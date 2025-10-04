Colombia

Ejército investiga la muerte de un uniformado en curso de combate en base de Tolemaida

El uniformado fallecido fue identificado como Alejandro Antonio Zabaleta, que murió durante una actividad de entrenamiento, generando la apertura de indagaciones internas para esclarecer lo sucedido

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
El alumno falleció durante un
El alumno falleció durante un ejercicio de inmersión en el agua en el fuerte de Tolemaida - crédito Colprensa

Un alumno de la Escuela de Suboficiales identificado como Alejandro Antonio Zabaleta falleció el sábado 4 de octubre durante un curso avanzado de combate en la Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico del Ejército, ubicada en el fuerte de Tolemaida, ubicada en el municipio de Nilo, en Cundinamarca.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por el Ejército Nacional, el deceso se habría producido durante un ejercicio de inmersión en el agua realizado esa mañana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“En la mañana del sábado 4 de octubre de 2025, durante el desarrollo del Curso Avanzado de Combate en la Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico del Ejército Nacional, en hechos que son materia de investigación, lamentablemente falleció el alumno Alejandro Antonio Zabaleta Castillo, quien hacía parte del Curso de Suboficiales N.° 113 extraordinario”, dijo puntualmente la institución castrense.

El uniformado fallecido fue identificado
El uniformado fallecido fue identificado como Alejandro Antonio Zabaleta - crédito @ejercito_cedoc/X

La institución detalló que, tras presentarse la situación, el alumno fue trasladado de inmediato al dispensario médico del fuerte, a donde llegó sin signos vitales. Según indicó el Ejército, las autoridades competentes fueron notificadas para adelantar los actos urgentes en el lugar con el objetivo de esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo ocurrido.

“Una vez se presentó la situación, el alumno fue trasladado de manera inmediata al dispensario médico del fuerte militar, donde desafortunadamente llegó sin signos vitales. Con el fin de esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, se informó de inmediato a las autoridades competentes, quienes hicieron presencia en el lugar y adelantaron los actos urgentes correspondientes”, agregó el comunicado.

Por último, la institución expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y a la comunidad académica tras esta pérdida.

“La Institución dispuso el inicio de las investigaciones internas correspondientes. Así mismo, en el marco del principio de colaboración armónica entre las instituciones, el Ejército Nacional brindará todo el apoyo necesario a los entes judiciales competentes. El Ejército Nacional expresa su más sentido mensaje de condolencias a los familiares, compañeros y a toda la comunidad académica por esta irreparable pérdida”, puntualizó el mensaje.

El fallecimiento ocurrió durante un
El fallecimiento ocurrió durante un curso avanzado en la Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico - crédito Colprensa

Explosión de granada en batallón de Aguachica dejó un soldado muerto y seis heridos durante actividades de entrenamiento

Una explosión ocurrida en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento No 5 de Aguachica dejó un soldado muerto y seis heridos, según informó el Comando de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, con sede en Bucaramanga el 1 de octubre de 2025.

El hecho se registró durante actividades operativas realizadas por la Brigada Contra el Narcotráfico No 2 en el polígono de la unidad, donde militares se encontraban cumpliendo funciones relacionadas con entrenamiento y control territorial.

La Quinta Brigada, a través de un comunicado oficial, precisó que los primeros indicios señalan que “los uniformados habrían manipulado una granada de 40 milímetros encontrada en el área, lo que ocasionó la detonación”. Las pesquisas para determinar la procedencia del artefacto y las circunstancias de su hallazgo y manipulación continúan a cargo de las autoridades militares competentes.

Los soldados heridos fueron trasladados
Los soldados heridos fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial - crédito Ejército Nacional de Colombia

Los seis soldados heridos fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial de mayor complejidad en Aguachica, donde recibieron atención especializada.

En respuesta a lo sucedido, el Ejército Nacional dispuso una comisión interdisciplinaria en Aguachica para esclarecer el hecho, determinar responsabilidades y fortalecer los protocolos de seguridad relacionados con la manipulación de explosivos en zonas de instrucción militar.

Además, la institución expresó sus condolencias a la familia del soldado fallecido y enfatizó que, por intermedio del Centro de Familia Militar, brinda acompañamiento psicológico y apoyo permanente tanto a los allegados del soldado como a los familiares de los heridos.

Temas Relacionados

Alejandro Antonio Zabaleta Ejército Nacional Curso avanzado de combate Escuela de Suboficiales TolemaidaCundinamarcaColombia-Noticias

Más Noticias

⁠Álvaro Uribe tildó de mentiroso a Santos por asegurar que en 2016 lo invitó a dialogar sobre el Acuerdo de Paz: “Qué pereza”

El expresidente recordó que llamó a la Presidencia de la República, entonces liderada por Juan Manuel Santos, para agendar una reunión luego de que ganara el “No” en el plebiscito

⁠Álvaro Uribe tildó de mentiroso

Envían a la cárcel a hombre que apuñaló a su expareja en 25 oportunidades en Santander: el sujeto también atacó a su exsuegra

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Diego Fernando Nova, que enfrenta cargos por tentativa de feminicidio agravado y tentativa de homicidio agravado

Envían a la cárcel a

Pedro Sánchez reveló que el Gobierno podría instalar una base militar en Casanare para combatir la inseguridad

La propuesta busca articular a todos los agentes del Estado que tienen presencia en la zona para mejorar su lucha contra los grupos armados ilegales

Pedro Sánchez reveló que el

Ministro de Defensa ofreció recompensa de hasta $100 millones por información sobre alias Mamadeo, líder criminal en Casanare

Pedro Sánchez sostuvo que el Gobierno nacional no permitirá que se promueva la violencia en la región

Ministro de Defensa ofreció recompensa

Marcela Reyes se defiende de las acusaciones por la muerte de B King: “La sociedad se quedó con un final fuerte”

La DJ relató cómo fue su relación con el cantante asesinado en México, y rechazó cualquier responsabilidad en el crimen

Marcela Reyes se defiende de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes se defiende de

Marcela Reyes se defiende de las acusaciones por la muerte de B King: “La sociedad se quedó con un final fuerte”

Paola Turbay reveló cómo se enteró del atentado perpetrado contra Miguel Uribe: “A alguien le pasó algo”

Paola Turbay confiesa los secretos que mantienen vivo su matrimonio con su esposo Alejandro Estrada: “Me encanta como es”

Isima, la marca capilar de Shakira, logra su cuarto premio internacional de belleza en solo tres meses

La Segura le cantó la tabla a Yina Calderón por llamarla “apagada” en redes: “No importa lo que tengas que hacer con tal de figurar”

Deportes

Este es el primer equipo

Este es el primer equipo descendido en el fútbol colombiano para 2026: se condenó faltando cinco fechas

Millonarios no aguantaría más a Ricardo “Gato” Pérez: este sería su reemplazo en la dirección deportiva

Nigeria vs. Colombia, fecha 3 del Mundial Sub-20 de Chile de 2025: hora y dónde ver

Con otra actuación destacada de Luis Díaz, Bayern Múnich goleó al Eintracht Frankfurt por 3-0 en la fecha 6 de la Bundesliga

Andrés Felipe Roa, jugador del América de Cali, confesó su amor por el Junior tras la victoria en Copa Colombia: “Siempre ha estado”