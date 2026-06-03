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Deportes Tolima vs. Independiente del Valle: confirmado día y hora del duelo por octavos de final de Copa Libertadores

El equipo dirigido por Lucas Gonzáles es el único que continúa en competición durante el segundo semestre en el máximo torneo internacional

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El equipo dirigido por Lucas Gonzáles ha anotado siete goles en la presente edición del torneo internacional - crédito ESPNe

La cuenta regresiva ya comenzó para uno de los compromisos más importantes de la temporada para Deportes Tolima. La Conmebol confirmó oficialmente las fechas y horarios de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2026, instancia en la que el conjunto Pijao se enfrentará al ecuatoriano Independiente del Valle en una llave que promete emociones de principio a fin.

El primer partido se disputará el próximo 11 de agosto a las 7:30 p. m., con Tolima actuando como local en territorio colombiano. La serie se definirá una semana después, el 18 de agosto a las 9:30 p. m., cuando el equipo dirigido por el cuerpo técnico vinotinto visite Ecuador para enfrentar a Independiente del Valle en el encuentro de vuelta.

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Esta es la programación oficial de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 - crédito Copa Libertadores
Esta es la programación oficial de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 - crédito Copa Libertadores

Tolima tendrá bajas sensibles para la llave

No todo son buenas noticias para el conjunto colombiano. De cara a esta serie, el equipo no podrá contar con varios futbolistas que hicieron parte de la fase de grupos.

Entre las ausencias confirmadas aparecen Juan Pablo Nieto, que ya se despidió en sus redes sociales de la institución y se fue como agente libre; Luis Marquínez, quien regresará a Atlético Nacional tras la conclusión de su préstamo al Tolima; Juan Pablo “Tatay” Torres, que también finalizó su condición de préstamo en el Tolima y jugará en el exterior, y Elan Ricardo, que tiene la misma situación que Torres. Jugadores que estuvieron vinculados al plantel durante la primera ronda del campeonato y que no estarán disponibles para los compromisos de agosto.

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-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa
Deportes Tolima será el único equipo colombiano presente en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 - crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

Posible alineación del Deportes Tolima

De acuerdo con las proyecciones previas a la serie, el conjunto pijao tendría como base el siguiente once titular: Neto Volpi en el arco; Edward López, Jan Angulo, Cristian Trujillo y Cristian Arrieta en la línea defensiva; Sebastián Guzmán y Bryan Rovira como volantes de recuperación; más adelante aparecerían Kelvin Flórez, el ‘Chino’ Sandoval y un volante ofensivo por definir; mientras que en ataque la referencia sería Luis Sandoval o Jader Valencia.

La principal incógnita pasa por la zona de creación, precisamente debido a las ausencias que tendrá el equipo para afrontar los octavos de final.

Posible alineación de Independiente del Valle

Por el lado ecuatoriano, la base del equipo estaría conformada por: Aldair Quintana en la portería; Jhon Espinoza, Mateo Carabajal, Andy Velasco y Gustavo Cortez en defensa; Ronald Briones, Jhegson Méndez o Jordy Alcívar, además de Justin Lerma en el mediocampo; mientras que el frente ofensivo estaría integrado por Matías Perelló, Carlos González y Emerson Pata.

Se trata de una nómina que combina experiencia internacional con jóvenes talentos, una fórmula que ha caracterizado a Independiente del Valle durante los últimos años y que le ha permitido competir de igual a igual contra los principales clubes del continente.

Una serie con antecedentes en Copa Libertadores

Aunque han pasado varios años desde su último enfrentamiento, Deportes Tolima e Independiente del Valle ya saben lo que es cruzarse en la Copa Libertadores. Los antecedentes entre ambos clubes se remontan a la edición de 2022, cuando compartieron grupo y protagonizaron dos encuentros muy equilibrados.

En el primer duelo, disputado en Ecuador, Independiente del Valle logró imponerse por la mínima diferencia en un compromiso cerrado, donde la solidez defensiva fue determinante. Posteriormente, en Ibagué, los ecuatorianos volvieron a salir airosos tras una victoria que terminó siendo clave para sus aspiraciones en aquella edición del certamen.

Independiente del Valle es recordado en Colombia por ser el equipo que perdió la final por Copa Libertadores 2016 - crédito Independiente del Valle
Independiente del Valle es recordado en Colombia por ser el equipo que perdió la final por Copa Libertadores 2016 - crédito Independiente del Valle

¿Dónde ver Deportes Tolima vs. Independiente del Valle?

Los dos compromisos serán transmitidos en exclusiva para toda Latinoamérica a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Plan Premium, que tendrá los derechos de emisión de los octavos de final del torneo continental.

Con fechas confirmadas, horarios definidos y los dos equipos preparando los últimos detalles, todo está listo para que el balón ruede el próximo 11 de agosto a las 7:30 p. m. en territorio colombiano. Una semana más tarde, el 18 de agosto a las 9:30 p. m., Ecuador será escenario del capítulo final de una serie que promete ser una de las más atractivas de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

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