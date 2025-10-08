Rigoberto Urán volvió a hacer de las suyas, está vez le dio particular encargo a un desconocido

Rigoberto Urán le entregó su carro a un desconocido para no perder un vuelo - crédito Radio Uno Oriente / Instagram

Un apuro en el aeropuerto bastó para que el ciclista colombiano Rigoberto Urán protagonizara un momento divertido: dejó su carro en manos de un desconocido para no perder el vuelo.

En un giro digno de su telenovela, Urán mostró que la adrenalina no solo se reserva para las etapas de montaña sino también para el parqueadero.

El propio Urán narró los hechos en sus redes, dándoles el toque humorístico que lo caracteriza.

En la grabación, relató cómo al ver que se le escapaba el vuelo a Cali y que estacionar sería misión imposible debido al trancón que había para ingresar a la terminal aérea, decidió confiar en un chico que paseaba por ahí.

El episodio se habría presentado en el aeropuerto José María Córdoba - crédito Radio Uno Oriente / Instagram

Con su manera particular de expresarse dijo: “¿Saben qué, muchachos? A la mano de Dios. Aquí viene un pelado y yo le digo: ‘Parce, ¿bien o qué?’ ¿Va a hacer un favor? Confiemos en la gente colombiana, va, parce. Parquéeme este carro, huevón, y me lo cierra y me lo deja en el aeropuerto" contó el deportista en su historia.

Lo que para muchos sería motivo de estrés, para el ciclista terminó siendo motivo de carcajada. Además, les dijo a sus seguidores: “Vea, mírenle la cara por si el carro se pierde. Bueno, toco así. Mijo, porque yo voy para Cali, no puedo perder el vuelo”, esto mientras enfocaba al joven que lo miraba divertido y confundido.

En las horas siguientes, las redes sociales estallaron de comentarios, aplausos y algunas bromas sobre lo fácil que sería conseguir carro si todos siguieran el ejemplo de Urán.

A pesar de confiar su vehículo y su tranquilidad a un perfecto desconocido, la reacción de Urán fue la de siempre: sonrisas, espontaneidad y esa habilidad para convertir cualquier drama logístico en anécdota memorable.

El episodio suma una entrada más al catálogo de historias en las que el ciclista demuestra que no solo es capaz de salvar jornadas en la carretera, sino también sacar sonrisas en sus espectadores.