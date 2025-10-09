Gustavo Petro denunció supuestos desvíos de recursos de EPM hacia grandes empresas privadas: “Es una verdadera gentrificación”

Petro critica al ELN por sus nexos con narcotraficantes internacionales y anuncia una denuncia ante la Corte Penal Internacional - crédito @infopresidencia/X

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro denunció supuestos desvíos de recursos de Empresas Públicas de Medellín hacia grandes empresas privadas de la capital de Antioquia.

Según el jefe de Estado, estas empresas supuestamente se apropiaron indebidamente de recursos mediante Hidroituango, provocando, según el jefe de Estado, un gran déficit económico.

El presidente Petro afirmó que esto terminó siendo cubierto por los ciudadanos colombianos a través del aumento en tarifas de servicios públicos.

“La EPM pública de los medellinenses, sirvió fue para sostener como contratista a grandes empresas privadas asociadas en un grupo económico, que se la robaron a través de Hidroituango y generaron billones de pesos de déficit que pagan los colombianos con las tarifas públicas”, expresó Gustavo Petro.