Ejército investiga la muerte de un uniformado en curso de combate en base de Tolemaida

El alumno falleció durante un ejercicio de inmersión en el agua en el fuerte de Tolemaida - crédito Colprensa

Un alumno de la Escuela de Suboficiales identificado como Alejandro Antonio Zabaleta falleció el sábado 4 de octubre durante un curso avanzado de combate en la Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico del Ejército, ubicada en el fuerte de Tolemaida, ubicada en el municipio de Nilo, en Cundinamarca.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por el Ejército Nacional, el deceso se habría producido durante un ejercicio de inmersión en el agua realizado esa mañana.

“En la mañana del sábado 4 de octubre de 2025, durante el desarrollo del Curso Avanzado de Combate en la Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico del Ejército Nacional, en hechos que son materia de investigación, lamentablemente falleció el alumno Alejandro Antonio Zabaleta Castillo, quien hacía parte del Curso de Suboficiales N.° 113 extraordinario”, dijo puntualmente la institución castrense.

El uniformado fallecido fue identificado como Alejandro Antonio Zabaleta - crédito @ejercito_cedoc/X

La institución detalló que, tras presentarse la situación, el alumno fue trasladado de inmediato al dispensario médico del fuerte, a donde llegó sin signos vitales. Según indicó el Ejército, las autoridades competentes fueron notificadas para adelantar los actos urgentes en el lugar con el objetivo de esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo ocurrido.

“Una vez se presentó la situación, el alumno fue trasladado de manera inmediata al dispensario médico del fuerte militar, donde desafortunadamente llegó sin signos vitales. Con el fin de esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, se informó de inmediato a las autoridades competentes, quienes hicieron presencia en el lugar y adelantaron los actos urgentes correspondientes”, agregó el comunicado.

Por último, la institución expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y a la comunidad académica tras esta pérdida.

“La Institución dispuso el inicio de las investigaciones internas correspondientes. Así mismo, en el marco del principio de colaboración armónica entre las instituciones, el Ejército Nacional brindará todo el apoyo necesario a los entes judiciales competentes. El Ejército Nacional expresa su más sentido mensaje de condolencias a los familiares, compañeros y a toda la comunidad académica por esta irreparable pérdida”, puntualizó el mensaje.

El fallecimiento ocurrió durante un curso avanzado en la Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico - crédito Colprensa

Explosión de granada en batallón de Aguachica dejó un soldado muerto y seis heridos durante actividades de entrenamiento

Una explosión ocurrida en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento No 5 de Aguachica dejó un soldado muerto y seis heridos, según informó el Comando de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, con sede en Bucaramanga el 1 de octubre de 2025.

El hecho se registró durante actividades operativas realizadas por la Brigada Contra el Narcotráfico No 2 en el polígono de la unidad, donde militares se encontraban cumpliendo funciones relacionadas con entrenamiento y control territorial.

La Quinta Brigada, a través de un comunicado oficial, precisó que los primeros indicios señalan que “los uniformados habrían manipulado una granada de 40 milímetros encontrada en el área, lo que ocasionó la detonación”. Las pesquisas para determinar la procedencia del artefacto y las circunstancias de su hallazgo y manipulación continúan a cargo de las autoridades militares competentes.

Los soldados heridos fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial - crédito Ejército Nacional de Colombia

Los seis soldados heridos fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial de mayor complejidad en Aguachica, donde recibieron atención especializada.

En respuesta a lo sucedido, el Ejército Nacional dispuso una comisión interdisciplinaria en Aguachica para esclarecer el hecho, determinar responsabilidades y fortalecer los protocolos de seguridad relacionados con la manipulación de explosivos en zonas de instrucción militar.

Además, la institución expresó sus condolencias a la familia del soldado fallecido y enfatizó que, por intermedio del Centro de Familia Militar, brinda acompañamiento psicológico y apoyo permanente tanto a los allegados del soldado como a los familiares de los heridos.