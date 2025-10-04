Colombia

Sofía Vergara se lució en la Semana de la Moda de París: asistió con su compañera en ‘America’s Got Talent’

La barranquillera estuvo entre la lista de invitados al desfile de Victoria Beckham en la cita parisina, presentando su más reciente colección

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Sofía Vergara estuvo acompañada de
Sofía Vergara estuvo acompañada de Heidi Klum como asistente a la Semana de la Moda de París - crédito @sofiavergara/Instagram

Para la actriz colombiana Sofía Vergara, el 2025 representó un año radicalmente distinto al anterior, marcado por el estreno en Netflix de su miniserie Griselda, en el que la “Toty” dio vida a la narcotraficante Griselda Blanco. Las actividades de promoción del proyecto consumieron buena parte de su momento, sumado a su rol de jurado en America’s Got Talent.

La barranquillera se sumó al jurado en 2020 y se transformó en inamovible gracias a su carisma y chispa, siendo un elemento clave en el éxito del programa de NBC.

A pocos días de que terminara la emisión de la temporada en la televisión estadounidense, la colombiana estuvo presente junto a su compañera, la reconocida presentadora, modelo y “ángel” de Victoria’s Secret, Heidi Klum, en la Semana de la Moda de París.

Sofía Vergara posó con Heidi Klum previo a su aparición en la Semana de la Moda de París - crédito @sofiavergara/Instagram

La propia Sofía lo confirmó al compartir un video en su cuenta de Instagram, en el que ambas posan de manera sensual, destacando su presencia en uno de los eventos más importantes de la moda internacional.

Sus atuendos también dieron de qué hablar. De acuerdo con TMZ, durante su estancia en territorio francés, Heidi Klum eligió un atuendo llamativo para su aparición del viernes en París, mientras que Sofía Vergara, a sus 53 años, publicó una imagen luciendo un vestido de cuero marrón, acompañada del mensaje de que estaba lista para salir y divertirse.

Además, la actriz compartió videos en sus historias de Instagram desde un desfile que, según las imágenes, correspondía a la presentación de la nueva colección de Victoria Beckham para la temporada primavera/verano 2026.

Sofía Vergara asistió junto a
Sofía Vergara asistió junto a Heidi Klum al desfile de la colección primavera/verano de Victoria Beckham, en la Semana de la Moda de París - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

Ambas celebridades mantienen una relación cercana desde su participación conjunta en America’s Got Talent, y fueron captadas por los paparazzi en sendas salidas nocturnas en West Hollywood, así como en la fiesta posterior a los Emmy Awards 2024 organizados por Netflix.

Además, en sus historias instantáneas, la “Toty” captó a Victoria Beckham mientras atravesaba el pasillo en el que se desarrolló la pasarela, que recibió comentarios favorables de la prensa especializada.

Sofía Vergara estuvo presente en el desfile de la más reciente colección de Victoria Beckham - crédito @sofiavergara/Instagram

Los comentarios destacaron principalmente las plumas y el juego de drapeados románticos como ejes de su propuesta dirigida a la mujer moderna.

Desde los primeros compases en la pasarela, destacó la predilección por una sastrería arquitectónica y minimalista, combinada con telas fluidas que otorgaban a cada prenda un aura más femenina.

Predominaron los pantalones de vestir y las faldas, diseñados para proporcionar soltura y movimiento, mientras que los drapeados románticos también se extendieron a los vestidos, convirtiéndose en uno de los recursos estilísticos más presentes en la colección. Las plumas, además de aportar atractivo visual, se consolidaron como un elemento central para dar dinamismo a los atuendos presentados.

Victoria Beckham fue la primera
Victoria Beckham fue la primera en desfilar luciendo su colección de primavera/verano durante la Semana de la Moda de París - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

Manuel Turizo se sumó a Sofía Vergara en el último episodio de ‘America’s Got Talent’

Para el cierre de una nueva temporada de uno de los programas más populares de la televisión norteamericana, la colombiana se robó las miradas, pues poco antes de iniciar el episodio final se mostró tras bambalinas, acompañada de Manuel Turizo. El cantante, con celular en mano, no dudó en presumir por estar al lado de su compatriota, y hasta le pidió que diera una vuelta para sus seguidores.

La barranquillera y el monteriano coincidieron tras bambalinas del programa norteamericano - crédito @sofiavergara/Instagram

“Ponme un filtro”, dijo Vergara, a lo que Turizo le respondió: “¡Pero si te ves mejor así!”. Sofía, avergonzada, dijo: “No, vieja no”, provocando las risas del monteriano. Además, la actriz sumó en el texto “Más colombianos que una yuca con suero”.

Más tarde se supo la razón de la presencia de Turizo en el formato estadounidense: se sumó a Micah Palace, uno de los finalistas, para interpretar juntos La Bachata y Rinkiki, animando el set y generando reacciones favorables en plataformas digitales por su desempeño.

La barranquillera y el monteriano coincidieron tras bambalinas del programa norteamericano - crédito @sofiavergara/Instagram

Sofía VergaraHeidi KlumVictoria BeckhamParis Fashion WeekSofía Vergara en ParísSemana de la Moda de ParísColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

