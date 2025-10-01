Colombia

Mujer denuncia a Avianca por vuelo cancelado, el empleado le advierte: “no tenemos más cupo en los vuelos”

Usuarios en redes sociales comentaron que este no es el único caso que se ha presentado e invitan a no viajar más con la empresa

Por Julieth Cicua Caballero

La aerolínea no ofreció ningún
La aerolínea no ofreció ningún tipo de compensación a los afectados - crédito Sergio Grandas Medina

La reciente cancelación de un vuelo de Avianca ha generado indignación entre los pasajeros afectados, quienes denunciaron públicamente que la aerolínea no ofreció soluciones adecuadas ni compensaciones tras dejarlos varados.

Un video difundido en la cuenta de @marcelapinto5746 en TikTok expuso la situación, mostrando el reclamo directo de una pasajera al personal de la compañía y evidenciando la magnitud del problema.

En la grabación, la usuaria relató que el vuelo, adquirido con más de tres meses de anticipación, fue cancelado el mismo día del viaje.

Según su testimonio, nueve pasajeros quedaron sin posibilidad de abordar, lo que les generaría consecuencias laborales graves.

La denunciante subrayó que cinco de los afectados enfrentaban sanciones en sus trabajos debido a que el permiso para viajar estaba condicionado a cumplir con el itinerario original.

“Nos pasan a sanción de trabajo porque ese fue el compromiso para que nos autorizaran el permiso del viaje”, expresó la pasajera en el video publicado en Tiktok.

La explicación proporcionada por el empleado de Avianca apuntó a restricciones en el aeropuerto de Bogotá y a problemas de tráfico ajenos a la compañía como causa de la cancelación - crédito @marcelapinto5746 / TikTok

La explicación proporcionada por el empleado de Avianca apuntó a restricciones en el aeropuerto de Bogotá y a problemas de tráfico ajenos a la compañía como causa de la cancelación.

Sin embargo, la usuaria cuestionó la falta de alternativas reales, ya que, según su relato, no había cupo disponible en los vuelos de Cúcuta para ese día y la única opción ofrecida era una lista de espera.

“El aeropuerto como tal está restringido y por eso hay cancelaciones a nivel nacional”, fue la respuesta que recibió, según se escucha en el video.

La afectada insistió en la urgencia de una solución, dado que todos los pasajeros debían presentarse a trabajar al día siguiente.

“Nos tienen que enviar en algún lado, no importa a las 12, 1, 2, 3 de la mañana, pero todos tenemos que llegar a trabajar”, reclamó en la grabación.

Además, cuestionó la falta de apoyo por parte de la aerolínea en cuanto a alojamiento y alimentación: “Ni hotel ni dónde nos vamos a quedar hoy. Aparte, Avianca dice que nos toca pagar a nosotros hotel, nos toca pagar todo”, denunció en el video.

La situación se agravó para una pasajera que viajaba con un bebé, a quien, según la denunciante, la aerolínea pretendía reubicar en un trayecto que incluía varias escalas: “A una con un bebé la está mandando Bogotá - Medellín - Santa Marta - Medellín - Bogotá con una criaturita y no nos van a reconocer absolutamente nada”, relató la usuaria en Tiktok.

La reclamante también exigió la presencia de un supervisor o responsable que pudiera ofrecer una solución concreta, ya que, según su testimonio, la única respuesta de Avianca fue la reprogramación del vuelo sin compensación alguna. “¿Quién va a pagar el día laboral? ¿Y si nos echan del trabajo? ¿Avianca nos responde?”

La denuncia concluyó con la pasajera reiterando su inconformidad ante la falta de reconocimiento y apoyo por parte de la aerolínea, enfatizando que, pese a haber adquirido los pasajes con suficiente antelación, la única respuesta recibida fue que debían asumir todos los gastos derivados de la cancelación.

