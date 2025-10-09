Colombia

Ryan Castro tendrá fiesta exclusiva en Bogotá para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum: también reveló si prefiere las monas o las pelinegras

El cantante antioqueño reunirá a sus fans más fieles en un evento especial con código de vestimenta, donde compartirá detalles inéditos de ‘Hopi Sende’ antes de su estreno oficial

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

La sorpresa de Ryan Castro:
evento privado con sus seguidores en Bogotá antes de estrenar 'Hopi Sende'

La expectativa entre los seguidores de Ryan Castro en Bogotá crece ante la inminente celebración que el artista ha preparado para compartir con su público más cercano.

El cantante antioqueño decidió organizar un evento exclusivo con sus fanáticos en la capital colombiana, como antesala al lanzamiento de su nuevo álbum y previo al concierto que dará el 31 de octubre en el coliseo Medplus.

La cita está prevista para el viernes 10 de octubre a las 4:00 p. m. en la cancha del parque de La Concordia y las personas interesadas en asistir deberán ir vestidas con dress code interpuesto por el artista: zapatos cómodos y solo colores amarillo, naranja y rojo.

Este encuentro especial se enmarca en la promoción de Hopi Sende, el nuevo trabajo discográfico de Ryan Castro, que busca dar continuidad a su primer álbum enfocado en el dancehall y los ritmos característicos del reggae y la música urbana.

Ryan Castro impone estilo: así
Ryan Castro impone estilo: así será el encuentro secreto con fans en Bogotá previo a su nuevo disco

El propio intérprete de Sanka, Sende y Bombastik compartió detalles sobre este lanzamiento en una entrevista concedida a Spotify, donde manifestó su entusiasmo por la oportunidad de convivir con sus seguidores en los momentos previos a la publicación del disco.

Vamos a hacer una farra Bogotá. Preparados. Aliste su outfit, sus tenis cómodos, todo, que vamos a hacer una farra antes de que salga el álbum, pero una farra. Vamos a tomarnos los chorros, vamos a cantar todo el nuevo álbum, vamos a mostrar unos temas. Vamos a hacer un vídeo, vamos a hacer TikToks, vamos a hacer de todo. Vamos a hacer bulla, vamos a alborotar los vecinos, todo. Para ir calentando para el concierto del 31 de octubre", expresó Ryan Castro.

Durante la conversación Ryan Castro también precisó que el álbum estará compuesto por 12 canciones inspiradas en los sonidos de la isla de Curazao y destacó que el proceso de creación fue especialmente ágil, ya que logró completar el disco en tan solo dos semanas mientras se encontraba en San Andrés.

Esta rapidez, según explicó, se debió a la inspiración que le proporcionó el entorno caribeño y la respuesta positiva de su público al estilo musical que explora en este proyecto.

Ryan Castro anuncia fiesta en
Ryan Castro anuncia fiesta en Bogotá como previo al lanzamiento de su nuevo álbum

En San Andrés estaba haciendo el álbum. Estábamos allá tirando marcito también, hicimos contenido, estamos trabajando. Nos portamos un poquito juiciosos. No, es que hay que manejarse mal también, hay que manejarse mal porque es que así uno se divierte. Todo no puede ser juicio. No, nos manejamos un poquito mal también y eso, pero ya. Nosotros manejamos mal, pero juicioso. ¿Y cuánto me demoré haciendo este álbum? Yo creo que el tiempo que estuvimos en San Andrés. Por ahí, ¿qué? Dos semanas", contó el artista en la entrevista.

