Colombia

Aumento del salario mínimo: qué empresas hicieron incrementos reales en 2025 y cuánto proponen subirlo para 2026

Las organizaciones enfrentan el reto de mantener la competitividad y reducir desigualdades en medio de la desaceleración económica y persistencia de brechas de género

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
Foto de archivo. Empleados de
Foto de archivo. Empleados de la fábrica Miguel Caballero trabajan en la planta de producción de ropa blindada en las afueras de Bogotá, Colombia, 4 de enero, 2013. REUTERS/John Vizcaino

Un aumento salarial promedio del 7,1% en 2025, inferior tanto al registrado en 2024 como al incremento del salario mínimo legal vigente, marca la tendencia de los salarios en Colombia, según la más reciente Investigación Nacional de Salarios y Beneficios elaborada por la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip).

El estudio, que consultó a 224 empresas en el país, revela que la mayoría de las organizaciones hicieron ajustes en las remuneraciones de los empleados, aunque el ritmo de crecimiento salarial se desacelera frente a periodos previos, en un contexto económico desafiante, según detalla el mismo, que también destaca diferencias regionales y por nivel organizacional, así como la persistencia de brechas de género y la relevancia de los beneficios laborales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El análisis de Acrip muestra que el incremento salarial promedio del 7,1% en 2025 se sitúa casi 3 puntos porcentuales (pp) por debajo del 10,8% registrado en 2024 y también por debajo del aumento del salario mínimo legal vigente, que alcanzó el 9,5%.

Un hombre cuenta billetes de
Un hombre cuenta billetes de 100.000 pesos colombianos en Bogotá (Colombia). EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

De acuerdo con el informe, el 88% de las empresas encuestadas confirmaron haber hecho incrementos salariales este año, mientras que el 12% restante no aplicó ajustes. Entre los principales motivos para estos aumentos está:

  • Ajuste al Índice de Precios al Consumidor (IPC): 45,6%.
  • Incremento del salario mínimo: 15,8%.
  • Resultados financieros de la organización: 19%.
  • Comportamiento del mercado salarial: 10%
  • Desempeño de los equipos de trabajo: 9,6%.

Al respecto, el director ejecutivo encargado de Acrip, Julián Parra Acosta, explicó que el incremento salarial promedio de este año representa un mercado laboral que se ajusta a la realidad económica actual. “Si bien es una cifra menor a la de 2024, es importante que la mayoría de las empresas en el país hayan hecho esfuerzos por aumentar las remuneraciones de sus colaboradores, al primar como motivo principal la compensación por el costo de vida”, dijo el experto.

Esto resalta el compromiso del sector privado con su talento humano, incluso, en escenarios de presión económica.

Incremento salarial 2025: diferencias regionales y por nivel organizacional

El informe también detalla variaciones importantes según la región:

  • Valle del Cauca: 7,2%.
  • Cundinamarca: 7,2%.
  • Antioquia: 6,6%
  • Región Caribe: 6,5%.

En cuanto a los niveles organizacionales, el registro fue así:

  • Personal base: 7,9%.
  • Personal técnico: 7,4%.
  • Empleados junior y de gerencia media: 6,9%.
  • Profesionales senior y la alta gerencia: 6,7%.
El trabajo remoto es clave
El trabajo remoto es clave en la actualidad para el bienestar de los empleados - crédito Pexels

Brechas de género y beneficios laborales

La investigación de Acrip también pone en evidencia la persistencia de brechas salariales de género en todos los niveles jerárquicos.

  • Alta gerencia: los hombres perciben en promedio $43,4 millones, frente a los $35,9 millones que reciben las mujeres.
  • Gerencia media: la diferencia es de $18,2 millones para los hombres y $16,8 millones para las mujeres.
  • Personal base: los hombres ganan $2,2 millones, mientras que las mujeres reciben $1,6 millones.

En materia de beneficios laborales, el estudio señala que el 72,3% de las empresas no ofrece planes de beneficios a la carta, aunque el 25,7% sí cuenta con este tipo de esquemas.

Y entre los beneficios más comunes se encuentran:

  • Préstamos personales: 50,9%.
  • Seguros de vida: 48,6%.
  • Medicina prepagada: 24,2%.
  • Servicio de casino o comedor: 19,8%.

