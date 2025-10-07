Michelle Rouillard enfrenta al jurado de ‘MasterChef Celebrity’ y desata debate en redes sociales: “Si no les gusta, pues paila”

La firme defensa de su propuesta creativa y el cruce con Jorge Rausch marcaron el episodio, mientras usuarios respaldaron a la participante por su actitud ante la exigente evaluación - crédito cortesía Canal RCN

La actriz y participante de Masterchef Celebrity Colombia, Michelle Rouillard, protagonizó uno de los momentos más tensos del reciente episodio tras defender de manera firme su propuesta ante los jueces, a quienes dejó claro que “si no les gusta, pues paila”.

La dinámica de la prueba giró en torno a la creatividad, según presentó la conductora Claudia Bahamón, y exigía que los concursantes, repartidos en parejas, elaboraran un plato salado y otro dulce usando únicamente dos sartenes y sin acceso a hornos.

Violeta eligió las duplas, ubicando a Michelle en la preparación de un postre.

Durante el desarrollo, la chef Belén se acercó a la estación de Michelle y Raúl para recomendar ajustes en la presentación de su dulce.

Michelle Rouillard defendió su postre en el reto creativo, dijo ante el jurado: “si no les gusta, pues paila”, y asumió el delantal negro en compañía de Raúl - crédito cortesía Canal RCN

Al llegar el turno frente al jurado, el creme brulee de Michelle generó escepticismo desde el momento en que mencionó el nombre del plato.

El chef Jorge Rausch fue el primero en rechazar el resultado y, tras probar el postre, le indicó: “¿Sabe cuál es el problema?, que yo no lo quería así (…)”. Ante la insistencia de la concursante en mantener su propuesta, el chef zanjó: “deje de ser tan terca”.

El contraste fue evidente con la evaluación de su compañero Raúl, cuyo arroz recibió elogios. Pese a ello, ambos debieron asumir el delantal negro al ser seleccionados como la pareja con menor favor del jurado.

La reacción de Michelle Rouillard no pasó desapercibida en redes sociales, donde numerosos usuarios celebraron su decisión de defender su plato en el contexto de un reto creativo. Entre los mensajes de apoyo se leyeron comentarios como “Bien Michelle no te dejes, Se unieron los tres jurados a burlarse de ella y a hacerle bullying” y críticas al trato del panel: “Terrible la predisposición negativa que tienen para evaluar los platos de Michelle. Ahhh, pero lo de Valentina, todo es risas y suavidad para decirle las cosas”.

La dinámica exigía creatividad y trabajo en parejas; Michelle eligió presentar su propio estilo en el creme brulee, pese a la opinión firme del chef Jorge Rausch - crédito cortesía Canal RCN

La actuación de Michelle en la cocina se convirtió en tendencia por su sinceridad y resistencia frente a la presión de los chefs, consolidando uno de los episodios más comentados de la temporada.

Polémica en ‘Masterchef Celebrity’ por consejo de Claudia Bahamón a Michelle

El episodio anterior al reto estuvo marcado por la presión del tiempo y la exigencia del jurado, en un formato donde los concursantes debían celebrar su infancia y preparar recetas que evocaran recuerdos familiares.

Michelle Rouillard compartió con los televidentes una mirada a su niñez en el campo. “Tenía todos los animales que quería”, aseguró sonriendo, para luego confesar que, aunque ya no vive en ese entorno, su gata adoptada se ha convertido en su mayor compañía.

Motivada por ese pasado, presentó un canelón de mariscos inspirado en su padre. Durante la preparación, el chef Nicolás de Zubiría le preguntó si lograría terminar a tiempo, a lo que la actriz respondió: “Cuando me pongo terca, también me salen las cosas”.

Michelle Rouillard presentó un canelón de mariscos inspirado en su infancia y defendió que “cuando me pongo terca, también me salen las cosas”, ante la exigencia del jurado - crédito Cortesía Canal RCN

La estrategia de Michelle incluyó llevar la salsa aparte, decisión tomada tras la reflexión sugerida por Claudia Bahamón: “Piensa si le hace falta algo o si quieres llevar algo aparte”. Al presentar el plato, esa elección resultó clave, ya que los chefs opinaron que, aunque la ejecución era correcta, separar la salsa había afectado la presentación y la coherencia del conjunto. En ese momento, Michelle Rouillard expuso en plena grabación que había seguido el consejo de la presentadora, lo que sorprendió tanto a compañeros como al público. “Claudia se lo dijo”, lanzó Ricardo Vesga en tono de broma, mientras Alejandra agregó: “eso no se dice”.

El episodio, lejos de quedarse en la cocina, tuvo eco en redes sociales, donde algunos espectadores cuestionaron la actitud de Michelle Rouillard y la decisión de responsabilizar a la conductora. Otros participantes optaron por homenajes similares a la infancia: Valentina Taguado, Pichingo y Ricardo Vesga apostaron por una torta de zanahoria, aunque solo Pichingo recibió comentarios positivos.