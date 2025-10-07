Colombia

Estos son los requisitos para viajar con mascotas en cabina según la Aerocivil

La Aeronáutica Civil actualizó la normativa que permite transportar mascotas en cabina o bodega, siempre que los viajeros cumplan con las exigencias del ICA, los certificados veterinarios y las reglas de cada aerolínea

Por Mauricio Villamil

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Mascota en
FOTO DE ARCHIVO: Mascota en la cabina de un vuelo comercial | REUTERS/Eduardo Munoz/Archivo

La Aeronáutica Civil de Colombia anunció una actualización de sus disposiciones para el transporte aéreo de animales de compañía, autorizando oficialmente que los pasajeros puedan viajar con sus mascotas en cabina o bodega en vuelos nacionales e internacionales.

Según informó Semana, la medida busca garantizar un proceso regulado que proteja tanto a los animales como a los demás pasajeros durante el vuelo.

Aerocivil - crédito Alvaro Tavera
Aerocivil - crédito Alvaro Tavera / Colprensa

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El nuevo lineamiento establece una serie de requisitos obligatorios que deben cumplirse antes de abordar. Entre ellos, la presentación de un certificado de vacunación y un documento veterinario que confirme el estado de salud del animal. Ambos deben estar firmados por un profesional acreditado y actualizados conforme a las normas del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

De acuerdo con la Aerocivil, “todo animal que viaje deberá contar con un certificado de salud emitido por un veterinario autorizado, en el cual se indique que se encuentra en condiciones aptas para su transporte”. Este requisito aplica para mascotas que se movilicen dentro del país o hacia el exterior, sin distinción de especie o tamaño, siempre que sean animales de compañía y no de otro tipo.

Para los vuelos internacionales, se exige además un proceso de inspección previo a cargo del ICA. Este control busca verificar que el animal esté libre de enfermedades transmisibles y que cumpla con las regulaciones sanitarias del país de destino. La Aerocivil recordó que el incumplimiento de estos procedimientos puede derivar en la negación del embarque o en sanciones a los pasajeros.

Perros en cabina de avión
Perros en cabina de avión - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Los viajeros que planeen salir del país con sus mascotas deben tener en cuenta que cada destino cuenta con normativas propias de ingreso animal. Por tanto, la recomendación es consultar con la embajada o autoridad sanitaria correspondiente para evitar contratiempos al llegar. En algunos casos, los países exigen periodos de cuarentena o documentación adicional, como certificados de desparasitación o pruebas específicas de laboratorio.

En cuanto a las condiciones dentro del avión, la normativa delega a las aerolíneas la definición de los criterios para el transporte. Cada empresa establece parámetros como el peso máximo del animal para viajar en cabina, el tipo de contenedor permitido y el cobro de tarifas adicionales por el traslado. La Aerocivil enfatizó que los pasajeros deben comunicarse con la aerolínea con antelación suficiente para conocer las reglas y realizar la reserva del acompañante peludo.

Uno de los aspectos más relevantes de la actualización es la regulación sobre el guacal o transportín. Este debe contar con ventilación adecuada, permitir el movimiento del animal y ajustarse a las dimensiones que indique la aerolínea. En los vuelos donde las mascotas viajan en bodega, se requiere que el contenedor esté debidamente asegurado y fabricado con materiales resistentes que eviten cualquier daño durante el traslado.

Imagen de archivo. Con proyecto
Imagen de archivo. Con proyecto de ley buscan que las mascotas puedan viajar en los aviones junto a sus dueños. Foto: Julio Cortez / Associated Press

“Las mascotas deben ser transportadas en guacales o contenedores homologados que garanticen su seguridad, comodidad y ventilación durante todo el trayecto”, señaló la Aerocivil en el comunicado emitido el 6 de octubre. Esta disposición busca prevenir situaciones de estrés o lesiones durante los vuelos prolongados.

En el caso de los vuelos nacionales, las exigencias son similares. Se mantiene la obligación de presentar los documentos veterinarios y se recomienda informar a la aerolínea sobre el acompañante animal con al menos 48 horas de anticipación. Además, se aconseja verificar posibles restricciones de raza, ya que algunas compañías prohíben el transporte de especies catalogadas como de alto riesgo.

La Aerocivil recordó que el control del ICA se mantiene vigente en los aeropuertos del país, especialmente en los puntos de salida y llegada de vuelos con animales. Los inspectores de esta entidad verifican la autenticidad de los certificados y las condiciones del transporte antes del embarque.

Temas Relacionados

AerocivilMascotas En CabinaRequisitos De ViajeCertificado VeterinarioTransporte AéreoColombia-noticias

Más Noticias

Resultados de La Caribeña Noche: conoce los números ganadores del 06 de octubre

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultados de La Caribeña Noche:

Roy Barreras revela la verdadera historia detrás del afiche de 2010 que aún usan los uribistas: “Nos hicieron caso”

El exsenador detalló que el afiche formó parte de una táctica dirigida al electorado uribista, con la intención de fortalecer su llegada al Senado e impulsar la paz desde el Estado

Roy Barreras revela la verdadera

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para este martes 7 de octubre

Esto le interesa si va a conducir en la Cartagena hoy martes

Pico y Placa en Cartagena:

Resultados de la Lotería de Cundinamarca de este lunes 6 de octubre

Lotería de Cundinamarca realiza un sorteo a la semana, todos los lunes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados de la Lotería de

Corte Constitucional niega impedimento y confirma participación de Carlos Camargo en debate pensional

El alto tribunal rechazó el impedimento del magistrado Carlos Alberto Camargo Assis, quien podrá intervenir en el análisis de la reforma pensional

Corte Constitucional niega impedimento y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio le dio nueva

Yeferson Cossio le dio nueva oportunidad de vida a un perro que se encontró en Amazonas: esto hizo

Andrea Valdiri salió en defensa de La Jesuu, y Yina Calderón no tardó en reaccionar: “Partida de visajosas”

Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Daniela Ospina llegará al altar con Gabriel Coronel: con James nunca se casó por la iglesia

Laura Maré le apuesta a karaokes colectivos para sus conciertos en Medellín y Bogotá: estas son las fechas

Deportes

Fifa publicó archivos con los

Fifa publicó archivos con los que probó que Rodrigo Holgado, delantero de América, falsificó documentos para jugar en Malasia

Eduardo Pimentel, dueño del Chicó, denunció que dejaron ingresar gratis al estadio de Tunja “al que quisiera” para el partido contra Nacional

Pibe Valderrama sentenció a la selección Colombia de cara al Mundial de 2026: “No es presión, ya es hora”

Streamer argentino ‘cobró’ al Liverpool por haber vendido a Luis Díaz: “Subestimaste el talento sudamericano”

Iván Mejía celebró ausencia de Yerry Mina de la selección Colombia: “El bolardo…”