Excongresista acusó a Daniel Quintero de negociar apoyos del Gobierno con alcaldes del Huila: “Se les coló el camaleón”

En una denuncia que sacudió las redes sociales, el exrepresentante a la Cámara Jaime Lozada expuso en la tarde del domingo 5 de octubre de 2025 lo que sería, según expuso, la estrategia del acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero para ganar en la consulta del Pacto Histórico: que definirá el domingo 26 octubre su candidato a la presidencia, con miras al frente amplio.

Lozada, que es cercano a la corriente del Centro Democrático, y que vivió en carne propia el flagelo del secuestro, al haber estado en poder de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), indicó que el aspirante presidencial, que compite junto con el senador Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho, estaría recurriendo a prácticas clientelistas para triunfar.

“Hoy en la terraza del Hotel Plaza de Neiva, Daniel Quintero, con listado en mano le ofreció a los alcaldes del Huila, proyectos de inversión por parte del Gobierno nacional si se comprometían a apoyarlo en la consulta del próximo 26 de octubre. Lo dicho, se les coló el camaleón y se les va a quedar con la candidatura de la izquierda a la presidencia de la República", expresó Lozada.

Con esta publicación, el exrepresentante Jaime Felipe Lozada denunció al acusado exalcalde Daniel Quintero de negociar alcaldes del Huila - crédito @jaimeflozada/X

Por el momento, el exmandatario distrital no se ha pronunciado frente al particular, que lo pone una vez más en la palestra pública por lo que serían sus acciones para conquistar la nominación del Pacto Histórico.

