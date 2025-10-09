Una bombera resultó herida en incendio en Medellín: en video quedó la emergencia

Los hechos quedaron grabados en videos, donde se ven la magnitud de la emergencia - créditos patallazos redes sociales

En la tarde del 8 de octubre se desató una emergencia en el occidente de Medellín cuando un incendio afectó el último piso de una unidad residencial ubicada en la carrera 76 con calle 53, en el barrio Los Colores.

La situación requirió la presencia de varias unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, que arribaron al lugar luego de recibir la alerta por parte de los residentes.

Las llamas avanzaron por el apartamento, generando pánico entre los habitantes. Los equipos de socorro evacuaron a quienes se encontraban en la estructura, mientras los bomberos trabajaban para controlar el fuego y evitar que se propagara a otros pisos.

Durante las labores de atención de la emergencia, una bombera resultó herida. La mujer fue parte del grupo que ingresó al área más afectada para contener la conflagración y proteger a los residentes.

El personal de salud que atendía el operativo brindó atención médica inmediata a la uniformada, pero se desconoce su estado de salud.

Así se vieron las imágenes de la emergencia - crédito ComunicadosMedellin /Facebook

Según el reporte inicial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, aún se desconocen las causas que provocaron el incendio.

Las autoridades realizaron una inspección en el lugar y abrieron una investigación para establecer el origen exacto del fuego y la cuantía de los daños materiales.

El incidente quedó registrado en video por varios ciudadanos que documentaron la labor de los bomberos desde el exterior de la urbanización.

Estos registros, difundidos en redes sociales, muestran la magnitud de la escena y el despliegue de recursos dispuesto para controlar la situación.

Una bombera sufrió heridas cuando intentó apagar un incendio en un conjunto residencial - crédito redes sociales

Ninguna persona distinta al equipo de bomberos presentó lesiones durante la emergencia que concluyó tras la intervención de las autoridades, quienes aseguraron el edificio para descartar nuevos focos de riesgo y recopilar información relevante para la investigación.

Las autoridades reiteraron el llamado a los habitantes de Medellín a mantener activas las rutas de evacuación y tener presente el protocolo de emergencias, especialmente en edificaciones de uso residencial. Los resultados de la investigación sobre las causas del incendio serán dados a conocer una vez finalice la revisión técnica en el lugar de los hechos.

Otro incendio de gran relevancia en Medellín

Un incendio de grandes proporciones ocurrió la noche del 17 de septiembre en el suroccidente de la ciudad, donde un edificio de tres pisos resultó consumido por las llamas. La emergencia se reportó en el sector de Guayabal, más precisamente en la intersección de la Carrera 50 FF con la calle 7, zona que concentra actividad industrial y comercial.

La situación obligó al despliegue inmediato de cinco tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín, quienes recibieron el apoyo del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd).

La emergencia se originó a las 7:00 p. m. y persistió durante horas, según informó el alcalde Federico Gutiérrez en canales oficiales. En el interior del inmueble se almacenaban materiales aglomerados, lo que complicó considerablemente los esfuerzos para extinguir el fuego debido a la rápida combustión y propagación.

El mandatario indicó que “en este momento, 5 tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín, con el apoyo del Dagrd, atienden un incendio estructural en la Cra. 50FF con 7 Sur, barrio Guayabal. La emergencia se presenta en una edificación de 3 niveles con material aglomerado en su interior”.

Vecinos y empleados en el área fueron evacuados por prevención mientras las llamas consumían parte del techo y porciones estructurales. Autoridades de Medellín desplegaron un perímetro de seguridad para evitar la entrada de curiosos y proteger a la comunidad. Equipos de emergencia monitorearon la calidad del aire y solicitaron a los residentes mantener puertas y ventanas cerradas.

Los hechos ocurrieron en la noche y el alcalde de Medellín entregó detalles - crédito @FicoGutierrez /X

Tras detener la conflagración no se informó de personas desaparecidas. El saldo preliminar incluyó daños totales en el inmueble afectado y posibles pérdidas materiales en negocios colindantes. Las causas exactas del incidente permanecen bajo el dominio de las autoridades locales.