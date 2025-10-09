Bogotá es la ciudad con la tasa más alta de rabia por mordeduras de animales del país: solo en 2025 hay más de 18 mil casos

Las cifras emitidas por el Instituto Nacional de Salud alertan por el aumento de casos de rabia por mordedura de mascotas en el país, especialmente en la capital, que, según el acumulado del 2025 apunta a un total de 18.929 casos de accidentes rábicos, frente a un total de 143.627 casos en total, en el país.
Así lo reportó el Instituto Nacional de Salud que suministró y confirmó a Infobae Colombia las cifras compendiadas a lo largo del año, hasta el 27 de septiembre de 2025.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
De hecho, ofrecieron estos datos seccionados por los departametos con más afecciones, exceptuando la capital:
- Antioquia 16.234 casos.
- Cundinamarca 12.035 casos.
- Valle del Cauca 7.356 casos.
- Santander 6.371 casos.
- Total nacional (por procedencia) 143.627 casos.
Más Noticias
Chontico día, números ganadores del último sorteo hoy 8 de octubre 2025
Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego
Andrea Valdiri se pronunció frente a las polémicas que están rondando a Yina Calderón: “Por 52 millones de colombianos ese día le pegamos la pela”
La bailarina barranquillera se burló de la situación por la que está atravesando la DJ, por lo que aseguró que el día de su encuentro en el ring peleará por el sentimiento de millones de seguidores
Designación de Jorge Tovar como vocero de víctimas en negociaciones con paramilitares genera controversia
El papel de Jorge Tovar, hijo de ‘Jorge 40’, suscita inquietudes sobre un posible conflicto de intereses, dada su estrecha relación familiar con uno de los principales exjefes paramilitares
Leonor Espinosa, una de las mejores chefs del planeta, arremetió contra tendencias gastronómicas de Bogotá: “terminan desplazando la pureza del producto”
La reconocida chef colombiana habló del excesivo uso de “capas de sabores intensos” de los productos gastronómicos capitalinos: “La saturación es inevitable”
Ryan Castro tendrá fiesta exclusiva en Bogotá para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum: también reveló si prefieres las monas o las pelinegras
El cantante antioqueño reunirá a sus fans más fieles en un evento especial con código de vestimenta, donde compartirá detalles inéditos de ‘Hopi Sende’ antes de su estreno oficial
MÁS NOTICIAS