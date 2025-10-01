Colombia

Gustavo Petro sigue tirándole a Paloma Valencia afirmando que el partido que duró ocho años en el mandato niegan su responsabilidad en los falsos positivos: “Se llama complicidad histórica”

El mandatario colombiano sigue atacando a la senadora del Centro Democrático por los falsos positivos, mientras la senadora asegura que al presidente “no le basta con que hayan asesinado a Miguel Uribe”

Yeison Andrés López Romero

Sigue la pelea de Petro
Sigue la pelea de Petro y Paloma Valencia por los "falsos positivos" - crédito Infobae

La controversia entre la senadora Paloma Valencia y el presidente Gustavo Petro sigue escalando tras nuevos cruces a raíz de las declaraciones de Petro sobre la relación de la congresista con los crímenes conocidos como “falsos positivos”.

Valencia anunció que interpondrá acciones legales contra el mandatario, insistiendo en que las acusaciones públicas representan una afrenta tanto a su nombre como al debate democrático.

El tema siguió escalando luego de que Petro señalara en X a Paloma Valencia y al partido Centro Democrático de cargar con una “responsabilidad política e histórica” por más de 6.000 casos de falsos positivos, los asesinatos de jóvenes que fueron presentados oficialmente como bajas en combate durante gobiernos anteriores y que la justicia ha calificado como crímenes de lesa humanidad.

La senadora manifestó en su pronunciamiento que solicitará una rectificación y presentará una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara.

Expresó: “No le basta con que hayan asesinado a Miguel Uribe y sigue señalándonos de cosas absolutamente falsas, es una irresponsabilidad que incita a la violencia”.

Según Valencia, las afirmaciones de Petro no solo carecen de fundamento sino que ponen en riesgo a la oposición y la convierten injustamente en blanco de señalamientos públicos.

Ante esta respuesta, el presidente Gustavo Petro reafirmó su postura en una serie de mensajes publicados en la red social X.

El mandatario cuestionó: “Los mal llamados falsos positivos: asesinar sistemáticamente 6.402 jóvenes desde el Estado y con armas oficiales ¿no es un crimen de lesa humanidad?”.

Petro remarcó la importancia de no eludir la responsabilidad política del gobierno y del partido que lideró durante los años en que ocurrieron los asesinatos.

