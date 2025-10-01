Hallan cuerpo sin vida en playas del parque Tayrona, en Santa Marta: lo habrían asesinado por ‘lío de tierras’

Las autoridades de Santa Marta investigan la posibilidad de homicidio en el caso de Cotes Cantero, hallado sin vida en Bahía Concha, Parque Tayrona - crédito Parque Tayrona

La revelación de que Julio César Cotes Cantero presentaba un trauma severo en la cabeza ha modificado el rumbo de la investigación sobre su muerte, ocurrida en Bahía Concha, dentro del Parque Tayrona, según reportaron las autoridades de Santa Marta.

Aunque inicialmente se manejó la hipótesis de un accidente por inmersión, los exámenes practicados por Medicina Legal indicaron la presencia de una lesión contundente en la cabeza, lo que descartó el ahogamiento como causa principal del deceso.

Según información de la Fiscalía del Magdalena y los primeros reportes oficiales, el cuerpo de Cotes Cantero, profesional en Finanzas, Fintech y Comercio Exterior, fue hallado sin vida en la mencionada playa, una de las áreas más visitadas del parque.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta una línea de investigación que considera la posibilidad de un homicidio, aunque hasta el momento no han emitido confirmaciones públicas sobre las causas definitivas de la muerte.

Julio César Cotes Cantero fue hallado muerto en playas del parque Tayrona - crédito Instagram

Por su parte, la familia del fallecido sostiene firmemente, a través de las redes sociales, que Cotes Cantero fue asesinado.

Su hermana, Aurora Cotes, denunció que la víctima habría sido “silenciada” como consecuencia de una prolongada disputa por terrenos de valor turístico en el sector de Neguanje, también dentro del Parque Tayrona.

En una publicación, Aurora afirmó: “No murió por estar en el lugar equivocado. Lo mataron por tener lo que otros codiciaban”, enfatizando la idea de que la muerte estuvo ligada a un conflicto por tierras heredadas de su padre.

En un mensaje difundido en redes sociales, Aurora profundizó sobre el impacto emocional del hecho y la interpretación de la familia sobre el trasfondo del crimen.

“A mi hermano mayor, un hombre de Dios, de sentimientos nobles, de alma limpia y corazón inmenso, me lo arrebataron injustamente de la forma más cruel e inhumana. Lo asesinaron por defender lo que por derecho le pertenecía: las tierras heredadas de nuestro padre, ubicadas en el Parque Tayrona Neguanje, un legado que con amor y esfuerzo cuidó durante toda su vida”, señaló la familiar.

Las autoridades investigan cómo pudo llegar el cuerpo del joven hasta la playa del Tayrona - crédito Parques Naturales

La hermana puntualizó además que “por años intentaron despojarnos de lo que era nuestro. Y cuando no pudieron doblegar su voluntad, decidieron silenciar su voz”, resaltando que su hermano había enfrentado “presiones para entregar las tierras” sin ceder, lo que habría derivado en el aparente crimen.

Aurora Cotes también compartió la petición de solidaridad y justicia hacia la sociedad: “A quienes lean estas palabras, les suplico que no sean indiferentes. Difundan esta injusticia, alcen la voz con nosotros. Porque los buenos aún somos más, y no podemos permitir que sigan cayendo inocentes mientras la impunidad reina”.

Las autoridades del Magdalena, por su parte, han señalado que continúan investigando todas las posibles líneas, incluyendo la denuncia de la familia sobre el posible móvil relacionado con la crisis de tierras en la región, aunque no han presentado conclusiones definitivas ni identificado responsables. Mientras tanto, los allegados de Cotes Cantero exigen el esclarecimiento completo del caso y la garantía de que se haga justicia.

Cobradiarios en Santa Marta fueron ‘castigados’ por grupo armado: se les estaba robando el dinero

En barrios populares de Colombia, la práctica ilegal conocida como cobra diario persiste como método de crédito informal, donde los prestatarios deben abonar intereses diarios que no reducen la deuda principal.

Los videos fueron publicados en diferentes redes sociales - crédito X

En varias regiones, grupos armados han asumido el control de este negocio, intensificando el temor entre las víctimas. En Santa Marta, dos cobradores vinculados a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra fueron exhibidos en redes sociales tras ser acusados de apropiarse del dinero recaudado.

En uno de los videos difundidos, un hombre sin camisa, obligado a limpiar un lote baldío con machete, declara: “Los conquistadores de la Sierra Nevada me han perdonado la vida porque me robé la plata de las otras oficinas. Me robé la plata ajena y la plata ajena no se puede tocar”.

El mismo individuo agradece al grupo armado por no matarlo y se compromete a devolver el dinero sustraído: “Tengo que pagar la plata como sea, pero me toca pagarla. Les doy por consejo que no toquen la plata ajena, si tiene alguna calamidad hablen con los jefes, camellen legalmente de corazón”.

En otro video, un hombre con la cabeza y cejas rapadas sostiene un cartel que dice: “No puedo trabajar más de pago diario porque robé, hice ficticias. La plata ajena se respeta”.

Tras la indicación del camarógrafo, explica que fue castigado por los líderes del grupo armado tras quedarse con el dinero de la comunidad: “Aquí me tienen los conquistadores de la sierra, por ratero, por cogerme la plata que no es mía, me dieron una segunda oportunidad para devolver la plata. No puedo cobrar más de cobra diario, toca de mototaxi u otra cosa”.

Residentes locales señalaron que el trabajo forzado en lotes baldíos es una sanción habitual impuesta por estos grupos a quienes consideran traidores, permitiéndoles conservar la vida. Algunos usuarios reportaron que los sancionados pueden pasar hasta tres meses realizando estas labores sin recibir pago alguno, lo que evidencia el control de la estructura criminal en la zona.

Diversos comentarios también denunciaron la limitada intervención de las autoridades, mientras las pandillas y grupos armados mantienen el dominio territorial en gran parte de la región. Aunque tanto el préstamo ilegal como los castigos aplicados constituyen delitos según el Código Penal, las autoridades en Magdalena no se han pronunciado sobre estos hechos.