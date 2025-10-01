Grave caso de abuso sexual y físico contra un perro husky en Santander: hicieron un plantón para pedir justicia

Este es Shaggy, la mascota que fue violentada física y sexualmente en San Gil, Santander - crédito Huellitas de amor San Gil/Facebook

En el municipio de San Gil, en el departamento de Santander, se desató una fuerte indignación luego de que un perro de raza husky siberiano,de nombre Shaggy, fuera víctima de violencia sexual y física en el barrio Ciudadela Bella Vista.

Los hechos ocurrieron el viernes 26 de septiembre de 2025, aunque solo ahora se están viralizando en las redes sociales, a la vez que despierta un fuerte rechazo por parte de colectivos animalistas y de la ciudadanía.

Los hechos delictivos también fueron denunciados ante las autoridades, que actualmente adelantan investigaciones para identificar al responsable, de acuerdo con los reportes del medio santandereano Vanguardia.

Este medio conoció el relato de los cuidadores de Shaggy, el animal que salió de la vivienda sobre las 7:00 de ese viernes, y retornó cerca hora y media después, pero lesiones visibles en su cuerpo.

Los propietarios acudieron a un veterinario que realizó un examen de las heridas en la criatura, y lograron confirmar que presentaba signos de violencia sexual y maltrato físico.