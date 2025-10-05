Claudia Carrasquilla respondió a señalamientos de Daniel Quintero con curioso comentario: “No sé si es que estás enamorado de mí”

La concejala aseguró que no estuvo detrás de la fabricación de "falsos positivos" en la Fiscalía - crédito @claudiacarrasq/X

La concejala del Centro Democrático Claudia Carrasquilla respondió a los señalamientos que hizo en su contra el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero en una entrevista en la que el exmandatario local fue cuestionado por la investigación que cursa en contra de personas que estuvieron vinculadas con su administración. Los procesados enfrentan una acusación por su presunta responsabilidad en irregularidades en los contratos para el mantenimiento del denominado Parque de Las Aguas en Medellín (Antioquia).

Además, el mismo exalcalde, nueve exintegrantes de su gabinete y tres particulares fueron acusados por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. Esto, en relación con presuntas irregularidades en un proceso de restitución de un predio.

En la entrevista, Quintero puso en duda la transparencia de la Fiscalía de Medellín y recordó que la concejala Carrasquilla fue acusada de fabricar falsos testigos cuando fungió como fiscal.

Claudia Carrasquilla señaló a Daniel Quintero de mentir y aseguró que como abogada se dedicó a denunciar presuntas irregularidades en su administración - crédito @claudiacarrasq/Instagram y Daniel Quintero/Facebook

“Una Fiscalía que ha sido históricamente una Fiscalía corrupta como la de Medellín, tomada por clanes mafiosos desde Guillermo Valencia Cossio hasta pasando por personas que hoy están incluso acusadas por manipulación de testigos como Claudia Carrasquilla, concejal del Centro Democrático y que también hizo parte de esa Fiscalía”, señaló, indicando que habría una presunta instrumentalización del ente acusador por parte del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

La funcionaria se pronunció al respecto por medio de un video publicado en sus redes sociales, en el que cuestionó al exmandatario y precandidato presidencial por hacer constantes denuncias públicas en su contra. En la grabación, de manera sarcástica, insinuó que Quintero tendría sentimientos hacia ella que motivarían sus reiterados señalamientos.

“Danielito, ya que te la pasas en esa ronda de medios que estás pagando y en la que siempre me tenés que mencionar, porque yo no sé si es que estás enamorado de mí, pues pedime el cuadre”, dijo Carrasquilla.

Claudia Carrasquilla negó presunta instrumentalización de la Fiscalía por parte de Federico Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez/X

Asimismo, negó que el hoy alcalde de Medellín haya instrumentalizado la Fiscalía de la capital antioqueña. Además, aseguró que cuando ella integró el ente acusador, no se llevaron a cabo “falsos positivos”; afirmó que su trabajo se centró en acabar con el crimen en la ciudad

“Nosotros lo que hicimos fue perseguir y establecer unos planes para acabar con la criminalidad, para bajar los indicadores de inseguridad en la ciudad de Medellín. Al punto que se capturaron ciento veinticinco cabecillas de estructuras criminales y ninguno quería reconocer que era el cabecilla de cualquiera de las estructuras que tenemos en la ciudad de Medellín, que son diez de importancia”, señaló.

Aunado a ello, cuestionó el hecho de que, al parecer, Quintero otorgó la máxima condecoración a una directora de fiscalías que él mismo ha cuestionado. El reconocimiento se oficializó por medio del Decreto 527 de 2022, según reveló la concejala en el video. No obstante, de acuerdo con su denuncia, el documento y otros archivos que dan cuenta de la condecoración ya no aparecen. “Fueron borradas por usted (...). Entonces, no vengas a sacar discursos baratos”, indicó.

Claudia Carrasquilla tildó de mentiroso al precandidato presidencial Daniel Quintero e insinuó que podría haber instrumentalizado a la Fiscalía - crédito Daniel Quintero/Facebook

Asimismo, recordó que, siendo abogada, centró parte de su labor en denunciar presuntas irregularidades que se cometieron durante la administración de Quintero en Medellín. En ese tiempo, allegó varios derechos de petición a la Alcaldía de Medellín con el fin de acceder a información, pero, según explicó, estos le fueron negados.

“¿Realmente quién tenía instrumentalizada a la Fiscalía General de la nación? (…). Mentiroso, seguí le mintiendo a la gente, pero aquí voy detrás de vos, cada día desmintiendo lo que vos estás diciendo en público. Y para que los colombianos jamás se dejen engañar por un bandido como vos”, añadió”, añadió.