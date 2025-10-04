Colombia

Marcela Agudelo sorprendió con reflexión sobre cómo enfrentará la llegada de sus 60 años: “Estoy en una etapa complicada”

La actriz aseguró en una publicación que la ansiedad que le ha producido la vejez tanto física como mental, le ha provocado algunos cambios en su cuerpo y mente

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
La actriz compartió una reflexión sobre la llegada a esta edad y el paso del tiempo - crédito @marcelagudelo/IG

La actriz colombiana Marcela Agudelo sorprendió en redes sociales al compartir con sus seguidores que enfrenta una profunda crisis personal ante la llegada de su cumpleaños número 60.

Conocida por trabajos en producciones como Nuevo rico, nuevo pobre, La influencer y La ley del corazón, la actriz publicó un mensaje en el que expresó su inquietud por los cambios que atraviesa y la incertidumbre sobre su futuro. Este mensaje fue transmitido a través de su cuenta de Instagram y replicado por cuentas de entretenimiento en redes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Marcela Agudelo aseguró tener miedo
Marcela Agudelo aseguró tener miedo de envejecer - crédito @marcelagudelo/IG

A través de su cuenta de Instagram, Agudelo comunicó que el próximo 12 de octubre cumplirá seis décadas de vida y reflexionó sobre el impacto que esa cifra tiene, tanto en lo personal como en su trayectoria artística. En un corto video de menos de 30 segundos, la actriz declaró:

Estoy pasando una etapa... complicada. No me hallo en ninguna parte. No duermo, estoy comiendo cantidades, siento como una ansiedad de la vejez, tanto física como mental, como: ¿quién me va a cuidar? Eh, ¿qué va a ser de mí? Eh, el olvido... ¿Qué seremos? ¿Qué seré? Está complicada la situación, eh, ¿alguien me puede dar un tip, un hint, algo? Porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así que... Alguien, ¡ayuda!”.

El mensaje de Agudelo provocó una reacción inmediata en redes sociales. Muchos usuarios valoraron la honestidad de la artista y enviaron mensajes de apoyo ante sus sentimientos de vulnerabilidad asociados con el paso del tiempo: “Creo que tiene razón, nos han preparado para todo, menos para la vejez que llega con cambios en el cuerpo”; “el olvido que seremos, cuanta verdad en esas palabras de Marcela”, entre otros.

La reflexión que hizo sobre
La reflexión que hizo sobre el paso del tiempo dejó a más de uno pensando - crédito @marcelagudelo/IG

Agudelo indicó que su carrera artística abarca ya más de cuarenta años, lo que aporta un matiz de introspección a sus palabras al analizar los retos personales y profesionales que surgen con el paso de los años. Distintas figuras del entretenimiento colombiano han comentado en anteriores ocasiones inquietudes similares, lo que confirma el interés que despierta este tema en la industria televisiva nacional.

En sus redes sociales, la actriz ha compartido con sus seguidores diversas opiniones sobre la llegada de la vejez, reflexionando sobre lo que puede sentir cada persona que enfrentan ese temor por lo que pude significar cumplir 60 años.

Así respondió a las críticas sobre su papel en ‘Nuevo rico, nuevo pobre’

Juan Manuel Guilera, protagonista ‘Nuevo
Juan Manuel Guilera, protagonista ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, explicó que se iba rompió su compromiso porque descubrió que su novia quería tener hijos - crédito @juanguileraonline/Instagram

Una de las producciones en las que Marcela Agudelo participó fue en Nuevo rico, nuevo pobre del Canal Caracol. En entrevista con la revista Vea, la actriz respondió cómo le hace frente a las comparaciones que recibe del papel que hace dos décadas interpretó María Cecilia Botero.

“Yo vi la primera temporada, hace 18 años, la historia es la misma, es un poquito más reducida, es la misma historia contada 20 años después. Yo soy fan de ‘María C’, crecí viéndola, guapísima, excelente actriz, vi obviamente, me dio mucho susto, porque ella hizo un papel un excelente, pero yo también tengo lo mío. Los directores partieron de la base que estamos contando una historia nueva, no estamos recontando algo. Es otra mirada de la misma historia. Hay nuevas cosas, nuevas tecnologías, hace 20 años no estaban las redes sociales, funciona mucho la inteligencia artificial, y hay un elenco espectacular, la historia sigue siendo buenísima, estoy segura de que se van a divertir mucho”, afirmó la actriz.

Según dijo, es una historia nueva, basada en los cambios que ha tenido la sociedad con la llegada de la inteligencia artificial y que tuvo que darle un giro a la vida del que creyó su hijo, con un plan bien ejecutado.

Temas Relacionados

Marcela AgudeloActrices colombianasReflexión sobre la edadColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados El Dorado Mañana: la combinación ganadora del 4 de octubre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados El Dorado Mañana: la

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 6 de la Bundesliga con Luis Díaz como titular

El cuadro dirigido por Vincent Kompany quiere seguir su racha perfecta en el comienzo de la temporada, y visitará a uno de los equipos protagonistas del campeonato alemán

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich

La ley en Colombia aclara hasta cuándo los padres deben mantener a sus hijos mayores de edad

En Colombia, los padres están obligados a mantener a sus hijos solo hasta los 18 años, o hasta los 25 si estudian o tienen una discapacidad; fuera de esos casos, la ley les permite pedir que abandonen el hogar

La ley en Colombia aclara

Piques ilegales en Vía al mar deja tres muertos: en video quedó el momento en que se dio el choque a alta velocidad

El accidente ocurrió durante una competencia ilegal, cuando una joven se atravesó en la vía y fue arrollada por uno de los conductores que venía a alta velocidad

Piques ilegales en Vía al

Saratoga y Superlitio encabezan el Festival Ibagué Ciudad Rock 2025: esta es la programación

La programación destaca la riqueza de la escena local y la proyección internacional del evento en su edición número 24

Saratoga y Superlitio encabezan el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Jorge Herrera se despide de

Jorge Herrera se despide de nuevo de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: este fue el plato que lo dejó por fuera

La Segura opinó sobre la ruptura entre Karina García y Altafulla: “Al que le importas se nota y al que no, se nota más”

Jessica Cediel anuncia que está a punto de superar sus problemas de salud: “Estamos en un 96 porciento”

Así fue el último adiós a B King en Medellín en medio de globos blancos, mariachis y el clamor por la verdad de su muerte

Yeferson Cossio divide opiniones por video en el que pesca pirañas en el Amazonas para mostrar su mordida

Deportes

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 6 de la Bundesliga con Luis Díaz como titular

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Deportivo Cali derrotó al Pereira y volvió al grupo de los 8

La selección de México entregó la lista a sus convocados para los amistosos FIFA ante Colombia y Ecuador

Óscar Figueroa fue designado como secretario General del Ministerio del Deporte: “Vamos a sacar adelante la cartera”

Filtran por accidente la camiseta suplente de la selección Colombia para el Mundial de 2026: así luce