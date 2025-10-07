Colombia

Captan a Slash, guitarrista de Guns N´Roses, en un cinema en Bogotá

Se especula que la película que fue a ver es del Festival de Cine Francés

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

En las imágenes se puede ver al integrante de GnR sentado en un cinema bogotano - crédito Camilo Andrés Sánches / Guns N´Roses Colombia Fan Club / Facebook

El lunes 6 de octubre, a un día del concierto de Guns N’ Roses en Bogotá, Slash, guitarrista de la banda, fue captado en imágenes al ingresar a un cine en la capital colombiana.

De acuerdo con las redes sociales de Pogo Concerts y Music Trends, el músico acudió a Cine Colombia del centro comercial Avenida Chile.

Infobae Colombia conoció que la película que eligió ver fue L’Histoire De Souleymane, también conocida como Odisea en París, parte del festival de cine francés.

La presencia de Slash en la ciudad generó expectativa entre los seguidores, quienes celebraron su disposición para disfrutar de la actividad cultural, entes del concierto.

A un día del concierto
A un día del concierto de Guns N´Roses en Bogotá, fue captado a uno de sus integrantes disfrutando una función de Cine - crédito @PogotaConcerts / X

