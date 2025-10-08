Colombia

María Fernanda Cabal culpó a Gustavo Petro de los desmanes en la marcha en apoyo a Palestina: “El único responsable”

El presidente Gustavo Petro aseguró que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, supuestamente ordenó la violencia en las marchas, y catalogó lo sucedido como “fascismo”

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

María Fernanda Cabal, senadora de la República y precandidata presidencial; Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito @MariaFdaCabal/X/César Carrió/Presidencia

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal culpó al presidente Gustavo Petro de ser el principal responsable de los desmanes en marchas a favor de Palestina en Medellín.

El mensaje de la senadora, que este miércoles 8 de octubre hablará en el Parlamento Europeo, se da como respuesta a la publicación del presidente Gustavo Petro.

Según el jefe de Estado, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, supuestamente ordenó la violencia en las marchas, catalogando lo sucedido como “fascismo”.

“Mientras en Colombia las marchas fueron pacíficas, en Medellín, Fico, ‘el parcero’ de la embajada de EE.UU., ordenó la violencia...Fascismo como en el gobierno de Israel“, expresó Gustavo Petro.

Al respecto, la senadora María Fernanda Cabal aseguró que el verdadero responsable de los actos de violencia en las marchas es el mandatario colombiano.

El único responsable de los desmanes en Colombia es usted Gustavo Petro”, afirmó la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático.

María Fernanda Cabal respondió a Gustavo Petro por desmanes en Medellín - crédito @MariaFdaCabal/X

En otra publicación, la senadora María Fernanda Cabal afirmó que la situación de seguridad en Colombia responde a un presunto plan de “Gustavo Petro y sus amigos”.

“Lo que está pasando en Colombia parece un macabro plan organizado por Petro y sus amigos. Han diezmado la Fuerza Pública, dado libertad a criminales, promovido el ‘pago por no matar’ permitido el aumento de terroristas en armas, no combatido el narcotráfico”, afirmó Cabal.

Según María Fernanda Cabal, eso ha llevado a los 104 municipios en estar en riesgo electoral.

“Según el ministro de Defensa, cerca de 104 municipios en riesgo. Hay una alerta de la Defensoría que entre atención urgente y prioritaria se relaciona a cerca de 220 municipios”, puntualizó la senadora y precandidata del Centro Democrático.

María Fernanda Cabal culminó su mensaje enviando un mensaje para los colombianos en 2026. “Cuidado Colombia, no podemos equivocarnos en 2026″, puntualizó Cabal.

María Fernanda Cabal culpó a Gustavo Petro por la inseguridad en Colombia - crédito @MariaFdaCabal/X

Cabal en el Parlamento Europeo

La senadora María Fernanda Cabal fue invitada por el eurodiputado español Hermann Tertsch para participar este miércoles 8 de octubre en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, donde presentará un balance sobre la situación política y democrática de Colombia y pedirá el acompañamiento de la Unión Europea en el proceso electoral de 2026 para garantizar elecciones libres y transparentes.

La intervención tendrá lugar en la conferencia “Colombia en Libertad” y contará con la participación del director del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo.

El eurodiputado Hermann Tertsch pertenece al grupo Patriots for Europe, la tercera fuerza política dentro del Parlamento Europeo, integrada por 86 diputados de 13 delegaciones de países como Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Hungría, Letonia, Países Bajos y Polonia.

La intervención de María Fernanda Cabal tendrá lugar en la conferencia “Colombia en Libertad” - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

La conferencia se llevará a cabo de 3:15 a 4:15 p.m. en la Sala WEISS R5.1 del Parlamento Europeo y reunirá a líderes colombianos y europeos comprometidos con la defensa de la democracia y la libertad.

Durante su intervención, María Fernanda Cabal expondrá ante los eurodiputados un panorama crítico sobre la situación actual del país.

En su mensaje, Cabal explicará el supuesto silencio frente al autoritarismo y que Colombia necesita recuperar su lugar junto al mundo libre, reafirmando su compromiso con la democracia, la verdad y la libertad.

La participación de la senadora María Fernanda Cabal en el Parlamento Europeo hace parte de una agenda internacional orientada a visibilizar ante Europa el deterioro institucional del país y a fortalecer los lazos con las democracias occidentales en defensa de la libertad, la justicia y el Estado de Derecho.

La senadora del Centro Democrático también respondió a la publicación del presidente Gustavo Petro donde la comparó con las ‘Camisas negras’.

“Gustavo Petro su trino es peligroso y estigmatizante. Al publicar una foto mía con los concejales Andrés Escobar y Andrés Gury Rodríguez con insinuaciones ideológicas, pone en riesgo nuestra seguridad”, afirmó Cabal.