Respecto al salario emocional, las prácticas más extendidas incluyen:

  • Trabajo en casa: 65,2%.
  • Programas de cuidado personal: 59,8%.
  • Bienestar financiero: 54,9%.
  • Mentorías en liderazgo: 49,6%.
  • Horarios flexibles: 48,7%.
La Comisión Permanente de Concertación
La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales de Colombia, clave para el aumento del salario mínimo, se reunió el 15 de septiembre - crédito Ministerio del Trabajo

Además, el 24,9% de las empresas otorga primas extralegales en Navidad, el 20,2% ofrece una prima adicional en diciembre, el 19,3% concede días de vacaciones adicionales, el 18,5% implementa primas por antigüedad, el 17,9% otorga vacaciones adicionales y el 10,6% entrega una prima extra en junio.

Proyecciones salariales 2026

De cara a 2026, el 77,5% de las empresas consultadas planea hacer incrementos salariales, mientras que el 2,2% no prevé ajustes y el 20,3% aún no ha tomado una decisión.

En cuanto a la proyección para el salario mínimo legal vigente, la mayoría de las organizaciones considera que el aumento no debería superar el 7%, es decir, $99.645, teniendo en cuenta el comportamiento de la economía, las proyecciones del IPC y los salarios del personal base.

Acrip recomienda a las empresas acceder a análisis e investigaciones de mercado salarial para mantener su competitividad en la gestión del talento humano.

Temas Relacionados

Salario MínimoSalario Mínimo 2026Aumento del Salario MínimoSalariosEmpresasTrabajadoresColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

En dos comunas del oriente de Cali cobraban por construir, habitar casas y hasta para trabajar: así cayeron Los Chacales

El operativo policial permitió detener a los responsables de intimidar a propietarios de viviendas y negocios, que debían pagar sumas semanales y mensuales bajo amenazas y violencia en zonas vulnerables de la ciudad

En dos comunas del oriente

Ranking Netflix: las películas más vistas HOY por el público colombiano

En la guerra por el streaming, Netflix sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas joyas

Ranking Netflix: las películas más

Presidencia se pronunció por detención de las colombianas que iban en la flotilla Sumud: “Exigimos a Israel su inmediata liberación”

El Gobierno nacional denunció que la detención de las dos activistas se produjo en una zona de alto riesgo, vigilada por drones y embarcaciones no identificadas

Presidencia se pronunció por detención

Bogotá lanzó programas gratuitos para generar empleo y formación laboral: conozca todos los detalles

Dos iniciativas pioneras ofrecen cursos certificados, asesoría personalizada y procesos de selección en tiempo real, facilitando la inserción laboral en sectores estratégicos

Bogotá lanzó programas gratuitos para

Presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, fue denunciado por caso de falso positivo: la Comisión de Acusaciones ya está investigando

Este señalamiento pone en entredicho el ejercicio de las funciones del alto funcionario y la veracidad de las decisiones tomadas por la entidad

Presidente de la JEP, Alejandro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Ranking Netflix: las películas más

Ranking Netflix: las películas más vistas HOY por el público colombiano

El antes y después de Vanessa Pulgarín: así lucía la nueva Miss Universo Colombia previo a las cirugías

Mamá y hermana de B King revelaron nuevos detalles sobre la muerte del cantante en México: “Me lo entregaron en una bolsa, descuartizado”

Amigo de Regio Clownn hizo polémica petición que involucra a Marcela Reyes: “Es una señora que no conozco”

Yina Calderón predijo el fin de la relación entre Norma Nivia y Mateo Varela por culpa de Karina García: “Todavía siente atracción por ella”

Deportes

Liverpool extraña las épocas de

Liverpool extraña las épocas de Luis Díaz: “No está jugando al fútbol, sino al baloncesto”

EN VIVO Santa Fe vs. Medellín, cuartos de final en la Copa Colombia 2025: se define el semifinalista en El Campín

Alfredo Morelos podría tener un final feliz en Atlético Nacional: esto es lo que se sabe de la negociación con Santos de Brasil

Santa Fe vs. Medellín, cuartos de Copa BetPlay: novedades y probables alineaciones

Jugador de Atlético Nacional lanzó pulla contra Javier Gandolfi tras su salida del equipo: “Había una energía que no era la mejor”