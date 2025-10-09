Bogotá es la ciudad con la tasa más alta de rabia por mordeduras de animales del país: solo en 2025 hay más de 18 mil casos

Las autoridades sanitarias indican que es cada vez mayor el riesgo de mordeduras y el contagio de rabia en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las cifras emitidas por el Instituto Nacional de Salud alertan por el aumento de casos de rabia por mordedura de mascotas en el país, especialmente en la capital, que, según el acumulado del 2025 apunta a un total de 18.929 casos de accidentes rábicos, frente a un total de 143.627 casos en total, en el país.

Así lo reportó el Instituto Nacional de Salud que suministró y confirmó a Infobae Colombia las cifras compendiadas a lo largo del año, hasta el 27 de septiembre de 2025.

De hecho, ofrecieron estos datos seccionados por los departametos con más afecciones, exceptuando la capital:

Antioquia 16.234 casos.

Cundinamarca 12.035 casos.

Valle del Cauca 7.356 casos.

Santander 6.371 casos.

Total nacional (por procedencia) 143.627 casos.