Microsoft ya permite a inversionistas colombianos adquirir sus acciones en pesos ante debut en la Bolsa de Valores

El ingreso de Microsoft al MGC amplía la oferta de activos extranjeros disponibles para los inversionistas colombianos - crédito Mike Segar/Reuters

Microsoft, la empresa tecnológica multinacional estadounidense, fundada por Bill Gates y Paul Allen en 1975, que desarrolla y comercializa software, hardware y servicios de TI, se listó en el Mercado Global Colombiano (MGC), algo que marca un hecho muy importante para la Bolsa de Valores de Colombia, que ahora reúne en su plataforma a las denominadas “Siete Magníficas”: Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet (Google), Amazon, Meta y Tesla.

Con este movimiento, el MGC se consolida como un canal de acceso directo para inversionistas locales a los gigantes tecnológicos y de innovación que dominan los mercados bursátiles internacionales, sumando en conjunto una capitalización cercana a USD21 billones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El debut de Microsoft Corporation (bvc:MSFTCO) en el MGC se hizo por medio de Progresión Sociedad Comisionista de Bolsa, que efectuó su primer listado en este segmento de la Bolsa de Valores de Colombia. El MGC permite a los inversionistas colombianos adquirir valores extranjeros en pesos, sin la necesidad de abrir cuentas fuera del país, lo que facilita la diversificación de portafolios y el acceso a activos de relevancia global.

Con Microsoft, el MGC completa la presencia de las “Siete Magníficas”, que suman cerca de USD21 billones en capitalización - crédito Bolsa de Valores de Colombia

Al respecto, el presidente de Progresión Sociedad Comisionista de Bolsa, Alexander González Peña, resaltó la importancia de este paso para la firma y el mercado local.

“Hoy nos reunimos para celebrar un paso trascendental en el camino de nuestra firma y de quienes creen en nosotros. Cada iniciativa que emprendemos se apoya en el conocimiento de nuestro equipo experto, identificando las mejores oportunidades de inversión y acompañando el proceso de crecimiento del mercado de capitales local”, afirmó.

Ampliación de la oferta de activos

Así las cosas, el ingreso de Microsoft al MGC amplía la oferta de activos extranjeros disponibles para los inversionistas colombianos y también refuerza la presencia de empresas líderes en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la computación en la nube, el comercio electrónico y las redes sociales. Dichas compañías son determinantes en el comportamiento de los principales índices bursátiles en los últimos años, tanto por tamaño como por crecimiento sostenido.

Indicadores financieros de Microsoft

En términos financieros, Microsoft exhibe indicadores que la posicionan entre las empresas más sólidas del mundo. Durante los últimos dos años, la compañía registró lo siguiente:

Mantuvo un margen bruto cercano al 70% y un margen Ebitda promedio de 58%, lo que refleja la eficiencia de su modelo de negocio.

La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) promedió 40% en los últimos cinco años,

La rentabilidad sobre el capital invertido (Roic) se sitúa en torno al 27% en ese mismo periodo.

El crecimiento de los ingresos es sostenido, con un aumento anual compuesto de 15 % en los últimos cinco años,

Las utilidades por acción crecieron en promedio 19% en ese lapso.

Aunque el rendimiento por dividendo (dividend yield) es inferior al 1%, la empresa incrementó los dividendos a una tasa promedio superior al 10% anual en el último lustro.

Durante 2025, las acciones de Microsoft se han negociado en un rango entre USD344 y USD555 - crédito Reuters

El desempeño de las “Siete Magnificas”

Durante 2025, las acciones de Microsoft se negociaron en un rango entre USD344 y USD555, con una valorización aproximada del 21% en lo que va del año. La compañía forma parte del selecto grupo de emisores que superaron la barrera de los USD3 billones en capitalización bursátil, junto a Nvidia, Apple y Alphabet. En el ranking de las “Siete Magníficas”, Nvidia lidera con USD4,6 billones. Le siguen:

Microsoft: USD3,9 billones.

Apple: USD3,8 billones.

Alphabet (Google): USD3,0 billones.

Amazon: USD2,4 billones.

Meta Platforms: USD1,8 billones.

Tesla: USD1,5 billones.

El impacto de estas empresas en el MGC se refleja en el volumen de negociación y en la composición sectorial del mercado. Durante los primeros nueve meses de 2025, el monto negociado superó los $2,7 billones, lo que representa un incremento del 72 % respecto al total de 2024, que fue de $1,6 billones. Los cinco valores más transados en este periodo fueron Nu Holdings, ETF IB01, ETF CSPX, Nvidia y Berkshire Hathaway, que en conjunto concentran el 69% del volumen.

Con la incorporación de Microsoft, el número total de emisores disponibles en el MGC asciende a 113 valores extranjeros (62 acciones y 51 fondos cotizados o ETFs), lo que abarca sectores como tecnología, consumo masivo, energía, salud y servicios financieros.

Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, afirmó que “con el listado de Microsoft al Mercado Global Colombiano damos un paso más en nuestro propósito de acercar a los inversionistas locales a las compañías más representativas y sólidas del mundo - crédito Bolsa de Valores de Colombia

Además, señaló que el sector tecnológico representa en la atualidd el 20% del total negociado en el MGC y que, en lo que va de 2025, el volumen promedio diario de este sector es de $2.980 millones, lo que implica un crecimiento del 443% frente a 2024, cuando fue de $673 millones.

El dinamismo del MGC se evidencia también en el volumen promedio diario negociado, que alcanzó $15.000 millones hasta septiembre de 2025, frente a los $6.567 millones registrados en 2024. El crecimiento confirma el interés creciente de los inversionistas colombianos por activos internacionales, en especial, en el sector tecnológico.

Integración regional es relevante

La integración regional también juega un papel relevante en este contexto. nuam (Bolsas de Valores: NUAM) es la primera integración multipaíses de bolsas de valores, agrupando los mercados de Chile, Colombia y Perú, con el objetivo de estandarizar las condiciones y reglas de operación, adherirse a estándares internacionales y atraer flujos de inversión extranjera. La Bolsa de Valores de Colombia, filial de nuam, lidera la infraestructura del mercado de capitales colombiano, ofreciendo servicios en toda la cadena de valor, desde la emisión hasta la post-negociación y la información de mercado.