Se robó más de un millón de pesos en licor de un supermercado en Bogotá, pero la Policía lo capturó a pocas cuadras: así fue el particular asalto

Capturado por robo a supermercado en Bogotá - crédito Mebog

En la localidad de Chapinero, Bogotá, la Policía Nacional detuvo a un joven de 20 años cuando intentaba huir tras participar en el hurto de licor por un valor superior a $1.500.000 a un reconocido supermercado.

En las imágenes de video se ve como uno de los implicados empieza a abrir una maleta, llegan los otros hombres y empiezan a empacar las botellas de licor en los morrales, pensando que no estaban siendo registrados por las cámaras de seguridad, dejan vacíos en partes de la estantería por la mercancía que asaltaron y salen corriendo.

Uno de los trabajadores del lugar se alcanzó a percatar de la situación, intento cerrar la puerta para evitar que este grupo de ladrones salieran, pero no fue posible y escaparon.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Imágenes del robo de licor en un supermercado de Bogotá - crédito Mebog

De acuerdo con el reporte policial, varios testigos alertaron a los uniformados que patrullaban la zona acerca del robo, lo que permitió una rápida respuesta.

En plena persecución, los agentes observaron a varias personas que escapaban portando bolsas y maletas. La intervención permitió capturar a uno de los sospechosos a unas cuadras del lugar.

El teniente coronel, Jorge Arizal, oficial de guarnición, confirmó la situación: “En las últimas horas, se logra la captura de una persona, la cual minutos antes había ingresado junto a otros ciudadanos a un establecimiento de mediana superficie ubicada en la localidad de Chapinero. Esta persona es capturada en flagrancia gracias a la rápida y oportuna reacción de la zona de atención, la cual es informada mediante la línea uno, dos, tres de la Policía Nacional”.

El teniente coronel, Jorge Arizal, oficial de guarnición, confirmó la situación - crédito Mebog

Cayeron los del ‘BMW’, responsables de cuatro hurtos de vehículos en la capital

La institución policial informó que, en lo que va de 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá ha conseguido una reducción del 25% en el hurto a comercios, lo que representa 182 casos menos que en 2024. Además, este año se han registrado 119 capturas por diversos delitos en la misma localidad.

Un enfrentamiento ocurrido recientemente en el barrio La Estrada condujo a la captura en flagrancia de un adulto y a la aprehensión de un menor de edad, ambos vinculados a una serie de robos de vehículos en Bogotá. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, los implicados interceptaron a un ciudadano y le robaron su automóvil mediante la modalidad de atraco, dándose luego a la fuga.

Tanto el acusado como los artículos recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación tras el procedimiento - crédito Mebog

La pronta reacción de la víctima, quien optó por seguir a los responsables y alertar de inmediato a las autoridades, permitió que se activara un amplio operativo policial.

Uniformados de la estación de Fontibón desplegaron un plan candado en toda la jurisdicción y, tras una persecución que incluyó un intercambio de disparos, lograron interceptar la camioneta de los sospechosos en la intersección de la avenida Ciudad de Cali con avenida la Esperanza.

Durante el procedimiento, la Policía encontró en poder de los detenidos un revólver modificado, presuntamente utilizado para concretar el robo. Las investigaciones posteriores permitieron establecer que el vehículo utilizado servía como móvil para estos delitos y fue el mismo empleado en el atraco de otra camioneta ocurrido el 24 de septiembre en el barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy.

Las autoridades también verificaron que dicha camioneta había sido hurtada un mes antes en otra zona de la capital y presentaba placas falsas. El menor aprehendido registra antecedentes por hurtos previos, reforzando las sospechas sobre su participación en diversos hechos delictivos.

Todos los involucrados y los vehículos recuperados fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso judicial correspondiente.