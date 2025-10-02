Colombia

Se cayó la captura internacional de alias Toca, el llamado “capo del biodiésel”: fue un error en los documentos

El abogado de Carlos Julio Poveda demostró que en 2017 Argentina dejó vencer el plazo para su extradición y ocho años después la justicia colombiana ordenó su libertad, pese a los señalamientos por tráfico de cocaína a España

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Carlos Julio Poveda Medina, alias
Carlos Julio Poveda Medina, alias Toca, conocido como el “capo del diésel”, volvió a recuperar la libertad tras caerse su captura internacional - crédito Policía Nacional

La captura de Carlos Julio Poveda Medina, alias Toca, parecía cerrar uno de los capítulos más largos en la persecución del narcotráfico entre Argentina, España y Colombia.

Sin embargo, la medida se vino abajo: la orden internacional de detención que había motivado su aprehensión en Bogotá quedó sin efecto, lo que significa que el señalado narcotraficante vuelve a quedar en libertad en medio de la controversia judicial.

Alias Toca era buscado desde 2013 por la justicia argentina, que lo señala como el jefe de una red que enviaba cocaína a España utilizando un método sofisticado: diluir la droga en biodiésel para camuflarla en contenedores marítimos con destino al puerto de Vigo, en Galicia.

La investigación reveló que la organización adquirió dos naves industriales en Gondomar (Pontevedra) y Tamallancos (Orense), que eran utilizadas como centros de almacenamiento y ocultamiento de la sustancia.

El caso estalló ese mismo año, cuando la Unidad de Operaciones Especiales Antidroga de Argentina descubrió un cargamento con 57,7 kilogramos de cocaína de alta pureza diluida en biodiésel.

Para no alertar a la organización, los investigadores reemplazaron la sustancia por un líquido inocuo —según el diario La Nación de Buenos Aires, se trataba de té con leche— y realizaron un seguimiento que terminó en capturas simultáneas en dos continentes: tres personas fueron detenidas en Argentina (dos ciudadanos locales y un colombiano), mientras que en España cayeron cinco sospechosos.

La justicia argentina reclama a
La justicia argentina reclama a alias ‘Toca’ por un cargamento de cocaína enviado en 2013 hacia España, oculto en biodiésel - crédito Shutterstock

Pero Poveda logró escapar. Según la justicia argentina, salió del país con un documento falso a nombre de Miguel Ángel Suárez, viajó a Brasil y desde allí a Lisboa (Portugal), para luego refugiarse en España. Durante un tiempo se escondió cambiando de hotel cada noche, hasta que desapareció del radar de las autoridades internacionales.

La captura en Bogotá

Más de una década después, en septiembre de 2025, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con las oficinas centrales de Interpol en Bogotá y Buenos Aires, anunció la captura de alias Toca.

El operativo fue presentado como un triunfo de la cooperación internacional y parecía abrir la puerta a su extradición hacia Argentina, que lo reclama por los delitos de contrabando agravado y tráfico de estupefacientes.

El director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, aseguró en su momento que se trataba de “un golpe contundente contra una organización que se enriqueció enviando droga desde Sudamérica a Europa”.

La caída de la captura

El general Carlos Triana, director
El general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, presentó la captura de alias ‘Toca’ como un golpe contra el narcotráfico internacional - crédito Ministerio De Defensa Nacional

No obstante, la detención tuvo un giro inesperado. La orden internacional que sustentaba la captura fue retirada o perdió vigencia, lo que obligó a la justicia colombiana a dejar en libertad al señalado narcotraficante. El episodio abre un boquete en la cooperación judicial entre Colombia y Argentina, y plantea interrogantes sobre los vacíos en la coordinación de las notificaciones rojas de Interpol.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, Argentina deberá ahora reiniciar los trámites para solicitar nuevamente la captura y eventual extradición, lo que podría prolongar el caso varios años más.

El penalista Jhon Fajardo, abogado de Poveda, explicó al medio Citytv que en 2017 la Fiscalía ya había puesto a su cliente a disposición del gobierno argentino, pero que este no lo recibió en el plazo legal. Por esa razón, tras ocho años, la defensa alegó vía habeas corpus y logró su libertad definitiva.

Mientras tanto, alias Toca recupera su libertad en Colombia, pese a las acusaciones que lo vinculan con una de las redes más sofisticadas de narcotráfico de la última década.

Las autoridades descubrieron que la
Las autoridades descubrieron que la organización de alias ‘Toca’ diluía la cocaína en biodiésel para enviarla en contenedores hacia España - crédito Francis Kokoroko/Reuters

El hecho generó molestia en sectores políticos y judiciales. Expertos en derecho penal señalaron que la caída de la captura “debilita la confianza en los mecanismos internacionales de cooperación”, mientras que familiares de víctimas del narcotráfico cuestionaron que un caso tan sonado termine en la impunidad.

Para Argentina, el episodio significa un revés en sus esfuerzos por desarticular redes de tráfico hacia Europa. Para Colombia, la liberación de alias Toca puede convertirse en un dolor de cabeza, pues ahora queda libre un hombre señalado de mover grandes cantidades de droga en operaciones transnacionales.

