Militar y exFarc son socios de proyecto cervecero que busca llevar agua potable al Magdalena Medio

El objetivo con este proyecto es llevar agua potable a las veredas del Magdalena Medio - crédito @PresuntaPola/Instagram

En 2016, Colombia fue noticia mundial por la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), del que participaron más de 13.000 guerrilleros.

A punto de cumplirse 10 años de la firma, hay varios casos negativos en los que diferentes personas volvieron a tomar las armas y se sumaron a disidencias de la guerrilla.

Sin embargo, también se destacan casos de éxito, en los que excombatientes lograron reingresar a la sociedad y completar procesos de reconciliación con otros actores del conflicto.

Un caso de esta índole es el de Jota e Ilich, que radicados en Bogotá se conocieron en un contexto de creación de cerveza artesanal, sin saber que en el pasado pudieron haberse enfrentado en combates entre el Ejército Nacional y las Farc.

Jota e Ilich ahora son socios en un proyecto cervecero - crédito @Presuntapola/Instagram

En el pódcast Presunta pola, que es presentado por el escritor Sebastián Camelo, estos dos individuos contaron su historia, el primero como general del Ejército Nacional y el segundo como militante del grupo armado.

Con el pasar de los años, y tras combatir en repetidas ocasiones a la contra parte, Jota, como fue presentado el militar retirado, decidió pensionarse y dedicarse a crear cerveza artesanal.

En ese contexto conoció a Ilich, que hizo parte del proceso de desarme de las Farc-EP, se radicó en Bogotá y abrió un bar en el que fue robado, lo que provocó que diferentes gremios de cerveceros se unieran para apoyarlo a recuperar su emprendimiento.

Precisamente, en ese evento se conocieron Jota e Ilich, que forjaron una amistad en la que coincidieron principalmente en su pasión por la industria cervecera, pero también identificaron diferencias, principalmente por haber sido general de las Fuerzas Militares y combatiente de las Farc, respectivamente.

“La cosa se calienta, exponemos nuestros argumentos, pero al final terminamos bien. Terminamos siempre con una pola (cerveza), nos ha ayudado a escuchar más. Eso es lo que nos falta en este país”, indicó Ilich sobre el momento en el que descubrieron el pasado de cada uno.

Jota e Ilich pasaron de combatir en la guerra a ser socios en un proyecto cervecero - crédito Ejército Nacional

Además de ser amigos, en la actualidad Jota e Ilich lideran un proyecto en el que lanzaron A la paz, una cerveza artesanal que es creada en el Magdalena Medio con el objetivo de ayudar a las comunidades de esta zona para llevar agua potable.

En el proyecto también está vinculado el coordinador general de la implementación del acuerdo de paz, Pastor Alape, firmante y miembro activo del partido Comunes, al que Jota reconoció por haberlo visto durante varios años en carteles de “se busca”.

“Yo dije que había visto esa cara, ya me iba a ir y le pregunte a Ilich, él me lo presentó y para mí fue hablar con alguien al que vi en carteles, pero fue algo de decir, ya hicieron un acuerdo de paz, podemos trabajar”.

El firmante Pastor Alape también hace parte del proyecto - crédito @SAADfirmantes

En ese sentido, Ilich destacó la labor del proyecto, que además de ser un emprendimiento con el que lógicamente buscan tener ganancias, también es un ejemplo de reconciliación entre diferentes actores del conflicto armado.

“Queremos terminar la construcción del acueducto de la vereda, en algún momento nos sentamos a pensar la cerveza, que es con causa. Un líquido pensado en ayudar a una comunidad y tiene un simbolismo especial”, indicó Ilich.

Antes de finalizar el programa, Camelo reconoció los aspectos positivos del proyecto, pero principalmente agradeció a los invitados por ser ejemplo de la paz que se debe encontrar en Colombia. “Ustedes dos son un ejemplo de reconciliación, reflexiones que son valiosas para el país. No importa si soy alguien de estrato seis o lo que sea, son un ejemplo viviente”, puntualizó el escritor.