nostalgia, se convirtió en uno de los más celebrados de la noche y selló una jornada histórica tanto para la cantante como para la ciudad de Rosario.

El espectáculo se llevó a cabo el 7 de octubre de 2025 en el Monumental de la Bandera y formó parte de los festejos por los 300 años de Rosario. La presentación no solo se convirtió el debut sinfónico de Nicki Nicole, sino que hizo parte de una importante celebración local para consolidarse como un evento de alcance nacional.

La joven artista estuvo acompañada por la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario y rodeada de familiares y amigos. Además, en los videos compartidos a través de las redes sociales se aprecia la magnitud de la acogida que tuvo su paso por el escenario dispuesto en su ciudad natal.

Horas antes del concierto, Nicki Nicole compartió en sus redes sociales una imagen en su casa, acompañada de la frase: “Comida de mamá. Los Palmeras de fondo.” Este mensaje, sencillo se convirtió en una anticipación de la sorpresa musical para los asistentes.

Y es que la joven eligió Olvídala para el cierre del show. Sin embargo, pese a que la canción se popularizó en Argentina gracias a la banda Los Palmeras, su origen es colombiano. El tema fue compuesto por Alberto “Tico” Mercado y lanzado en 1999 por el grupo El Binomio de Oro de América, uno de los grupos más emblemáticos de la historia del vallenato que fue fundado en Barranquilla en 1976 por los íconos del vallenato Israel Romero y Rafael Orozco.

De acuerdo con diferentes medios locales, el compositor se inspiró en una historia personal de desamor para crear Olvídala, que con el tiempo se consolidó como uno de los himnos del género.

Así, la interpretación de este tema por parte de Nicki Nicole no solo rindió homenaje a sus raíces y a la influencia de la música latinoamericana en su carrera, sino que conectó a generaciones y varios estilos en una noche que quedará registrada en la memoria colectiva de sus fanáticos.

Reacciones en redes sociales a la presentación

Los internautas, tanto colombianos como argentinos protagonizaron una discusión en TikTok, en la que se difundieron gran cantidad de videos por parte de los asistentes al evento, debido al origen del tema musical: “Esa canción es patrimonio nacional de Colombia” y “Qué sería de América Latina sin la cumbia y el vallenato de mi hermosa Colombia. Disfruten argentinos las letras que sólo un Colombiano puede escribir”.

En medio de la pelea, también hubo lugar para las bromas: “Nicki Centeno”, nombraron algunos a la artista, recordando a Jean Carlos Centeno, que también hizo parte del grupo musical. Y otros dejaron mensajes como: “Señor si él no es para mí muéstrame a Nicki Nicole cantando un vallenato”.

Entre tanto, hubo otros que intentaron resaltar el talento de la argentina con mensajes como: “Digan lo que quieran pero la versión esta hermosa”, “El vallenato es lindo, pero esta versión también suena muy bien”.

Finalmente, se encontraron comentarios como: “Eyy veo los comentarios y nada que ver con los que tiran hate diciendo que se lo robaron, por favor gente... Yo estoy orgulloso de lo lejos que ha ido el legado colombiano, letras hermosas y melodías del corazón. Ojalá y siga expandiéndose! Hermosa version”.