Colombia

Bogotá es la ciudad con la tasa más alta de rabia por mordeduras de animales del país: solo en 2025 hay más de 18 mil casos

Las autoridades instan a la ciudadanía a que lleven sus mascotas con correa y collar en todos los casos, para eivctar accidentes con los animales

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Las autoridades sanitarias indican que
Las autoridades sanitarias indican que es cada vez mayor el riesgo de mordeduras y el contagio de rabia en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las cifras emitidas por el Instituto Nacional de Salud alertan por el aumento de casos de rabia por mordedura de mascotas en el país, especialmente en la capital, que, según el acumulado del 2025 apunta a un total de 18.929 casos de accidentes rábicos, frente a un total de 143.627 casos en total, en el país.

Así lo reportó el Instituto Nacional de Salud que suministró y confirmó a Infobae Colombia las cifras compendiadas a lo largo del año, hasta el 27 de septiembre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De hecho, ofrecieron estos datos seccionados por los departametos con más afecciones, exceptuando la capital:

  • Antioquia 16.234 casos.
  • Cundinamarca 12.035 casos.
  • Valle del Cauca 7.356 casos.
  • Santander 6.371 casos.
  • Total nacional (por procedencia) 143.627 casos.

Temas Relacionados

Mordedura perrosRabiaCifras Bogotá INSColombia-Noticias

Más Noticias

Chontico día, números ganadores del último sorteo hoy 8 de octubre 2025

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Chontico día, números ganadores del

Andrea Valdiri se pronunció frente a las polémicas que están rondando a Yina Calderón: “Por 52 millones de colombianos ese día le pegamos la pela”

La bailarina barranquillera se burló de la situación por la que está atravesando la DJ, por lo que aseguró que el día de su encuentro en el ring peleará por el sentimiento de millones de seguidores

Andrea Valdiri se pronunció frente

Designación de Jorge Tovar como vocero de víctimas en negociaciones con paramilitares genera controversia

El papel de Jorge Tovar, hijo de ‘Jorge 40’, suscita inquietudes sobre un posible conflicto de intereses, dada su estrecha relación familiar con uno de los principales exjefes paramilitares

Designación de Jorge Tovar como

Leonor Espinosa, una de las mejores chefs del planeta, arremetió contra tendencias gastronómicas de Bogotá: “terminan desplazando la pureza del producto”

La reconocida chef colombiana habló del excesivo uso de “capas de sabores intensos” de los productos gastronómicos capitalinos: “La saturación es inevitable”

Leonor Espinosa, una de las

Ryan Castro tendrá fiesta exclusiva en Bogotá para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum: también reveló si prefieres las monas o las pelinegras

El cantante antioqueño reunirá a sus fans más fieles en un evento especial con código de vestimenta, donde compartirá detalles inéditos de ‘Hopi Sende’ antes de su estreno oficial

Ryan Castro tendrá fiesta exclusiva
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Corte Suprema argentina tomó decisiones

Corte Suprema argentina tomó decisiones en el caso del Clan Meyendorff, la familia de un narco colombiano conocido por los capos del Cartel del Norte del Valle como el ‘Gran Hermano’

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri se pronunció frente

Andrea Valdiri se pronunció frente a las polémicas que están rondando a Yina Calderón: “Por 52 millones de colombianos ese día le pegamos la pela”

Ryan Castro tendrá fiesta exclusiva en Bogotá para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum: también reveló si prefieres las monas o las pelinegras

Daddy Yankee vuelve a demandar a su exesposa para impedir que controle sus marcas: la disputa continúa

Rolling Stone reveló la lista de las mejores canciones del siglo 21: Shakira, J Balvin, Juanes y Karol G dentro del ranking

Natalia del ‘Desafío XX’ contó intimidades de su actividad en Onlyfans: “Tuve una necesidad”

Deportes

La emotiva despedida de Falcao

La emotiva despedida de Falcao a Miguel Ángel Russo en sus redes sociales, tras su muerte: “Te vas como lo grande que eres”

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina: “Las Azucareras” buscan la clasificación a los cuartos de final

Once Caldas vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Betplay

Miguel Ángel Russo, luego de quedar campeón en Argentina, explicó por qué es inevitable querer a los colombianos

Mauricio “Chicho” Serna se refirió a la muerte de Miguel Ángel Russo: “Escuché la noticia entrando al predio”