Crimen de B-King y Regio Clown: revelan que los asesinos ya estarían plenamente identificados en México

Las autoridades mexicanas identifican a los presuntos responsables del asesinato de B-King y DJ Regio Clown - crédito TikTok

El asesinato del cantante colombiano B-King y del DJ Regio Clown continúa estremeciendo a la comunidad artística de ambos países. En medio del dolor por su partida, la investigación avanza y, según nuevas versiones, las autoridades mexicanas ya tendrían plenamente identificados a los presuntos responsables del doble crimen.

El periodista Álex Rodríguez, que ha seguido de cerca el caso, confirmó que tuvo comunicación directa con la Fiscalía del Estado de México, la cual le habría asegurado que los implicados están identificados, aunque sus nombres no se harán públicos todavía. “Acabamos de hablar con la Fiscalía y, aunque de momento no van a hacer pública esta información, ya tienen a los responsables”, dijo Rodríguez. Agregó que los investigadores conocen “con nombres y apellidos quienes le hicieron eso a DJ Regio y a Byron”, refiriéndose al verdadero nombre de B-King.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Los cuerpos se hallaron el 17 de septiembre, pero solo cinco días después se confirmó que eran de los dos colombianos - créditos @regioclownn/IG | @bkingoficial/IG

Ambos artistas fueron hallados sin vida a un costado de una carretera del Estado de México, luego de casi tres semanas de búsqueda. La desaparición se había reportado el 16 de septiembre, cuando salieron de un gimnasio en la zona de Polanco, Ciudad de México, y se subieron a un vehículo Mercedes-Benz que, según las pesquisas, los trasladó hasta Iztapalapa. Desde entonces, no se supo nada más de ellos.

Aunque la Fiscalía mantiene bajo reserva los avances del caso, fuentes cercanas a la investigación revelaron que las autoridades analizan videos de cámaras de seguridad y registros telefónicos para establecer con precisión lo ocurrido en las horas previas al asesinato.

El hallazgo de los cuerpos generó conmoción tanto en México como en Colombia, donde B King había construido una carrera musical marcada por el género urbano y colaboraciones con otros artistas del país.

Tras el traslado de los restos a Medellín, su ciudad natal, familiares y amigos se despidieron del cantante el 3 de octubre, durante las honras fúnebres. Su hermana, Stefanía Agudelo, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales:“Hoy cierro un ciclo lleno de dolor, pero también de amor y unión. Mi hermano siempre vivirá en mi corazón, en los recuerdos más lindos y en la huella imborrable que dejó en mi vida”, escribió.“Confío en la justicia divina y terrenal. Brilla en el cielo, bebé. Vida eterna, te amo por siempre”, añadió.

Por su parte, Marcela Reyes, expareja de B King y reconocida DJ colombiana, también se pronunció con mensajes de despedida y exigencias de justicia.

Mientras las autoridades mexicanas mantienen las investigaciones en curso, las familias de las víctimas en Colombia piden que se esclarezcan los hechos y se capture a los responsables. La confirmación de que los presuntos asesinos ya fueron identificados representa un avance clave en un caso que ha causado indignación internacional y puso de relieve la vulnerabilidad de los artistas latinos en el extranjero.

Noticia en desarrollo...