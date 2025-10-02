Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

La captura se logró mediante cooperación entre Colombia, Reino Unido, Estados Unidos e Interpol - crédito Policía Nacional de Colombia

La Policía Nacional de Colombia anunció la detención de José Antonio Márquez Morales, conocido como alias Caracas, señalado cabecilla de un brazo armado de la organización criminal trasnacional Tren de Aragua.

Según el reporte entregado por el director de la Policía, mayor general Carlos Fernando Triana, a través de su cuenta de X, la captura de este sujeto se produjo en Valledupar, departamento de Cesar, en un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación, autoridades del Reino Unido y Estados Unidos.

Además, el alto oficial recalcó que el detenido tenía una notificación de circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

“En Valledupar (Cesar), la Policía de Colombia, en coordinación con la Fiscalía, autoridades del Reino Unido y Estados Unidos hizo efectiva la Notificación Roja de Interpol contra José Antonio Márquez Morales, alias ‘Caracas’, cabecilla de un brazo armado de la organización criminal transnacional ‘Tren de Aragua’”, escribió el general Triana en sus redes sociales.

Durante el operativo, las autoridades hallaron una colección de gorras de reconocidas marcas, avaluadas en más de 1.000 millones de pesos, así como una colección de zapatos deportivos y relojes de alta gama.

Quién es alias Caracas

Informes de inteligencia policial detallan que alias Caracas desempeñaba un papel central como articulador logístico y financiero dentro de la organización, gestionando las rentas criminales provenientes de extorsiones, narcotráfico y contrabando.

Además, Triana resaltó que este sujeto estaría bajo las órdenes de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, uno de los máximos cabecillas de la organización criminal.

“El delincuente, requerido por los delitos de terrorismo, homicidio calificado, tráfico de armas y asociación para delinquir, fue designado por alias ‘Niño Guerrero’ para liderar acciones terroristas con explosivos, homicidios, tráfico de armas de fuego y “control territorial” en la frontera colombo- venezolana (...) era el principal articulador logístico y financiero de esta organización, a través de las rentas criminales generadas por extorsiones, narcotráfico y contrabando”, indicó.

De otro lado, el medio internacional Noticia al Día reveló que alias Caracas había integrado las filas de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, donde integró la primera promoción de la institución.

No obstante, tras su paso por la fuerza pública, se transformó en una figura temida en Maracaibo (Venezuela), acumulando una serie de delitos que lo posicionaron entre los 20 criminales más buscados de la región.

Por el momento, José Antonio Márquez Morales fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su correspondiente judicialización, aunque no se descarta que el hombre sea cobijado bajo la figura de extradición hacia territorio venezolano.

En el balance de operativos realizados durante 2025, la Policía Nacional ha logrado la captura de 50 integrantes del Tren de Aragua, según el reporte del director de la institución.

Piden declarar al Tren de Aragua como grupo terrorista en Colombia

Pese a los constantes operativos contra el Tren de Aragua en Colombia, la bancada de concejales de Bogotá por el partido Centro Democrático elevaron una solicitud al presidente Gustavo Petro para que esta organización criminal sea declarado oficialmente como grupo terrorista en el país.

En una carta enviada a la Casa de Nariño, los cabildantes expresaron su “más profunda preocupación” por el impacto de esta banda delictiva en la capital colombiana, advirtieron sobre el crecimiento de delitos como el narcotráfico, la trata de personas, la extorsión, el homicidio, el secuestro y el lavado de activos.

“(El Tren de Aragua) constituye una grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes de la ciudad de Bogotá D.C. y de Colombia”, se lee en la misiva revelada por Semana.

Entre los datos presentados en la carta, los cabildantes destacaron que, según cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) de la Policía Nacional, se registraron 792 homicidios en Bogotá entre enero y agosto de 2025, de los cuales el 65% se cometieron con arma de fuego.

Además, las denuncias por extorsión alcanzaron 1.433 casos en el mismo periodo, con incrementos notables en localidades como San Cristóbal, Kennedy y Rafael Uribe Uribe. El secuestro, por su parte, sumó 29 casos en lo que va del año, lo que representa un incremento del 222% respecto al año anterior. El hurto a personas también mostró un alza del 11%, alcanzando niveles no vistos desde 2014.

Frente a este panorama, los concejales insistieron en que el Estado debe emplear “todos los medios disponibles” para frenar el avance del Tren de Aragua.

En la carta, recordaron los resultados de la Política de Seguridad Democrática implementada durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, señalando que entre 2002 y 2009 los homicidios se redujeron en un 38% y los secuestros en un 92%. A partir de esa experiencia, sostuvieron que es posible enfrentar fenómenos criminales complejos mediante políticas sostenidas y con respaldo estatal.

La comunicación fue firmada por varios concejales del Centro Democrático, entre ellos Andrés Barrios, Oscar Ramírez, Sandra Forero, Daniel Briceño, Diana Diago, Humberto Amín y Julián Uscátegui.

Los firmantes reiteraron que el Gobierno Nacional tiene la obligación constitucional de garantizar los derechos y libertades de los colombianos, por lo que consideran prioritario actuar frente a la amenaza que representa el Tren de Aragua.