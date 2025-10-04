Marcela Agudelo sorprendió con reflexión sobre cómo enfrentará la llegada de sus 60 años: “Estoy en una etapa complicada”

La actriz compartió una reflexión sobre la llegada a esta edad y el paso del tiempo - crédito @marcelagudelo/IG

La actriz colombiana Marcela Agudelo sorprendió en redes sociales al compartir con sus seguidores que enfrenta una profunda crisis personal ante la llegada de su cumpleaños número 60.

Conocida por trabajos en producciones como Nuevo rico, nuevo pobre, La influencer y La ley del corazón, la actriz publicó un mensaje en el que expresó su inquietud por los cambios que atraviesa y la incertidumbre sobre su futuro. Este mensaje fue transmitido a través de su cuenta de Instagram y replicado por cuentas de entretenimiento en redes.

Marcela Agudelo aseguró tener miedo de envejecer

A través de su cuenta de Instagram, Agudelo comunicó que el próximo 12 de octubre cumplirá seis décadas de vida y reflexionó sobre el impacto que esa cifra tiene, tanto en lo personal como en su trayectoria artística. En un corto video de menos de 30 segundos, la actriz declaró:

“Estoy pasando una etapa... complicada. No me hallo en ninguna parte. No duermo, estoy comiendo cantidades, siento como una ansiedad de la vejez, tanto física como mental, como: ¿quién me va a cuidar? Eh, ¿qué va a ser de mí? Eh, el olvido... ¿Qué seremos? ¿Qué seré? Está complicada la situación, eh, ¿alguien me puede dar un tip, un hint, algo? Porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así que... Alguien, ¡ayuda!”.

El mensaje de Agudelo provocó una reacción inmediata en redes sociales. Muchos usuarios valoraron la honestidad de la artista y enviaron mensajes de apoyo ante sus sentimientos de vulnerabilidad asociados con el paso del tiempo: “Creo que tiene razón, nos han preparado para todo, menos para la vejez que llega con cambios en el cuerpo”; “el olvido que seremos, cuanta verdad en esas palabras de Marcela”, entre otros.

La reflexión que hizo sobre el paso del tiempo dejó a más de uno pensando

Agudelo indicó que su carrera artística abarca ya más de cuarenta años, lo que aporta un matiz de introspección a sus palabras al analizar los retos personales y profesionales que surgen con el paso de los años. Distintas figuras del entretenimiento colombiano han comentado en anteriores ocasiones inquietudes similares, lo que confirma el interés que despierta este tema en la industria televisiva nacional.

En sus redes sociales, la actriz ha compartido con sus seguidores diversas opiniones sobre la llegada de la vejez, reflexionando sobre lo que puede sentir cada persona que enfrentan ese temor por lo que pude significar cumplir 60 años.

Así respondió a las críticas sobre su papel en ‘Nuevo rico, nuevo pobre’

Una de las producciones en las que Marcela Agudelo participó fue en Nuevo rico, nuevo pobre del Canal Caracol. En entrevista con la revista Vea, la actriz respondió cómo le hace frente a las comparaciones que recibe del papel que hace dos décadas interpretó María Cecilia Botero.

“Yo vi la primera temporada, hace 18 años, la historia es la misma, es un poquito más reducida, es la misma historia contada 20 años después. Yo soy fan de ‘María C’, crecí viéndola, guapísima, excelente actriz, vi obviamente, me dio mucho susto, porque ella hizo un papel un excelente, pero yo también tengo lo mío. Los directores partieron de la base que estamos contando una historia nueva, no estamos recontando algo. Es otra mirada de la misma historia. Hay nuevas cosas, nuevas tecnologías, hace 20 años no estaban las redes sociales, funciona mucho la inteligencia artificial, y hay un elenco espectacular, la historia sigue siendo buenísima, estoy segura de que se van a divertir mucho”, afirmó la actriz.

Según dijo, es una historia nueva, basada en los cambios que ha tenido la sociedad con la llegada de la inteligencia artificial y que tuvo que darle un giro a la vida del que creyó su hijo, con un plan bien ejecutado.