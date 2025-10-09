Suspenden a abogado en Túquerres, Nariño, por insultar a su cliente en WhatsApp: le dijo “rata” y “lacra”

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial impuso una sanción de dos meses a un profesional de Túquerres tras comprobar que envió mensajes ofensivos a su representado durante una disputa por honorarios - crédito Colprensa

Un abogado del municipio de Túquerres, Nariño, fue suspendido por dos meses por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por insultar a su cliente mediante mensajes de Whatsapp, durante una disputa por el pago de honorarios de abogado.

Según la Rama Judicial de la República de Colombia, el profesional utilizó términos como “rata” y “lacra” para referirse a su representado, lo que motivó la apertura de una investigación disciplinaria.

El caso se originó en septiembre de este año, cuando el cliente otorgó poder al abogado para representarlo en un proceso ejecutivo ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Túquerres, con honorarios pactados en tres millones de pesos.

Aunque el fallo judicial fue favorable al cliente, la parte demandada no cumplió con el pago, lo que llevó a que el cliente se negara a compensar los honorarios del abogado.

Posteriormente, el profesional exigió el pago a través de mensajes, recibiendo como respuesta que el poder había sido revocado.

El fallo destaca que el abogado de Túquerres incurrió en conducta incompatible con la ética profesional al enviar expresiones degradantes a su cliente, pese a que existían mecanismos legales para reclamar honorarios - crédito Pexels

Sin embargo, la solicitud de revocatoria presentada por el cliente fue rechazada por carecer de la firma requerida, por lo que el vínculo legal entre ambos se mantuvo durante dos meses y medio adicionales, según la Rama Judicial.

Durante ese periodo, el abogado envió los mensajes ofensivos que motivaron la sanción. Semana accedió al expediente, donde se constata que el profesional dirigió expresiones como “Usted es una lacra (…) una rata” a su cliente.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial consideró que estos términos, definidos por la Real Academia Española como “persona depravada”, “persona despreciable” y “ratero”, constituyeron una conducta incompatible con el respeto que debe mantener un abogado hacia su representado.

En su análisis, la Comisión concluyó que el comportamiento del abogado fue “voluntario y deliberado, alejado de cualquier afectación a la salud que hubiera podido determinar su comportamiento”, según recogió el medio mencionado.

Además, el fallo rechazó los argumentos de defensa del profesional, subrayando que debía estar al tanto de que la revocatoria del poder no había sido aceptada y, por tanto, seguía siendo el representante legal del cliente.

La Rama Judicial enfatizó que la simple manifestación de querer terminar un poder no es suficiente; se requiere la correcta radicación del memorial respectivo para que surta efecto. En este sentido, la Comisión recordó que la responsabilidad disciplinaria de los abogados se mantiene vigente, independientemente de disputas por honorarios o de la voluntad de las partes de finalizar la relación profesional.

El fallo, con ponencia del presidente de la Comisión, Mauricio Rodríguez Tamayo, contó con salvamento de voto de los magistrados Magda Acosta, Alfonso Cajiao y Carlos Arturo Ramírez, así como una aclaración de voto del magistrado Juan Carlos Granados, lo que evidencia matices y divergencias en la interpretación del caso dentro del órgano disciplinario.

La decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial subraya que, ante la falta de pago de honorarios, los abogados disponen de vías legales para reclamar sus derechos, pero no pueden recurrir a expresiones ofensivas ni vulnerar el respeto debido a sus clientes.