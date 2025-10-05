Colombia

Reportaron nuevo ataque contra guardia del Inpec en Armenia: es el tercer atentado en menos de 48 horas

Las arremetidas contra los miembros de la institución carcelaria deja un saldo de dos funcionarios asesinados y cuatro heridos

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Sicarios atentaron contra un dragoneante
Sicarios atentaron contra un dragoneante que se movilizaba en una camioneta, la cual recibió cuatro impactos de bala - crédito Inpec/Instagram

En horas de la tarde del 4 de octubre de 2025, en Armenia, Quindío, un miembro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue atacado por sicarios que atentaron contra el vehículo en el que se desplazaba.

Los hechos ocurrieron justo después de que el dragoneante, cuyo nombre no ha sido revelado, saliera del centro penitenciario donde cumplía sus labores. Mientras manejaba la camioneta recibió cuatro disparos. Según información preliminar de las autoridades, no hubo heridos.

Las arremetidas contra los miembros
Las arremetidas contra los miembros de la institución carcelaria deja un saldo de dos funcionarios asesinados y cuatro heridos - crédito Inpec

Con este acto delictivo ya son tres ataques a guardianes del Inpec en menos de 48 horas, puesto que el 3 de octubre se registraron dos eventos similares en Bogotá y en Palmira, Valle del Cauca que dejó un saldo de dos muertos y cuatro heridos.

En desarrollo…

