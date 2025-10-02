Colombia

Iván Cepeda habló sobre las diferencias con Daniel Quintero y Carolina Corcho, sus rivales en la carrera presidencial del Pacto Histórico

El senador ha recibido apoyo de algunos de los ‘pesos pesados’ de la colectividad liderada por el presidente Gustavo Petro

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Iván Cepeda, Daniel Quintero y
Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho buscan representar al Pacto Histórico en las elecciones 2026 - crédito X

La definición de la consulta presidencial del Pacto Histórico en octubre de 2025 se definirá entre Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho, que serán los únicos nombres que aparecerán en el tarjetón, luego de que seis aspirantes optaran por retirar sus precandidaturas.

La depuración de la lista, que inicialmente contemplaba nueve precandidatos, responde a la estrategia de fortalecer la unidad del sector de izquierda dentro del Pacto Histórico. Los seis dirigentes que declinaron —Gustavo Bolívar, Susana Muhamad, María José Pizarro, Alí Bantu Ashanti, Gloria Inés Ramírez y Gloria Flórez— lo hicieron con el objetivo de respaldar a Cepeda como figura de consenso.

Tras recibir la adhesión de exprecandidatos y líderes del Pacto Histórico a su campaña presidencial, el senador Iván Cepeda se refirió a las diferencias que tiene con personajes como Daniel Quintero, con quien competirá en la consulta del próximo 26 de octubre de 2025.

Iván Cepeda habló sobre Daniel Quintero - crédito X

“Yo creo que en nuestra organización hay diferencias, y esas diferencias son precisamente la fuente de la democracia. Bienvenidas, discutámoslas y obviamente con Quintero y con Carolina Corcho tendremos debates, así que no hay ningún problema”, expresó el precandidato presidencial.

En desarrollo…

