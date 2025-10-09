Resultados Lotería del Valle 8 de octubre: quién ganó el premio mayor de $9.000 millones del último sorteo

Resultados de la Lotería del Valle (Foto: Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería del Valle publicó los resultados de todos los números ganadores del último sorteo realizado este miércoles 8 de octubre de 2025.

Esta popular lotería ofrece un premio mayor de $9.000 millones y más de 30 secos millonarios. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Valle

Fecha: miércoles 8 de octubre de 2025.

Sorteo: 4817.

Premio mayor de $9.000 millones

2576 Serie 294

Seco de $500 millones:

7232 Serie 143

Secos de $100 millones:

0118 Serie 239

4857 Serie 173

Secos de $60 millones:

6773 Serie 014

0420 Serie 110

7893 Serie 019

Seco de $40 millones:

5889 Serie 199

Secos de $30 millones:

7391 Serie 272

9392 Serie 053

0426 Serie 115

4312 Serie 280

6862 Serie 225

2777 Serie 217

4550 Serie 105

1823 Serie 121

3141 Serie 253

8672 Serie 255

3849 Serie 179

8995 Serie 288

6174 Serie 270

6963 Serie 065

9046 Serie 139

6042 Serie 086

1746 Serie 286

7689 Serie 288

4109 Serie 135

9756 Serie 286

5856 Serie 052

4196 Serie 204

7908 Serie 202

3741 Serie 233

5843 Serie 016

Cuide bien tu boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuide que no se maltrate.

Para reclamar tu premio, puedes hacerlo en cualquier punto autorizado, siempre y cuando no supere los 20 millones, de lo contrario tienes que acudir a las oficinas de la Lotería del Valle.

Recuerde que tienes un lapso de 12 meses, una vez finalizado el sorteo, para ir por tu premio.

Esta lotería únicamente realiza un sorteo semanal, todos los miércoles. Prueba tu suerte y puedes varios miles de millones de pesos en premios.

Nueva lista de premios

La Lotería del Valle ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que suman más de 22.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 9.000 millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 60 millones de pesos.

Un seco de 40 millones de pesos.

25 secos de 30 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Valle que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Qué diferencias hay entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Valle?

Las diferencias principales entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Valle se encuentran principalmente en el monto y la cantidad de ganadores.

El premio mayor es un único premio grande que asciende a 9.000 millones de pesos colombianos y se entrega a un solo billete ganador en el sorteo semanal, representando el premio más alto y exclusivo que ofrece esta lotería.

Por otro lado, los premios secos son múltiples premios secundarios que se distribuyen entre varios ganadores con montos menores pero aún significativos.

En la Lotería del Valle, hay más de 30 premios secos que van desde los 30 millones hasta los 500 millones de pesos, incluyendo premios como un seco de 500 millones, dos secos de 100 millones, tres de 60 millones, uno de 40 millones y 25 de 30 millones. Estos premios secos aumentan las oportunidades de que más personas resulten ganadoras en cada sorteo.

Mientras el premio mayor se otorga a la combinación exacta del número y la serie ganadora única del sorteo, los premios secos reconocen otras combinaciones con premios menores.

El plan de premios total de la lotería suma más de 22.000 millones de pesos, combinando el premio mayor, los secos y otros premios por aproximaciones, lo que permite una mayor diversidad y cantidad de ganadores en cada sorteo semanal de la Lotería del Valle.