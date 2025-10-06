Le salió caro: capturan a agente de tránsito en Riosucio por presunta extorsión de 400.000 pesos

El operativo, realizado por la Sijin en las últimas horas, permitió la detención en flagrancia del funcionario, quien habría solicitado el dinero a un ciudadano para evitar la inmovilización de su vehículo - crédito Reuters

La captura de un agente de tránsito en Riosucio, Caldas por presuntamente exigir cuatrocientos mil pesos a cambio de no inmovilizar una motocicleta ha puesto en cuestión la integridad de los funcionarios públicos en la región.

El caso, que se investiga por el delito de concusión, ha generado reacciones inmediatas de las autoridades locales y ha motivado la revisión de otras denuncias similares en curso.

El operativo, realizado por la Sijin en las últimas horas, permitió la detención en flagrancia del funcionario, quien habría solicitado el dinero a un ciudadano para evitar la inmovilización de su vehículo. Tras la captura, el agente fue judicializado y enfrenta cargos por concusión, delito que sanciona el abuso de poder por parte de servidores públicos al exigir dádivas o dinero en el ejercicio de sus funciones.

Ante la gravedad de los hechos, la secretaria de Gobierno de Riosucio Martha Liliana Hernández expresó su pesar por la situación y detalló que la administración municipal ya tomó medidas administrativas. Hernández explicó que el contrato de prestación de servicios del agente fue suspendido de inmediato y que se inició un proceso de investigación disciplinaria para determinar su responsabilidad. “Es un proceso que está en materia pues de investigación y que nosotros como Alcaldía estaremos presto para colaborar precisamente en lo que necesiten las autoridades competentes para esclarecer este caso”, afirmó la funcionaria.

La Alcaldía de Riosucio ha manifestado su disposición a colaborar plenamente con las autoridades judiciales para el esclarecimiento de los hechos. Además de la investigación penal, la administración municipal ha activado los mecanismos internos para garantizar que se cumplan los procedimientos disciplinarios correspondientes.

El caso no se limita a este único episodio. Según información oficial, existen más denuncias en curso contra el mismo agente de tránsito, lo que sugiere un posible patrón de conducta que las autoridades buscan esclarecer. La administración municipal ha reiterado su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, subrayando que cada funcionario debe responder individualmente por sus actos.

La postura institucional es clara: la Alcaldía de Riosucio rechaza cualquier manifestación de corrupción dentro de la administración pública y sostiene que la responsabilidad por estos hechos recae exclusivamente en quienes los cometen.