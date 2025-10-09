Colombia

Suspenden a abogado en Túquerres, Nariño, por insultar a su cliente en WhatsApp: le dijo “rata” y “lacra”

La Comisión concluyó que el comportamiento del abogado fue “voluntario y deliberado”, conducta incompatible con el respeto que debe mantener un abogado hacia su representado

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
La Comisión Nacional de Disciplina
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial impuso una sanción de dos meses a un profesional de Túquerres tras comprobar que envió mensajes ofensivos a su representado durante una disputa por honorarios - crédito Colprensa

Un abogado del municipio de Túquerres, Nariño, fue suspendido por dos meses por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por insultar a su cliente mediante mensajes de Whatsapp, durante una disputa por el pago de honorarios de abogado.

Según la Rama Judicial de la República de Colombia, el profesional utilizó términos como “rata” y “lacra” para referirse a su representado, lo que motivó la apertura de una investigación disciplinaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso se originó en septiembre de este año, cuando el cliente otorgó poder al abogado para representarlo en un proceso ejecutivo ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Túquerres, con honorarios pactados en tres millones de pesos.

Aunque el fallo judicial fue favorable al cliente, la parte demandada no cumplió con el pago, lo que llevó a que el cliente se negara a compensar los honorarios del abogado.

Posteriormente, el profesional exigió el pago a través de mensajes, recibiendo como respuesta que el poder había sido revocado.

El fallo destaca que el
El fallo destaca que el abogado de Túquerres incurrió en conducta incompatible con la ética profesional al enviar expresiones degradantes a su cliente, pese a que existían mecanismos legales para reclamar honorarios - crédito Pexels

Sin embargo, la solicitud de revocatoria presentada por el cliente fue rechazada por carecer de la firma requerida, por lo que el vínculo legal entre ambos se mantuvo durante dos meses y medio adicionales, según la Rama Judicial.

Durante ese periodo, el abogado envió los mensajes ofensivos que motivaron la sanción. Semana accedió al expediente, donde se constata que el profesional dirigió expresiones como “Usted es una lacra (…) una rata” a su cliente.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial consideró que estos términos, definidos por la Real Academia Española como “persona depravada”, “persona despreciable” y “ratero”, constituyeron una conducta incompatible con el respeto que debe mantener un abogado hacia su representado.

En su análisis, la Comisión concluyó que el comportamiento del abogado fue “voluntario y deliberado, alejado de cualquier afectación a la salud que hubiera podido determinar su comportamiento”, según recogió el medio mencionado.

Además, el fallo rechazó los argumentos de defensa del profesional, subrayando que debía estar al tanto de que la revocatoria del poder no había sido aceptada y, por tanto, seguía siendo el representante legal del cliente.

La Rama Judicial enfatizó que la simple manifestación de querer terminar un poder no es suficiente; se requiere la correcta radicación del memorial respectivo para que surta efecto. En este sentido, la Comisión recordó que la responsabilidad disciplinaria de los abogados se mantiene vigente, independientemente de disputas por honorarios o de la voluntad de las partes de finalizar la relación profesional.

El fallo, con ponencia del presidente de la Comisión, Mauricio Rodríguez Tamayo, contó con salvamento de voto de los magistrados Magda Acosta, Alfonso Cajiao y Carlos Arturo Ramírez, así como una aclaración de voto del magistrado Juan Carlos Granados, lo que evidencia matices y divergencias en la interpretación del caso dentro del órgano disciplinario.

La decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial subraya que, ante la falta de pago de honorarios, los abogados disponen de vías legales para reclamar sus derechos, pero no pueden recurrir a expresiones ofensivas ni vulnerar el respeto debido a sus clientes.

Temas Relacionados

Comisión Nacional de Disciplina JudicialAbogados sancionadosHonorarios de abogadoTúquerresRama Judicial de la República de ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Nuevo ataque a funcionarios del Inpec: dragoneante fue atacado con arma de fuego en Cartagena

Desde la institución carcelaria confirmaron que la víctima recibió varios disparos y ahora es atendida por el personal médico de un hospital de la ciudad

Nuevo ataque a funcionarios del

Colombia anuncia que España tiene voluntad para hablar sobre la devolución del Tesoro Quimbaya

El pedido responde a una demanda del 2006 que alegó la ilegalidad del regalo, porque el Congreso de la época no aprobó ese gesto del Carlos Holguín Mallarino, en 1893

Colombia anuncia que España tiene

Valor de apertura del euro en Colombia este 9 de octubre de EUR a COP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

Daniel Quintero señaló que este 26 de octubre todos los ciudadanos mayores de 18 años pueden votar: “Vamos a resetear la política, si es con Petro, es con Quintero”

La consulta propuesta por el Pacto Histórico permitirá a los mayores de edad habilitados para votar expresar su respaldo a un proyecto político que promueve la continuidad de las políticas del Gobierno Petro

Daniel Quintero señaló que este

Qué se sabe del cuerpo hallado en la bodega una tienda de calzado en Bogotá: el CTI investiga el caso en Bosa

De acuerdo con versiones preliminares de la zona, el propietario del inmueble sería el hombre hallado dentro del inmueble, y que provocó el acordonamiento en un sector concurrido del sector Bosa Centro

Qué se sabe del cuerpo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército investiga si ‘El Duende’,

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Betsy Liliana, exesposa de Diomedes

Betsy Liliana, exesposa de Diomedes Díaz, enfrentó a Dayana Jaimes en medio de polémica familiar: “A dejarte sin pelo”

Presentador de RCN habría lanzado contundente mensaje en contra de Yina Calderón: pide ética y profesionalismo en el programa de la DJ

Raúl Ocampo conmueve con un emotivo homenaje a Alejandra Villafañe en el día de su cumpleaños

Paola Turbay se refirió a polémico comentario de Petro sobre el clítoris de las mujeres y el cerebro: “Ni el hombre logra”

Vicky Berrío anunció su compromiso matrimonial con una propuesta bajo el mar en San Andrés: “El momento más inolvidable”

Deportes

Universidad de Chile vs. Deportivo

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina: “Las Azucareras” buscan la clasificación a los octavos de final

La vez que Miguel Ángel Russo eliminó a un equipo colombiano y quedó campeón de Copa Libertadores

Desgarrador mensaje de despedida de jugador de la selección Colombia a Miguel Ángel Russo: “Qué vacíos nos dejas”

La vez que Miguel Ángel Russo estuvo cerca de dirigir a la selección Colombia “antes de Pékerman” y por qué rechazó la oferta

Murió Miguel Ángel Russo: así reaccionaron el fútbol colombiano y las redes sociales a su partida