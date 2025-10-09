Colombia

Levantando pesas: Mariana Pajón muestra cómo se mantiene activa durante los últimos meses de embarazo

La bicampeona olímpica de BMX les muestra a sus seguidores una rutina de ejercicios adaptada para su estado, para generar reflexión sobre maternidad y la actividad física

Juan David Botia Méndez

Entrenamiento con pesas y embarazo,
Mariana Pajón, bicampeona olímpica de BMX, compartió con sus seguidores en redes sociales una faceta poco habitual en el deporte de alto rendimiento: entrena con pesas en los últimos meses de su embarazo.

La publicación de la atleta mostrando su rutina generó miles de reacciones entre admiración y debate sobre los límites y posibilidades del ejercicio durante la gestación.

En el video, Mariana Pajón aparece usando la máquina elíptica, levantando pesas moderadas y realizando ejercicios de fuerza con mancuernas, siempre bajo la supervisión de profesionales de la salud y el deporte.

“No es fácil, pero me hace feliz seguir en movimiento”, expresó la deportista, destacando los desafíos físicos y emocionales que enfrenta en esta etapa. La rutina fue ajustada para adaptarse a las necesidades de su embarazo y mantener su bienestar y el del bebé.

El testimonio de Pajón generó algunos cuestionamientos por parte de seguidores preocupados por el esfuerzo físico en el último trimestre de gestación. Comentarios dirigidos a la atleta mencionaron el uso de discos de 10 kilos y la realización de flexiones como actividades que, según sus críticos, podrían resultar riesgosas en ese estado. Sin embargo, la mayoría de las reacciones en redes reconocieron su dedicación y consideraron a la medallista un ejemplo de constancia: la llamaron un referente de fortaleza femenina.

La doble medallista olímpica comparte su experiencia en redes sociales, generando tanto admiración como debate sobre el ejercicio en estado avanzado de gestación - crédito @marianapajon/ Instagram

A pesar de la atención en torno a su embarazo, Mariana Pajón confirmó que su vínculo con el deporte permanece inalterable. Relató que su mayor prioridad hoy es experimentar a pleno la maternidad, aunque ya proyecta su regreso a la competencia con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de 2028. La deportista confesó que una de sus motivaciones más grandes será imaginar a su hijo apoyándola desde las gradas en futuras competencias internacionales.

La atleta ha utilizado sus plataformas para reflexionar sobre el equilibrio entre la maternidad y la disciplina deportiva: destaca que mantenerse activa la ayuda a sentirse fuerte y estable, tanto física como emocionalmente. “El deporte sigue siendo parte esencial de mi vida, incluso en una etapa donde muchas mujeres suelen disminuir su actividad”, subrayó Mariana Pajón en sus redes sociales.

