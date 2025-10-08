Preocupante momento en Medellín: camioneta atravesó muro de parqueadero de edificio residencial y quedó suspendida

Así quedó la camioneta suspendida desde la parte trasera - crédito pantallazo @DenunciasAntio2/x

Fue necesario un rescate en los parqueaderos de la Unidad Residencial Mirador de la Arboleda, ubicada en el sector de Rodeo Alto, en Medellín, luego de que un carro quedara colgando desde un cuarto piso, apenas sostenido por la estructura del parqueadero.

El carro parcialmente a la intemperie, cerca de caer al vacío, luego de haber cruzado el muro del parqueadero, movilizó la atención de los equipos de emergencia y de los curiosos que se agruparon en la zona tras observar una escena inusual.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información difundida por Semana, los Bomberos de Medellín respondieron al llamado y participaron de un operativo que permitió el rescate de los ocupantes del vehículo, que vivieron momentos de alta tensión sin que se reportaran lesionados.

No obstante, el hecho fue inicialmente reportado en redes sociales por la plataforma informativa Denuncias Antioquia, que confirmó el lugar de los hechos.

En las redes, internautas han dejado comentarios en los que afirman que no es la primera vez que una escena de este tipo se presenta en la capital antioqueña, y que se requiere la atención de las autoridades.

Así quedó suspendido un carro, de espaldas a un vacío de cuatro pisos - crédito @DenunciasAntio2/X

“La @sttmed (Secretaría de Tránsito) debería investigar por qué pasa tanto esto en Medellín. Hay muchas personas que uno no entiende como lograron sacar el pase. Entre esas están éstas que ni saben parquear”, escribió un usuario.

Pero se leyeron otros comentarios en los que no solo mostraron curiosidad por cómo fue posible que una camioneta Mazda CX-30 golpeara con la parte trasera un muro, dejara un huevo y quedara suspendido, sino que cuestionaron la “debilidad” del muro de ladrillo.

Usuarios escribieron mensajes como ”Ese hpta muro lo pegaron con colbon o que (sic)“; ”Los muros los están pegando con mocos ya. En Medellín ya han habido alrededor de 5 accidentes de ese estilo en los últimos años (carros cayendo de edificios)“; “Los muros de icopor”; “No ponen cuidado y ponen el carro en reversa sin querer y aceleran como locos pensando que van pa adelante y vea donde resultan”.

Algunos comentarios que se leyeron en redes sociales - crédito X

Dentro de los varios acontecimientos similares, en 2018 sucedió uno muy similar que fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación nacionales.

En un edificio residencial de Envigado un automóvil quedó colgando del parqueadero tras atravesar una pared, luego de que su conductora olvidara activar el freno de mano.

De acuerdo con versiones preliminares, la mujer había estacionado el vehículo y se bajó por unos instantes para sacar unas maletas, momento en el que el carro comenzó a rodar por sí solo hasta impactar contra la pared del parqueadero. El automóvil terminó suspendido parcialmente en el aire, sostenido únicamente por el chasís, lo que evitó una caída al vacío.

Carro quedó suspendido de edificio en Envigado - crédito 360Radio

El hecho causó alarma entre los residentes del edificio, que alertaron a las autoridades y a los organismos de socorro. Favorablemente no se reportaron personas heridas ni daños estructurales de gravedad, aunque el susto fue considerable.

Carro quedó suspendido casi en el aire, en abismo de Titiribí, Antioquia

El aparatoso incidente registrado en la vía Sinifaná–Titiribí, Antioquia, un carro terminó colgando al borde de un abismo tras un deslizamiento. El hecho tuvo que ver, al parecer, por los riesgos crecientes en las carreteras del suroeste antioqueño durante la temporada invernal.

La emergencia se produjo a escasos metros de una quebrada, cuyo caudal crecido por las lluvias intensificó la peligrosidad de la situación, y dejó al vehículo virtualmente suspendido en el aire.

Un carro quedó prácticamente suspendido en el aire, en abismo de Antioquia - crédito redes sociales/Facebook

El resultado fue sorprendente: los dos ocupantes lograron salir ilesos, pese a la gravedad del suceso. Testigos y equipos de socorro no salían de su asombro ante la fortuna de los implicados, quienes, según relató el cuerpo de Bomberos de Titiribí, consiguieron abandonar el automóvil antes de que este pudiera precipitarse hacia la quebrada.

Los bomberos acudieron rápidamente al lugar y constataron el milagroso desenlace, reforzando el llamado a extremar precauciones mientras persistan las fuertes lluvias en la región.