Colombia

Lina Tejeiro está de cumpleaños y con un emotivo mensaje, la actriz celebró esta fecha: “Gracias vida por cada Lina que he sido”

La actriz optó por reunir imágenes de distintos momentos personales y familiares, mientras dedicó palabras de gratitud a quienes han conformado su entorno más cercano

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La actriz cumplió 34 años
La actriz cumplió 34 años y así lo celebró con sus seguidores con fotografías de su infancia y proyectos en los que ha trabajado - crédito @linatejeiro/Instagram - @xavigoma/X

La actriz Lina Tejeiro celebró un nuevo año de vida y compartió con sus seguidores de Instagram un carrete de fotografías en el que recorre los momentos clave que han marcado su trayectoria con apenas 34 años.

Desde las celebraciones de cumpleaños cuando apenas era una bebé, pasando por viajes y pasarelas hasta la actuación, fueron parte del contenido de la llanera.

En la publicación, la también creadora de contenido expresó gratitud por cada uno de esos momentos.

“Gracias vida por cada Lina que he sido. Por la niña que soñaba, la joven que se caía y se levantaba, la mujer que sigue creciendo y aprendiendo”, mensaje que ha recibido múltiples muestras de afecto entre sus seguidores en la red social.

El mensaje de Lina Tejeiro
El mensaje de Lina Tejeiro por su cumpleaños - crédito @linatejeiro/IG

A través de veinte imágenes, Tejeiro repasó escenas de su infancia, juventud y actuales logros personales, mostrando a su familia, amigos y episodios significativos para ella.

La actriz agradeció a la vida y a quienes han sido parte fundamental de su crecimiento: “Gracias a Dios por mi vida, gracias por mis padres, gracias mis hermanos y amigos; gracias por el amor que recibo de todas las personas que hacen parte de mi vida”.

En su mensaje, la actriz también incluyó un reconocimiento a las diferentes etapas personales que ha atravesado: “Gracias por las versiones que ya no soy y que ya no están, pero dejaron en mí lo mejor”. La publicación se acompañó de la frase “Hoy abrazo mi historia, mi evolución y mi presente. Hoy celebro mi vida. GRACIAS GRACIAS GRACIAS”.

Algunas de las fotografías con
Algunas de las fotografías con las que Lina Tejeiro recordó los momentos que han marcado su vida con motivo de su cumpleaños - crédito @linatejeiro/IG

El sentido mensaje de la artista ha generado interacciones y comentarios positivos, posicionando su cumpleaños entre los temas comentados en el ámbito del entretenimiento digital. La actriz suma más de diez millones de seguidores en Instagram y su contenido suele recibir alta repercusión, según registros de la plataforma.

Hasta el momento, la publicación de Lina Tejeiro continúa activa y recibe muestras de aprecio de seguidores, colegas y familiares, con mensajes de los cuales destacan: “Feliz cumple, flaca 💚”; “Feliz vida mi reina hermosa❤️ Dios te bendiga siempre”; “Feliz cumple Linis!!!! 🎉🎉🎉❤️❤️”; “❤️❤️❤️❤️ Feliz cumple Liniiiiiii muchas bendiciones”, son algunos de los mensajes que han dejado sus colegas.

El mensaje de cumpleaños de
El mensaje de cumpleaños de Greeicy a Lina Tejerio que provocó reacciones entre sus seguidores - crédito @greeicy1/IG

Por su parte, su mejor amiga Greeicy Rendón, también le dejó un mensaje a la llanera, recordada por sus participaciones en producciones como Nuevo rico, nuevo pobre; Padres e hijos, La ley del corazón, entre otros. La cantante caleña escribió:

“Rajiiii!!!! Que sean muchos más… llenos de salud, de experiencias, de mil linas más y ojalá la vida nos siga regalando la fortuna de juntarnos y de seguirnos celebrando y coleccionando historias y recuerdos juntas! TE AMO 🦋”.

Lina Tejeiro sorprendió con nuevo ‘look’

La transformación fue compartida el pasado 4 de octubre en su cuenta oficial de Instagram, donde apareció luciendo una melena clara y llamativa, que generó una ola de reacciones entre sus fans y amigos cercanos. Además, su rostro se veía más natural y presumió sus pecas.

La actriz se decoloró todo
La actriz se decoloró todo el cabello - crédito @linatejeiro/instagram

El nuevo look de Lina no pasó desapercibido. Muchos comentaron admirando lo arriesgada que fue al cambiar radicalmente su imagen, resaltando que este tipo de decisiones son una muestra de valentía para salir de la rutina y experimentar con la apariencia.

Entre los mensajes destacados, algunos usuarios señalaron que su nuevo estilo le daba un aire fresco y rebelde, algo que le sentaba muy bien y resaltaba aún más su belleza natural. Y es que los cambios de look son recurrentes, debido a las campañas publicitarias que realiza y los papeles por los que hace casting en diferentes producciones para televisión o plataformas de streaming.

