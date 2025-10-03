Por error, sicarios mataron a una mujer en Cartagena: era la cuidadora de su esposo que padece ceguera

Ester Orozco Salguero era una cartagenera que cuidaba de su esposo, que tiene una discapacidad visual - crédito redes sociales/Facebook

Elsa Esther Orozco Salguedo perdió la vida luego de un ataque armado ocurrido la tarde del miércoles 1 de octubre de 2025, en el barrio Olaya Herrera, en Cartagena, luego de que un sicario le disparara a quemarropa, y también baleara a un familiar de su esposo.

De acuerdo con el relato reconstruido por el diario cartagenero El Universal, que logró conocer los detalles del ataque, además de establecer contacto con familiares de Elsa Orozco, la mujer de 49 años fue alcanzada por una bala durante un atentado que, según vecinos y familiares, no iba dirigido contra ella.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La tarde de la tragedia, Elsa Orozco se encontraba en la cocina preparando una comida cuando, alrededor de las 5:10 p. m., escuchó los disparos.

Lo que se conoce es que un familiar de su esposo, que al parecer estaba operando un arreglo en el exterior de la vivienda, fue el blanco inicial del ataque perpetrado por dos sicarios que llegaron en motocicleta.

La víctima estaba cocinando en el interior de su casa

El medio informó que uno de ellos se acercó caminando y disparó varias veces en la terraza, hiriendo al hombre en una pierna.

La mujer, alarmada por la situación, se acercó a la puerta y fue impactada por un proyectil, también en su pierna izquierda.

Según el testimonio de un allegado, Elsa Orozco, antes de ser alcanzada por la bala, corrió de la cocina a la terraza de su casa preguntando qué estaba pasando. En ese momento fue impactada.

Entonces, relataron los familiares, la mujer intentó devolverse al interior de la casa, pero se fue de bruces y quedó tirada, agonizando.

La mujer estaba cocinando la cena, cuando oyó los disparos y salió a ver qué había pasado - crédito redes sociales/Facebook

Tras el ataque, fue trasladada de emergencia al Hospital Universitario del Caribe. Los médicos intentaron estabilizarla y se preparaban para intervenirla quirúrgicamente, pero cerca de las 9 de la noche de ese mismo días sufrió un paro respiratorio fatal.

Según lo que los parientes le contaron al medio, el disparo lesionó una arteria principal —al parecer la aorta—, lo que resultó letal antes de su ingreso al quirófano.

El allegado de la familia también relató que el hombre herido permanece hospitalizado y se encuentra fuera de peligro. Aún así, las autoridades investigan si existían anotaciones judiciales que expliquen el móvil del atentado y buscan establecer la identidad y paradero de los responsables.

El crimen generó una fuerte reacción en los habitantes del sector, que reclaman justicia y piden a las autoridades esclarecer los hechos y evitar que nuevas víctimas inocentes sean alcanzadas por la violencia.

“Este crimen no puede quedar en la impunidad. Justicia es lo que todos queremos”, declaró otro familiar, con la insistencia de que la comunidad exige respuestas y medidas efectivas para detener los ataques que se han cobrado vidas de personas ajenas a disputas o problemas previos.

La víctima era reconocida en la comunidad por su carácter alegre y una vida dedicada a su familia. Residía en el mismo barrio donde creció, vivía con su esposo y era conocida por ser “los ojos de su esposo”. Además vivía con su hijo.

Amigos y allegados coincidieron en describirla como el principal sostén de su hogar.

La mujer falleció en el barrio Olaya Herrera, en Cartagena - crédito Google Maps

“Ella era una ama de casa que no tenía nada que ver con esto. Hagan su trabajo bien”, expresó a las autoridades una de sus hermanas en declaraciones recogidas por el diario caribeño.

Mataron a comerciante que estaba comiendo en restaurante con su familia

Durante la mañana del jueves 2 de octubre, la violencia impactó al municipio de Rionegro, Antioquia con el asesinato del comerciante guajiro Rafael Alfonso Parada Freyle, de 44 años, mientras se disponía a desayunar junto a su familia.

El ataque ocurrió cuando la víctima se desplazaba en un vehículo Nissan March color blanco acompañado de su esposa e hijos.

Testigos relataron que el comerciante fue interceptado en el trayecto por dos hombres en motocicleta, que le dispararon varias veces sin mediación. Parada Freyle falleció en el interior del automóvil, mientras que su familia salió ilesa del ataque. Tras perpetrar el homicidio, los agresores huyeron con rumbo desconocido.