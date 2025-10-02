Colombia

Ejército Nacional abrió incorporaciones para el curso de suboficial administrativo 2025: así se puede inscribir

Serán más de sesenta especialidades orientadas a técnicos profesionales y tecnólogos de diversas áreas: tenga en cuenta los requerimientos para ingresar a las FF. MM.

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
crédito Ejército Nacional
crédito Ejército Nacional

El Ejército Nacional de Colombia, a través de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá (Emsub), anunció la apertura de inscripciones para el Curso de Suboficial Administrativo 2025, que ofrece más de sesenta especialidades orientadas a técnicos profesionales y tecnólogos de diversas áreas.

La convocatoria, dirigida a interesados de toda Colombia, busca fortalecer el componente administrativo de la fuerza pública con nuevos suboficiales calificados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tal y como informó el jueves 2 de octubre la institución en su comunicado, el proceso de inscripción debe realizarse de manera exclusiva a través de la página web oficial www.emsub.mil.co o contactando al delegado de zona más cercano al lugar de residencia del aspirante.

La Escuela instó a la ciudadanía a no efectuar pagos a cuentas no institucionales ni a terceros no autorizados, recomendando utilizar únicamente los canales oficiales para evitar fraudes.

Requisitos para la postulación

Entre los criterios establecidos por la EMSUB, los aspirantes deben ser colombianos de nacimiento, tener una edad máxima de 29 años y 6 meses al momento del ingreso, carecer de antecedentes disciplinarios, administrativos o judiciales, no presentar multas en el Código Nacional de Policía y estar psicofísicamente aptos.

Además, es obligatorio acreditar título de técnico profesional o tecnólogo con experiencia certificada, presentar un resultado superior a 180 puntos en el examen de Estado, además de:

  • Saber nadar.
  • No haber sido retirados por mala conducta.
  • No tener reportes en el Sistema de Medicina Laboral.

Especialidades ofrecidas y perfiles buscados

La convocatoria incluye especialidades para técnicos profesionales en áreas como:

  • Administración de empresas
  • Contabilidad
  • Electricidad
  • Electrónica
  • Química
  • Mantenimiento aeronáutico
  • Obras civiles
  • Gestión catastral
  • Comercio exterior
  • Gestión documental
  • Procesos administrativos en salud
  • Atención prehospitalaria
  • Electromedicina
  • Equipos biomédicos
  • Regencia de farmacia
  • Seguridad y salud en el trabajo
  • Gestión y ejecución instrumental para prácticas musicales
  • Música
  • Criminalística y ciencias forenses.

Para tecnólogos, las áreas habilitadas abarcan:

  • Mecánica automotriz
  • Mantenimiento mecatrónico automotriz
  • Dibujo técnico de ingeniería
  • Veterinaria
  • Zootecnia

Recomendaciones oficiales y canales de atención

La Emsub reiteró en su comunicado la importancia de utilizar únicamente los medios autorizados para el proceso y advirtió contra posibles fraudes.

Los aspirantes pueden consultar la página web oficial (www.emsub.mil.co), o acceder a los canales informativos dispuestos por la Escuela o comunicarse al número 322 645 6465 para resolver inquietudes o recibir información ampliada sobre la convocatoria.

El Curso de Suboficial Administrativo 2025 representa una oportunidad para técnicos y tecnólogos colombianos de integrarse a las filas del Ejército Nacional y acceder a una formación especializada en múltiples áreas profesionales, en cumplimiento de los más altos estándares de selección y capacitación.

Temas Relacionados

Ejército Nacional de ColombiaInscripciones abiertasCurso de Suboficial Administrativo 2025Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio ChincáColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO: Always Ready vs. Santa Fe por Copa Libertadores Femenina 2025

Las “Leonas” iniciarán su participación en el certamen continental que se disputa en Argentina

EN VIVO: Always Ready vs.

EN VIVO Colombia vs. Noruega, segunda fecha del Mundial Sub-20 Chile 2025: formaciones confirmadas

Los dirigidos por César Torres quieren un nuevo triunfo en el certamen y se miden ante los europeos en el estadio Fiscal de Talca por el grupo F

EN VIVO Colombia vs. Noruega,

Gobierno Petro suspendió elección de rector en la Universidad del Atlántico por falta de garantías y denuncias de violencia

El ministro de Educación, Daniel Rojas, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmaron que la elección del rector del institutito educativo quedaba suspendido hasta que existan condiciones mínimas de seguridad

Gobierno Petro suspendió elección de

Petro publicó trino en el que se mostró de acuerdo con Estados Unidos en propuesta relacionada con Qatar: “Puede ser un mediador eficaz ”

De acuerdo con el mandatario colombiano, Catar ha demostrado experiencia en procesos de mediación en escenarios de confrontación armada

Petro publicó trino en el

Racing vs. River Plate: hora y dónde ver en Colombia a Juanfer Quintero y Kevin Castaño por los cuartos de final de la Copa Argentina

En uno de los duelos más atractivos del torneo argentino, dos jugadores colombianos estarán en la cancha del estadio Gigante de Arroyito, de Rosario

Racing vs. River Plate: hora
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras cumbre en La Picota,

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

Enfrentamiento armado entre el Ejército y disidencias tiene confinadas a comunidades indígenas y campesinas en Corinto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón enfrentó grave problema

Claudia Bahamón enfrentó grave problema de salud durante grabaciones de MasterChef Celebrity 2025: pensó en dejar el programa

La indirecta de Beéle que encendió las redes en medio del escándalo con Isabella Ladera: Disfruten y déjenme vivir”

“El Negro” Salas explicó por qué no invitó a Melissa Gate a su boda: ““Lo que se vive dentro de La casa de los famosos Colombia es distinto a la vida real”

Mánager de ‘Pirlo’ dio nueva información del secuestro del que acusa a Blessd: “Se estaba planeando una acción legal en mi contra”

Yina Calderón reveló quiénes estarían a cargo del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2026′: “Ni Yina, ni Melissa”

Deportes

EN VIVO: Always Ready vs.

EN VIVO: Always Ready vs. Santa Fe por Copa Libertadores Femenina 2025

EN VIVO Colombia vs. Noruega, segunda fecha del Mundial Sub-20 Chile 2025: formaciones confirmadas

Racing vs. River Plate: hora y dónde ver en Colombia a Juanfer Quintero y Kevin Castaño por los cuartos de final de la Copa Argentina

Javier Fernández, “El cantante del gol”, se despidió de la narración en RCN: “Me tocaba luchar contra un monstruo que yo ayudé a crear”

Deportivo Cali vs. Club Libertad: Hora y dónde ver el debut de las campeonas de Colombia en la Copa Libertadores Femenina