Armada de Colombia incautó casi dos toneladas de cocaína en un buque con destino a España

Un operativo en aguas nacionales permitió el decomiso de 1.9 toneladas de clorhidrato de cocaína ocultas en un buque de carga, frustrando un envío millonario al mercado ilegal europeo

Lina Muñoz Medina

La incautación de droga en un contenedor marítimo evitó la distribución de cinco millones de dosis en Europa, debilitando las finanzas de organizaciones criminales según autoridades colombianas - crédito prensa Armada de Colombia

La Armada de Colombia realizó una de las mayores incautaciones del año al decomisar 1.9 toneladas de clorhidrato de cocaína en el interior de un contenedor dentro de un buque de carga marítima que tenía por destino un puerto en España.

La operación se efectuó durante procedimientos de control y vigilancia en aguas nacionales, de acuerdo con información proporcionada por la institución naval. La acción permitió frustrar el envío de un alijo evaluado en más de 193 millones de dólares en el mercado ilegal europeo.

Según detalló la Fuerza Naval del Caribe, la cantidad de droga interceptada habría podido convertirse en aproximadamente cinco millones de dosis individuales para su distribución ilegal en el extranjero.

La Armada de Colombia incautó 1.9 toneladas de cocaína en un buque con destino a España, frustrando un envío valorado en 193 millones de dólares - crédito prensa Armada de Colombia

La incautación fue posible tras recibir información que alertó sobre la supuesta contaminación de una motonave de alto bordo con alcaloides mientras transitaba por la zona.

Una Unidad de Reacción Rápida (URR), adscrita a la Estación de Guardacostas de Cartagena, se dirigió rápidamente al buque involucrando también un binomio canino antinarcóticos. Tras la inspección, los equipos localizaron 80 costales rectangulares negros ocultos en un contenedor.

Este material fue desembarcado y depositado en un espacio seguro de Cartagena, donde el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llevó a cabo diligencias judiciales y aplicó la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (Piph).

Al concluir el procedimiento, la Fiscalía determinó que el cargamento ascendía a 1.978 kilogramos de clorhidrato de cocaína. La droga fue puesta a disposición de las autoridades competentes.

La operación en aguas nacionales evitó la distribución de cinco millones de dosis de cocaína en Europa y debilitó las finanzas de organizaciones criminales - crédito prensa Armada de Colombia

No se reportaron capturas durante la operación. La Armada de Colombia recalcó en un comunicado: “Este tipo de incautaciones debilita de manera significativa las finanzas de las organizaciones criminales y demuestra nuestra capacidad operativa”.

Acciones simultáneas en el Amazonas

Mientras se ejecutaba este operativo en el Caribe, en el sur del país también tuvieron lugar operaciones de alto impacto.

Unidades de la Armada de Colombia participaron en un enfrentamiento con integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Comandos de Frontera – Coordinadora Bolivariana, en los alrededores de la vereda Nueva Granada, departamento del Amazonas.

El combate se originó durante la verificación de una embarcación sospechosa, cuyos ocupantes abrieron fuego contra el personal militar.

Un combate entre la Armada y presuntos miembros de un grupo armado dejó dos lesionados y permitió incautar cerca de 2,000 paquetes de marihuana, armamento y dinero en efectivo - crédito prensa Armada de Colombia

En el intercambio resultaron heridos dos sujetos, presuntos miembros del grupo armado, que recibieron atención médica inmediata y fueron posteriormente evacuados a un puesto militar en El Encanto, Amazonas.

Tras controlar la situación, las tropas hallaron en la embarcación 67 costales con cerca de 2.000 paquetes rectangulares de características similares a la marihuana, junto con un arma de fuego, 24 cartuchos calibre 9 milímetros, un proveedor, 25 millones de pesos en efectivo, dos celulares, una lancha tipo línea y otros elementos personales.

Según la institución castrense, este decomiso afecta directamente la estructura logística empleada para el tráfico de drogas sobre los principales corredores fluviales.

Simultáneamente, en el Amazonas, la Armada decomisó cerca de 2.000 paquetes de marihuana y dinero en efectivo tras un enfrentamiento con un grupo armado - crédito prensa Armada de Colombia

Estas operaciones forman parte del Plan de Campaña Estratégico Conjunto “Ayacucho Plus”, mediante el que la Armada de Colombia y otras fuerzas buscan “negar el uso de las líneas de comunicación marítimas y fluviales a los grupos criminales al servicio del tráfico internacional de narcóticos”.

Las autoridades recalcaron que los decomisos representan un golpe financiero para las organizaciones ilegales, y refuerzan la seguridad de las poblaciones ribereñas y marítimas, así como la defensa de la soberanía nacional.

El resultado de las acciones en el Amazonas se suma a esfuerzos coordinados por el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 30, que desarrolla operativos de control permanente en la región. Según lo afirmó la Marina: “Los hallazgos de drogas, armas y dinero ilícito reflejan la persistencia del delito y la necesidad de seguir con operaciones ofensivas”.

En el Amazonas, dos presuntos miembros de un grupo armado resultaron heridos y se incautaron armas, municiones y una lancha durante la operación - crédito prensa Armada de Colombia

Hasta el momento, las operaciones más recientes no condujeron a detenciones directas, pero sí permitieron incautar grandes volúmenes de droga y elementos clave para las organizaciones criminales. El seguimiento judicial de los hallazgos estará a cargo de la Fiscalía General de la Nación.

