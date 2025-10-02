Ejército Nacional abrió incorporaciones para el curso de suboficial administrativo 2025: así se puede inscribir

crédito Ejército Nacional

El Ejército Nacional de Colombia, a través de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá (Emsub), anunció la apertura de inscripciones para el Curso de Suboficial Administrativo 2025, que ofrece más de sesenta especialidades orientadas a técnicos profesionales y tecnólogos de diversas áreas.

La convocatoria, dirigida a interesados de toda Colombia, busca fortalecer el componente administrativo de la fuerza pública con nuevos suboficiales calificados.

Tal y como informó el jueves 2 de octubre la institución en su comunicado, el proceso de inscripción debe realizarse de manera exclusiva a través de la página web oficial www.emsub.mil.co o contactando al delegado de zona más cercano al lugar de residencia del aspirante.

La Escuela instó a la ciudadanía a no efectuar pagos a cuentas no institucionales ni a terceros no autorizados, recomendando utilizar únicamente los canales oficiales para evitar fraudes.

Requisitos para la postulación

Entre los criterios establecidos por la EMSUB, los aspirantes deben ser colombianos de nacimiento, tener una edad máxima de 29 años y 6 meses al momento del ingreso, carecer de antecedentes disciplinarios, administrativos o judiciales, no presentar multas en el Código Nacional de Policía y estar psicofísicamente aptos.

Además, es obligatorio acreditar título de técnico profesional o tecnólogo con experiencia certificada, presentar un resultado superior a 180 puntos en el examen de Estado, además de:

Saber nadar.

No haber sido retirados por mala conducta.

No tener reportes en el Sistema de Medicina Laboral.

Especialidades ofrecidas y perfiles buscados

La convocatoria incluye especialidades para técnicos profesionales en áreas como:

Administración de empresas

Contabilidad

Electricidad

Electrónica

Química

Mantenimiento aeronáutico

Obras civiles

Gestión catastral

Comercio exterior

Gestión documental

Procesos administrativos en salud

Atención prehospitalaria

Electromedicina

Equipos biomédicos

Regencia de farmacia

Seguridad y salud en el trabajo

Gestión y ejecución instrumental para prácticas musicales

Música

Criminalística y ciencias forenses.

Para tecnólogos, las áreas habilitadas abarcan:

Mecánica automotriz

Mantenimiento mecatrónico automotriz

Dibujo técnico de ingeniería

Veterinaria

Zootecnia

Recomendaciones oficiales y canales de atención

La Emsub reiteró en su comunicado la importancia de utilizar únicamente los medios autorizados para el proceso y advirtió contra posibles fraudes.

Los aspirantes pueden consultar la página web oficial (www.emsub.mil.co), o acceder a los canales informativos dispuestos por la Escuela o comunicarse al número 322 645 6465 para resolver inquietudes o recibir información ampliada sobre la convocatoria.

El Curso de Suboficial Administrativo 2025 representa una oportunidad para técnicos y tecnólogos colombianos de integrarse a las filas del Ejército Nacional y acceder a una formación especializada en múltiples áreas profesionales, en cumplimiento de los más altos estándares de selección y capacitación.