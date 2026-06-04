Qué debe hacer una persona para reclamar en Colpensiones la devolución de aportes si no se logra obtener la pensión

En 2026, cerca de tres millones de personas cotizan de forma permanente en Colpensiones, aunque la entidad registra una base de más de 7,2 millones de afiliados - crédito Colprensa

Miles de colombianos que dedicaron años a cotizar en el sistema de pensiones enfrentan una preocupación conforme se acercan a la edad de retiro: qué ocurre con los aportes pensionales si no se logra cumplir el tiempo exigido para pensionarse. Aunque existe la creencia de que ese dinero se pierde, Colpensiones contempla varios mecanismos para solicitar la devolución bajo situaciones específicas.

Para reclamar el dinero de los aportes en Colpensiones si no se alcanza la pensión, es necesario haber cumplido la edad establecida por ley y no reunir el número mínimo de semanas cotizadas. En ese caso, se puede hacer un trámite que corresponde a un pago único calculado según los aportes hechos, se presenta una documentación específica y se siguen los procedimientos virtuales o presenciales ante la entidad.

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El temor a perder los montos acumulados afecta a los que llegan a la edad de jubilación y descubren que no alcanzaron las semanas necesarias para una pensión. La inquietud es frecuente y creció conforme más personas enfrentan este escenario cada año. Muchos desconocen que existe la posibilidad de pedir la devolución de los recursos acumulados en determinadas condiciones.

Cómo solicitar la devolución de aportes en Colpensiones

La edad mínima para iniciar el trámite de devolución es 57 años para mujeres y 62 años para hombres. Es imprescindible, además, que la persona ya no tenga posibilidad de continuar cotizando al sistema.

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Cerca de cuatro millones de afiliados a Colpensiones no hacen aportes constantes debido a la informalidad laboral o intermitencias en sus pagos - crédito Colprensa

De acuerdo con la normativa vigente, Colpensiones denomina esta opción “indemnización sustitutiva de la pensión de vejez”. Se trata de un pago único cuyo valor depende del total de aportes hechos durante la vida laboral y de los ajustes legales contemplados. En los fondos privados, el mecanismo equivalente se llama “devolución de saldos”, que incluye no solo los aportes sino también los rendimientos y, si corresponde, el bono pensional.

Solo los que no logran completar las semanas exigidas por ley para acceder a una pensión pueden solicitar esta devolución. El derecho corresponde tanto a los trabajadores afiliados como a familiares de afiliados fallecidos o a sus representantes legales debidamente certificados.

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Documentos y trámites para la devolución de aportes

Antes de formalizar la solicitud, Colpensiones recomienda:

Verificar y actualizar la historia laboral.

Antes de presentar la solicitud, es importante verificar que la historia laboral esté actualizada y que todas las semanas trabajadas aparezcan registradas correctamente.

Los documentos requeridos incluyen:

Cédula de ciudadanía.

Historia laboral actualizada.

Certificación bancaria reciente.

Formulario oficial de solicitud.

Declaración en la que el solicitante exprese la imposibilidad de seguir con la cotización.

El trámite puede presentarse de forma presencial en los puntos de atención de Colpensiones o por medio de la plataforma virtual. Una vez radicada la documentación, la entidad hace una revisión administrativa y legal de todos los datos y requisitos.

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Únicamente quienes no cumplen con el número de semanas requeridas por la ley para obtener una pensión pueden pedir la devolución de aportes - crédito Prosperidad Social

Plazos, pagos y recomendaciones

“El estudio de la solicitud puede tomar varios meses mientras se valida la historia laboral, los aportes registrados y las condiciones del solicitante”, señala Colpensiones. Durante este tiempo, la entidad verifica los datos entregados y, si el trámite resulta favorable, expide una resolución que indica el monto a devolver.

El pago se efectúa por consignación en la cuenta bancaria proporcionada por el solicitante una vez se acepte de manera formal el valor reconocido. Después de la devolución, estos fondos salen del sistema pensional de forma permanente.

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La entidad sugiere analizar de manera cuidadosa las alternativas antes de decidir el retiro de los aportes, ya que aceptar la devolución implica la renuncia definitiva al derecho de acceder a una pensión ordinaria en el futuro.

Alternativas para afiliados que no alcanzan la pensión

Una opción es continuar con las cotizaciones, si los recursos personales y las condiciones lo permiten, para sumar las semanas necesarias y calificar para una pensión. Existen casos donde es posible acceder a la pensión familiar, que permite sumar las semanas cotizadas por ambos miembros de una pareja y así buscar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

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También se puede optar por trasladar los fondos al programa Beneficios Económicos Periódicos (Beps), orientado a personas que no logran pensionarse bajo el régimen tradicional. El programa otorga pagos periódicos más bajos, calculados con base en los aportes y sumas adicionales, asegurando algún ingreso durante la vejez.

Colpensiones recomienda evaluar con atención las opciones disponibles antes de optar por el retiro de los aportes - crédito Colprensa

La decisión de solicitar la devolución debe tomarse con cautela, pues una vez recibidos los fondos, se pierde el derecho a cualquier pensión ordinaria y los beneficios asociados al sistema.

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Cómo corregir la historia laboral en Colpensiones

La revisión y actualización de la historia laboral es un paso imprescindible antes de iniciar cualquier trámite. Comprobar que el nombre completo, documento de identidad, datos de contacto, empleos y semanas cotizadas estén registrados de la forma correcta previene contratiempos y asegura que el cálculo de aportes corresponda a la realidad.

Ante inconsistencias, el afiliado puede solicitar la corrección de su historia laboral por medio de la sede electrónica de Colpensiones, en los puntos de atención físicos o mediante el portal de trámites oficial. Las solicitudes se agrupan en:

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Periodos tradicionales: enero de 1967 a diciembre de 1994

Periodos posteriores: desde enero de 1995.

Actualización de tiempos cotizados: en fondos privados y acreditaciones en entidades públicas diferentes al Instituto de Seguros Sociales (ISS).

Para pedir una corrección, en general se exigen:

Formulario adecuado.

Copia de la cédula.

Soportes de autoliquidación de aportes o cupones de pago.

Según corresponda, certificados del empleador y planillas o tarjetas de comprobación de derechos.

En situaciones como solicitud gestionada por familiares de afiliados fallecidos, debe presentarse:

Registro de defunción reciente.

Los apoderados tienen que aportar los documentos que acrediten su representación legal e incluir la cédula del representado.

Cuando proceda, la tarjeta profesional.

Aprobar la devolución de aportes desvincula de manera completa al afiliado del sistema pensional como posible beneficiario futuro de una pensión. Por ello, examinar las alternativas y decidir con base en la situación personal y familiar es fundamental antes de proceder.