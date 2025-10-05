Feroz incendio en Bucaramanga destruyó 12 viviendas y dejó decenas de damnificados

El saldo preliminar es de 20 viviendas afectadas, cifra que será confirmada por la Oficina de Gestión del Riesgo - crédito Bomberos Bucaramanga

Momentos de tensión vivieron los habitantes en el barrio Zarabanda de Bucaramanga, tras un voraz incendio que dejó 20 viviendas afectadas —de las cuales 12 fueron consumidas totalmente por las llamas y ocho presentan daños considerables—, además de dejar a decenas de familias sin hogar en cuestión de horas.

La emergencia ocurrió en la madrugada del domingo 5 de octubre, movilizó de inmediato a los equipos del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, que desplegaron cuatro vehículos de atención, 14 unidades operativas, un carrotanque, una camioneta de ataque rápido y dos máquinas contra incendios para enfrentar la magnitud del siniestro.

Según el reporte oficial, la primera máquina llegó al lugar apenas cinco minutos después de la alerta inicial, pero fue necesario reforzar el operativo ante la intensidad de las llamas. “Recibimos la llamada tipo 4:40 de la mañana y a las 4:45 ya había una máquina en el sitio. Fue necesario reforzar con más unidades debido a la magnitud del incendio. Estuvimos trabajando intensamente durante cerca de tres horas hasta lograr controlarlo completamente hacia las 7:30 de la mañana”, relató Diego Rodríguez, director de bomberos de Bucaramanga.

Durante esas horas, los bomberos debieron luchar contra la rápida expansión del fuego causada por la presencia de abundante material combustible en la zona, lo que complicó seriamente las labores de extinción y requirió el consumo de aproximadamente 10.000 galones de agua y 16 cilindros de aire autocontenido.

El impacto en la zona no solo se tradujo en viviendas devastadas. Los equipos lograron rescatar seis cilindros de gas propano —cuatro de 40 libras y dos de 20 libras— que representaban un inminente peligro de explosión.

A su vez, dos personas resultaron heridas durante la emergencia; ambas recibieron atención prehospitalaria de inmediato, sin que se registraran fallecimientos.

En paralelo, la conflagración afectó la estructura de ocho viviendas adicionales, con daños visibles en techos, muros y fachadas, y obligó a intervenir dos árboles que, por seguridad, deberán ser talados.

Sobre la dimensión total de la tragedia, Rodríguez declaró: “El saldo que tenemos es de 20 viviendas afectadas, pero el informe oficial lo entregará la Oficina de Gestión del Riesgo, que ya está realizando el censo y la caracterización de las familias damnificadas”.

Las investigaciones sobre el origen de las llamas todavía no arrojan resultados concluyentes. No obstante, el Cuerpo de Bomberos exhortó a la comunidad a extremar medidas en sus hogares, instando a no dejar velas encendidas ni aparatos eléctricos conectados en mal estado para prevenir nuevas tragedias de este tipo.

El siniestro deja un saldo preocupante en el barrio Zarabanda: decenas de personas afrontan ahora la pérdida de sus hogares y pertenencias, mientras las autoridades avanzan en la evaluación de los daños para brindar asistencia a los damnificados.

Mujer de 78 años falleció tras ser impactada por un rayo en zona rural de San Gil, Santander

La noticia del deceso de Socorro Garnica Vargas ha sacudido a la comunidad de la vereda Bejaranas, en la ruralidad de San Gil, Santander, luego de que permaneció seis días internada en el Hospital Universitario de Santander como resultado de las lesiones provocadas por el impacto de un rayo.

El fallecimiento de la mujer, de 78 años, se produjo tras esfuerzos médicos continuos y la esperanza inquebrantable de sus familiares.

El accidente ocurrió el domingo 21 de septiembre de 2025, cerca de las 7:30 p. m., mientras la víctima regresaba a su vivienda después de una visita a la casa de su hermana, cuando una tormenta eléctrica sorprendió a la zona.

En ese trayecto, un rayo impactó directamente a Socorro Garnica, provocándole daños severos. “Ella estaba en la casa de una hermana e iba de regreso a su vivienda, relativamente cerca, cuando se soltó el aguacero y ahí fue que el rayo la alcanzó”, relató Laura Maldonado, nieta de la víctima, en declaraciones recogidas por Vanguardia.

Tras el suceso, miembros de la comunidad prestaron los primeros auxilios y organizaron el traslado inicial hacia un centro médico en San Gil. La gravedad de las lesiones, especialmente a nivel neurológico, motivó su remisión al hospital en Bucaramanga sobre las 11:00 p. m. del mismo día.