Colombia

Grave caso de abuso sexual y físico contra un perro husky en Santander: hicieron un plantón para pedir justicia

Las autoridades investigan un caso de posible violencia sexual y física contra un perro de raza husky siberiano llamado Shaggy, en el municipio de San Gil

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Este es Shaggy, la mascota
Este es Shaggy, la mascota que fue violentada física y sexualmente en San Gil, Santander - crédito Huellitas de amor San Gil/Facebook

En el municipio de San Gil, en el departamento de Santander, se desató una fuerte indignación luego de que un perro de raza husky siberiano,de nombre Shaggy, fuera víctima de violencia sexual y física en el barrio Ciudadela Bella Vista.

Los hechos ocurrieron el viernes 26 de septiembre de 2025, aunque solo ahora se están viralizando en las redes sociales, a la vez que despierta un fuerte rechazo por parte de colectivos animalistas y de la ciudadanía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los hechos delictivos también fueron denunciados ante las autoridades, que actualmente adelantan investigaciones para identificar al responsable, de acuerdo con los reportes del medio santandereano Vanguardia.

Este medio conoció el relato de los cuidadores de Shaggy, el animal que salió de la vivienda sobre las 7:00 de ese viernes, y retornó cerca hora y media después, pero lesiones visibles en su cuerpo.

Los propietarios acudieron a un veterinario que realizó un examen de las heridas en la criatura, y lograron confirmar que presentaba signos de violencia sexual y maltrato físico.

Temas Relacionados

Violencia sexual mascotaShaggySan GilViolación animalPlantónColombia-Noticias

Más Noticias

Richard Ríos se une a los colombianos que marcaron autogol en ‘Champions League’: esta es la lista

El mediocampista colombiano vivió una noche amarga al marcar en su propia puerta, lo que selló la derrota del Benfica y sumó su nombre a la lista de autogoles colombianos en la Liga de Campeones

Richard Ríos se une a

Periodista le lanzó pullas al precandidato presidencial Abelardo de la Espriella y el video se hizo viral: “De declararse ateo a posar con la Biblia”

“Usar la Biblia como accesorio electoral no es fe, es manipulación. Cuando la religión se convierte en marketing político, se pervierte la fe para engañar votantes. Nada nuevo en la derecha”, indicó la también influencer Laura Camila Vargas

Periodista le lanzó pullas al

Precio del dólar en Colombia hoy 1 de octubre: los últimos movimientos del tipo de cambio

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Precio del dólar en Colombia

Paloma Valencia volvió a lanzar duras críticas contra Gustavo Petro: “Este país no puede dejar que un presidente pretenda que asesinen a la oposición”

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático recalcó que interpondrá acciones legales contra el mandatario colombiano: “Es un presidente irresponsable y fracasado”

Paloma Valencia volvió a lanzar

Según estudio María Fernanda Cabal y Vicky Dávila son las candidatas con más menciones en redes sociales

Cabal y Dávila dominan las menciones en plataformas sociales y medios digitales, y se consolidan como figuras clave en la carrera presidencial, según el informe de la Universidad Ean y Odem

Según estudio María Fernanda Cabal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Este sería el nuevo romance

Este sería el nuevo romance de Claudia Bahamón: llamaron la atención con varias muestras de amor en el detrás de cámaras de ‘Miss Universe’

Valentino Lázaro habría admitido en un ‘live’ que le tiene temor a Marcela Reyes: “No me da miedo admitir las cosas”

Yina Calderón aseguró que Juan David Tejada ya tiene nueva pareja y el ex de Aida Victoria, le respondió: “No me cabe una moza más”

Aida Victoria Merlano habló del impacto a sus finanzas después de la ruptura con Juan David Tejada: “No he terminado de pagar el colchón”

Festival Estéreo Picnic 2026 sufre su primera baja: Lola Young canceló todos sus conciertos

Deportes

Santa Fe vs. Medellín EN

Santa Fe vs. Medellín EN VIVO, cuartos de Copa BetPlay: estas son las novedades y probables alineaciones

Corte Constitucional ordena a liga de Voleibol en Colombia a modificar reglas sobre deportistas trans: no podrán ser excluidas

Esta es la fecha en la que se publicará la lista de jugadores convocados a la selección Colombia para los partidos contra México y Canadá

Así reaccionaron José Mourinho y los hinchas al autogol de Richard Ríos con Benfica: “Uno de los peores fichajes que ha hecho el club”

Barcelona vs. PSG, hora y dónde ver en Colombia el partido estelar de la Champions League