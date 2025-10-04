Colombia

Crimen de B-King y Regio Clown: revelan que los asesinos ya estarían plenamente identificados en México

Mientras las autoridades mexicanas mantienen las investigaciones en curso, las familias de las víctimas en Colombia piden que se esclarezcan los hechos y se capture a los responsables

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
Las autoridades mexicanas identifican a los presuntos responsables del asesinato de B-King y DJ Regio Clown - crédito TikTok

El asesinato del cantante colombiano B-King y del DJ Regio Clown continúa estremeciendo a la comunidad artística de ambos países. En medio del dolor por su partida, la investigación avanza y, según nuevas versiones, las autoridades mexicanas ya tendrían plenamente identificados a los presuntos responsables del doble crimen.

El periodista Álex Rodríguez, que ha seguido de cerca el caso, confirmó que tuvo comunicación directa con la Fiscalía del Estado de México, la cual le habría asegurado que los implicados están identificados, aunque sus nombres no se harán públicos todavía. “Acabamos de hablar con la Fiscalía y, aunque de momento no van a hacer pública esta información, ya tienen a los responsables”, dijo Rodríguez. Agregó que los investigadores conocen “con nombres y apellidos quienes le hicieron eso a DJ Regio y a Byron”, refiriéndose al verdadero nombre de B-King.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Los cuerpos se hallaron el
Los cuerpos se hallaron el 17 de septiembre, pero solo cinco días después se confirmó que eran de los dos colombianos - créditos @regioclownn/IG | @bkingoficial/IG

Ambos artistas fueron hallados sin vida a un costado de una carretera del Estado de México, luego de casi tres semanas de búsqueda. La desaparición se había reportado el 16 de septiembre, cuando salieron de un gimnasio en la zona de Polanco, Ciudad de México, y se subieron a un vehículo Mercedes-Benz que, según las pesquisas, los trasladó hasta Iztapalapa. Desde entonces, no se supo nada más de ellos.

Aunque la Fiscalía mantiene bajo reserva los avances del caso, fuentes cercanas a la investigación revelaron que las autoridades analizan videos de cámaras de seguridad y registros telefónicos para establecer con precisión lo ocurrido en las horas previas al asesinato.

El hallazgo de los cuerpos generó conmoción tanto en México como en Colombia, donde B King había construido una carrera musical marcada por el género urbano y colaboraciones con otros artistas del país.

Tras el traslado de los restos a Medellín, su ciudad natal, familiares y amigos se despidieron del cantante el 3 de octubre, durante las honras fúnebres. Su hermana, Stefanía Agudelo, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales:“Hoy cierro un ciclo lleno de dolor, pero también de amor y unión. Mi hermano siempre vivirá en mi corazón, en los recuerdos más lindos y en la huella imborrable que dejó en mi vida”, escribió.“Confío en la justicia divina y terrenal. Brilla en el cielo, bebé. Vida eterna, te amo por siempre”, añadió.

Por su parte, Marcela Reyes, expareja de B King y reconocida DJ colombiana, también se pronunció con mensajes de despedida y exigencias de justicia.

Mientras las autoridades mexicanas mantienen las investigaciones en curso, las familias de las víctimas en Colombia piden que se esclarezcan los hechos y se capture a los responsables. La confirmación de que los presuntos asesinos ya fueron identificados representa un avance clave en un caso que ha causado indignación internacional y puso de relieve la vulnerabilidad de los artistas latinos en el extranjero.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Colombia-NoticiasMuerte B-KingAutoridades mexicanasColombia-EntretenimientoB-King y del DJ Regio Clown

Más Noticias

Operativo contra piques ilegales de motos dejó seis heridos en el barrio La Macarena, Bogotá: este fue el balance

Habitantes de la zona intervinieron con palos y escaleras para impedir la huida de los participantes en la carrera clandestina, luego de registrarse la trifulca en el barrio de la localidad de Santa Fe

Operativo contra piques ilegales de

Por caída de ‘Fede’ en Medellín, en Ecuador la bancada de Daniel Noboa y la oposición chocaron: “El mérito es del Gobierno colombiano”

A raíz de la captura de Rolando Federico Gómez Quinde en la capital de Antioquia, la legisladora de la oposición, Viviana Veloz, armó la polémica tras el episodio en la Asamblea Nacional del Ecuador y la petición del presidente, Niels Olsen, de aplaudir por un minuto en reconocimiento a la labor de Noboa

Por caída de ‘Fede’ en

Petro se despachó contra Norma Hurtado por defender la ponencia alternativa de la reforma a la salud: “¿No sabe que es?”

El presidente aseguró que no permitirá que los recursos públicos sean utilizados para pagar las deudas de los dueños de las EPS

Petro se despachó contra Norma

Imagen reveló el momento exacto del ataque contra guardianes de cárcel La Modelo de Bogotá, que dejó un muerto

El reciente asesinato de dos funcionarios y varios heridos tras atentados en Bogotá y Palmira genera preocupación por la seguridad penitenciaria. Las autoridades investigan patrones y refuerzan medidas en centros carcelarios

Imagen reveló el momento exacto

Tribunal tumbó arresto contra el ministro Daniel Rojas: revés judicial dejó sin piso la sanción que desató el escándalo

La nueva sentencia concluyó que el Ministerio de Educación sí respondió a tiempo los requerimientos de la Gobernación de Antioquia y que no existió vulneración de derechos fundamentales

Tribunal tumbó arresto contra el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes ya habría firmado

Marcela Reyes ya habría firmado para sumarse a ‘La casa de los famosos Colombia’ en 2026: esto es lo que se sabe

Marcela Reyes se defiende de las acusaciones por la muerte de B King: “La sociedad se quedó con un final fuerte”

Paola Turbay reveló cómo se enteró del atentado perpetrado contra Miguel Uribe: “A alguien le pasó algo”

Paola Turbay confiesa los secretos que mantienen vivo su matrimonio con su esposo Alejandro Estrada: “Me encanta como es”

Isima, la marca capilar de Shakira, logra su cuarto premio internacional de belleza en solo tres meses

Deportes

Selección Colombia habría tomado decisión

Selección Colombia habría tomado decisión sobre posible amistoso contra la Portugal de Cristiano Ronaldo

Fortaleza vuelve a romper las redes con su particular sentido del humor: “Cuando vean un bus con el logo de forta, déjennos pasar que tenemos un partido”

Este es el primer equipo descendido en el fútbol colombiano para 2026: se condenó faltando cinco fechas

Millonarios no aguantaría más a Ricardo “Gato” Pérez: este sería su reemplazo en la dirección deportiva

Nigeria vs. Colombia, fecha 3 del Mundial Sub-20 de Chile de 2025: hora y dónde ver