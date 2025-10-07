Colombia

Cambio Radical se despachó en contra de la izquierda por marcha del 7 de octubre en pro de palestina: “¿Esta estrategia de intimidación y terrorismo hace parte de la campaña del Pacto Histórico 2026?”

El partido político asegura la movilización envía un mensaje inapropiado y acusa al Gobierno de buscar réditos políticos durante la conmemoración de una fecha marcada por la violencia en Medio Oriente

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Cambio Radical se le fue
Cambio Radical se le fue con todo a Armando Benedetti tras discurso del ministro sobre marcha a favor de Palestina - crédito Montaje Infobae

El partido Cambio Radical cuestionó públicamente el llamado de Armando Benedetti a una movilización en solidaridad con Palestina, programada para hoy, 7 de octubre de 2025, fecha que coincide con el segundo aniversario de los ataques de Hamas en Israel, que dejaron más de 1.300 muertos y 250 secuestrados.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el partido subrayó que convocar una manifestación este día “no es un buen mensaje” y acusó al actual gobierno de estar “jugando con fuego por politiquería”.

La postura de Cambio Radical conecta esta marcha con el contexto de tensión internacional y recuerda la cifra de víctimas que dejó el ataque de 2023.

En su publicación, el partido citó una columna reciente del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, titulada “En manos del hampa”, en la que se preguntaba: “¿Esta estrategia de intimidación y terrorismo hace parte de la campaña del Pacto Histórico 2026? Bueno sería saberlo”.

El mensaje refuerza la postura crítica de la colectividad frente a los recientes pronunciamientos y acciones del Gobierno del “cambio” y de sectores afines al Pacto Histórico, en un clima político que refuerza el debate sobre la solidaridad en el conflicto de Medio Oriente y las consecuencias en la política colombiana.

