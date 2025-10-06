Martha Peralta se defendió de las “calumnias” que la vinculan con el entramado de corrupción de la Ungrd: “No soportan perder negocios billonarios”

La congresista fue salpicada por Olmedo López dentro del entramado de corrupción de la Ungrd -crédito Colprensa

Los señalamientos contra la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, sobre su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), son cada vez más contundentes, pese a que la congresista ha reiterado que no tiene ningún vínculo con Olmedo López, exdirector de esa entidad.

Una nueva defensa de la legisladora fue lanzada a través de su cuenta oficial en la red social X. En su mensaje, Peralta, oriunda de La Guajira, hizo referencia a los nuevos testimonios de López, en los que la señala a ella y a la senadora Berenice Bedoya como responsables del direccionamiento de contratos en la entidad. En sus declaraciones a la Fiscalía General de la Nación, el exdirector de la Ungrd argumentó que la congresista petrista le pasó una lista de perfiles recomendados para trabajar en la entidad.

Peralta calificó como “calumnias” los cuestionamientos en su contra y, aunque no lo dijo con palabras textuales, aseveró que estos son obra de los contradictores al proyecto de país del Gobierno nacional, que temen perder negocios “billonarios” por cuenta de la aplicación de las reformas que buscan la reivindicación de los derechos sociales de la población.

En este sentido, la legisladora reiteró que sus palabras son “la verdad” sobre lo que rodea el entramado de corrupción que salpicó a varios congresistas y ex altos funcionarios de la Casa de Nariño; por lo tanto, fue enfática al afirmar que los miembros del círculo del jefe de Estado están centrando su energía en la materialización de las “reformas del cambio” y en la continuidad de su proyecto político de la mano de un gobierno de izquierda en 2026.

“Están desesperados atacándome con más calumnias. Lo que no soportan es perder negocios BILLONARIOS que los patrocinan a todos y todas. ¡Les duele la verdad! Nosotros concentrados con las reformas del cambio“, escribió la congresista.

El mensaje de la senadora llega luego de que fuera vinculada por el propio Olmedo López, testigo estrella del entramado de corrupción, dentro de uno de los escándalos que ha mantenido en vilo la legitimidad del Gobierno nacional, así como la de las propuestas que se han impulsado para su aprobación en el Congreso de la República.

De acuerdo con el testimonio entregado por López a la Fiscalía, el 13 de junio de 2023, mientras la Comisión Séptima del Senado se preparaba para abordar la reforma pensional, Olmedo López acudió al Congreso siguiendo instrucciones del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, según su declaración recogida por Semana.

Para facilitar su ingreso, López envió sus datos personales a Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, y se dirigió a la oficina 338B, aunque finalmente se trasladó directamente a la Comisión Séptima, donde Peralta participaba en el debate.

Durante ese encuentro, el exdirector de la UNGRD se ubicó entre Peralta y Bedoya, a quien identificó como presidenta del partido Alianza Social Independiente (ASI). Según relató, Peralta inició una conversación con Bedoya y le mostró en la pantalla de su teléfono la posibilidad de tramitar un contrato a través de la Ungrd. Dos días después, la senadora petrista le envió por WhatsApp documentos vinculados a contratos que la entidad debía viabilizar en los departamentos de Meta y Casanare, con el objetivo, según López, de beneficiar a Bedoya.

En su declaración ante la Fiscalía, López afirmó: “Buscarle a la senadora Berenice Bedoya viabilizar ese contrato a través de la Ungrd, la misma senadora, el día 13 de junio a las 9:25 a. m., me envía ese proyecto y otro proyecto de la Unidad, para Aguazul, Casanare”. El exdirector también entregó a la Fiscalía dos cuadros enviados por las congresistas, en los que se detallaban obras que debían pasar de simples radicados a convertirse en contratación. De acuerdo con López, esto “formaba parte de acondicionamientos a cambio de votaciones en esa comisión”.