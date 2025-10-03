Colombia

Gabriela Tafur alerta tras sufrir accidente en su rostro mientras estaba en el gimnasio: “Calculé mal”

La abogada y exreina compartió imágenes de la herida en su frente y relató en redes sociales que sufrió el golpe mientras estaba en el gimnasio y detalló el momento a sus seguidores

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

La exreina de belleza compartió con sus seguidores el inesperado golpe que sufrió antes de entrenar, revelando cómo logró disimular la lesión y seguir adelante con su rutina diaria sin perder el ánimo - crédito @gabrielatafur/ Instagram

La modelo y exreina Gabriela Tafur reportó en las últimas horas una lesión visible en su frente tras un accidente doméstico mientras se preparaba para su rutina de entrenamiento.

La noticia se difundió a través de la cuenta de Instagram de la propia abogada y presentadora, quien compartió con su comunidad de seguidores las imágenes del incidente y los detalles de lo ocurrido.

Desde temprano, la caleña mostró las secuelas mediante una fotografía en la que se observaba la zona afectada y el mensaje: “Buenos días les dice mi nuevo chichón”. Posteriormente, Tafur apareció en la red social luciendo maquillada, pero con la lesión disimulada, y explicó cómo sucedió el accidente.

Según describió, al ingresar al gimnasio del edificio donde reside, sostenía en sus manos los zapatos, el celular y los audífonos, cuando calculó mal y golpeó su cara contra una puerta de vidrio.

“Uno con maquillaje embolata todo, imagínense que esta mañana fui a entrenar y hay una camilla de pilates en el gimnasio del edificio, entonces estaba haciendo pilates y para no ponerme los zapatos otra vez porque me dio pereza, los tenía en la mano con el celular, con los audífonos, con todo y como estaba tan encartada, calculé mal y con la puerta del gimnasio (se pone la mano en la frente)”, detalló la abogada.

La exreina relevó que pudo haber tenido una herida peor, pero tuvo suerte - crédito @gabrielatafur/ Instagram

La ex Señorita Colombia precisó que la ubicación del golpe pudo haberle provocado un daño mayor, y agradeció que el impacto no haya sido en una zona más baja del rostro: “Si me hubiera pegado un poquito más abajo, me abro, seguro… Quedé como viendo pajaritos como 5 minutos”, subrayó mientras señalaba la herida.

A lo largo de la jornada, Tafur destacó el papel que tuvo el maquillaje para disimular el accidente: “Uno con maquillaje embolata todo”, señaló, evidenciando la diferencia entre su primera aparición, donde la hinchazón era notoria, y la posterior, donde la herida pasaba inadvertida.

En medio de sus publicaciones, Esteban Santos, pareja de la modelo, intervino con humor y la comparó con una beluga: “Mi beluga”, exclamó, en referencia a la conocida ballena blanca con la frente grande, comentario que fue aceptado con risas por la presentadora.

La pareja se mostró cómica
La pareja se mostró cómica tras el accidente de la abogada - crédito @gabrielatafur/ Instagram

El percance no alteró la agenda de Gabriela Tafur, quien reafirmó su enfoque en los proyectos personales que actualmente adelanta. Así lo manifestó en sus redes sociales y mantuvo el tono entusiasta por los retos venideros. La noticia generó una ola de mensajes de apoyo y recomendaciones para el cuidado de la salud.

