Jaime Andrés Beltrán responsabilizó a Gustavo Petro si él o su familia sufren algún daño, tras declaraciones sobre muerte de abogada

El exalcalde de Bucaramanga tildó de "persecución política" la vinculación de la muerte de la abogada con su destitución - crédito @SoyJaimeAndrés/X

El exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán responsabilizó al presidente Gustavo Petro de cualquier daño que pudiera sufrir él o su familia, tras las recientes declaraciones del mandatario en la red social X sobre la muerte de la abogada Sandra Serrano.

En sus declaraciones, el exmandatario local calificó como “irresponsables” y “rastreras” las afirmaciones del presidente, que insinuó en un mensaje que la abogada Serrano habría sido asesinada.

El mensaje del jefe de Estado dijo puntualmente: “Definitivamente, ojo pueblo, han llenado de odio y sectarismo a algunos ignorantes. Han asesinado a Sandra Cecilia Serrano, abogada santandereana que demandó la investidura del alcalde Beltrán. En Santander también hay gentes llenas de odio en su corazón. Que el pueblo comunero los venza con amor”.

El exalcalde de Bucaramanga rechazó los presuntos señalamientos del mandatario - crédito AlcaldíadeBucaramanga/Presidencia

La reacción de Beltrán no se hizo esperar. “Hago responsable al Presidente Petro y a sus colaboradores en Bucaramanga sobre cualquier cosa que me pase a mí y a los miembros de mi familia”, afirmó el exalcalde, en declaraciones compartidas en sus redes sociales.

Beltrán expresó su preocupación por el ambiente que, según él, han generado los comentarios del presidente, a los cuales culpó de propiciar odio y persecución política. Además, en todo de indirecta, le habría recordado el pasado subversivo del primer mandatario.

“Son otros los que durante la historia de nuestro país han utilizado la estrategia de la muerte y la mentira como arma política, tengo una trayectoria de más de 20 años construyendo sociedad, sirviendo a mi ciudad y defendiendo la vida; el que me conoce lo sabe”, anotó. Además, aseguró que las declaraciones del mandatario atentan contra su buen nombre y ponen en peligro su integridad y la de sus familiares.

El exmandatario de los bumangueses no dudó en expresar su rechazo contra las declaraciones de Petro - crédito @SoyJaimeAndrés/X

“Desde los comentarios malsanos, las acusaciones sin fundamento atentan no solamente contra nuestro buen nombre, sino que ponen en peligro mi vida, la de mi esposa y la de mi familia”, expresó.

Jaime Andrés Beltrán denunció un “perfilamiento” de sectores contrarios al del Gobierno

El exalcalde fue más lejos, y aseveró que el presidente estaría señalando o “perfilando” a quienes no comparten su manera de pensar, comparando esta acción con casos previos en Colombia y Estados Unidos, donde Miguel Uribe y Charlie Kirk fueron identificados públicamente como opositores y después asesinados.

“Presidente, una vez más perfilando a los que no comulgamos con su forma de pensar, tal como lo hicieron con Miguel Uribe en Colombia y Charlie Kirk en Estados Unidos, que desembocó en el asesinato de ambos”, agregó.

Además, mencionó que tras anunciar sus aspiraciones políticas, comenzaron a aparecer ataques en su contra. Esos ataques, según él, serían promovidos principalmente por sectores de izquierda, que lo relacionan con hechos graves sin aportar pruebas. Señaló que estos ataques son infundados y buscan desacreditarlo.

Detalles de la muerte de la abogada Sandra Serrano

El hallazgo se produjo alrededor de las 9:00 p. m. del miércoles 1 de octubre de 2025. El caso trascendió rápidamente en todo el país, Serrano Rodríguez se había destacado por su papel en la vida política de la capital santandereana, al promover una demanda de doble militancia contra el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.

La mujer fue hallada al interior de su vivienda con varios elementos claves que aportarán en la investigación - crédito Fotomontaje Infobae (Redes sociales/Facebook-John Paz / Colprensa)

Un aspecto que sorprendió a los investigadores fue la aparición de una nota manuscrita donde se leía: “Ojo, no tocar plato, ni pan, ni vaso, ni marcador”. Esta advertencia hizo que los equipos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Sijín tomaran medidas adicionales durante la inspección y el levantamiento del cuerpo en el apartamento de Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, localizado en uno de los edificios del barrio Sotomayor, en Bucaramanga.

La abogada, de 53 años, yacía sin vida en el estudio de su vivienda, sin que las autoridades detectaran señales de violencia física sobre su cuerpo.