Colombia

Santiago Botero denunció montajes en su contra tras escándalo por presunta violencia intrafamiliar: “De este tema no vuelvo a hablar”

El excandidato presidencial fue denunciado por su exesposa Manuela Echeverri. Aseguró que se separó de ella hace tres meses y que estaría detrás de publicaciones falsas en su contra

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Santiago Botero
El excandidato Santiago Botero aseguró que su exsuegra Victoria Hoyos estaría detrás del montaje en su contra - crédito @santiago.botero/X

El excandidato presidencial y empresario Santiago Botero reaccionó en sus redes sociales a varios montajes que fueron elaborados luego de que fuera denunciado por su exesposa Manuela Echeverri Hoyos por presunta violencia intrafamiliar. El 30 de mayo de 2026, la Comisaría de Familia de Cartagena adelantó un desalojo en el apartamento de Botero y se tomaron medidas de protección para la expareja del excandidato y para su hijo de 10 meses, tras avocar conocimiento de la denuncia.

“Se denuncia por parte de la señora Manuela Echeverri Hoyos hechos de violencia en el contexto familiar por parte del señor Raúl Santiago Botero Jaramillo, advirtiendo como fecha de los últimos hechos el día 28 de mayo de 2026″, se lee en el auto judicial en el que se establecen las medidas de protección.

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La medida, firmada el 29 de mayo de 2026, obedece a la percepción de amenaza para la integridad de la esposa y el hijo del aspirante presidencial y contempla protección y restricción de acceso - crédito Auto Judicial
La medida, firmada el 29 de mayo de 2026, obedece a la percepción de amenaza para la integridad de la esposa y el hijo del aspirante presidencial y contempla protección y restricción de acceso - crédito Auto Judicial

Luego de esto, en las redes, aparecieron publicaciones en las que se menciona a una supuesta amante de Botero y se asegura que el empresario se encerró en su casa con ella. El exaspirante rechazó la divulgación de información falsa sobre él e hizo aclaraciones sobre los hechos que involucran a su exesposa.

Según indicó, se separó de Manuela Echeverri Hoyos hace tres meses, aproximadamente, algo que tanto su familia como sus empleados sabían. Además, aseguró que estuvo en terapia con su expareja y que la psicóloga que llevó su proceso puede dar cuenta de que Echeverri fue la que tomó la decisión de finalizar la relación. “Yo soy a prueba de peligro. ¿Será que ella también lo será?”, indicó.

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Así las cosas, el empresario condenó la realización de los montajes y advirtió que las investigaciones que adelante la justicia sobre su situación terminarán por evidenciar “la verdad”.

El excandidato presidencial Santiago Botero Jaramillo denunció montajes en su contra - crédito @Santibotero2026/X
El excandidato presidencial Santiago Botero Jaramillo denunció montajes en su contra - crédito @Santibotero2026/X

¡Qué montaje tan bravo esto de la política y usar a mi hijo en eso! No tiene perdón de Dios, y más con tanta premeditación. Pero la justicia llegará y que caiga todo el peso de la ley cuando salga la verdad a la luz pública”, escribió en X.

Adicionalmente, señaló como presuntas responsables a su exesposa y a su exsuegra Victoria Hoyos, aunque no proporcionó pruebas de ello. También mencionó al abogado Guillermo Baquero, al que acusó de estar actuando de manera irregular para presuntamente favorecer al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Estas personas son las responsables de todo este montaje: Victoria Hoyos y Manuela Echeverri, junto con su abogado, el señor Vaquero, para favorecer a su amigo y socio Abelardo de la Espriella en apoyo de medios de comunicación! Yo de este tema no vuelvo a hablar porque mi vida personal es personal!!”, aseguró.

Santiago Botero se defendió tras operativo desalojo: “No tienen una sola evidencia”

El candidato presidencial Santiago Botero Jaramillo rechaza las acusaciones de violencia intrafamiliar presentadas por su esposa en Cartagena - crédito Santiago Botero
El candidato presidencial Santiago Botero Jaramillo rechaza las acusaciones de violencia intrafamiliar presentadas por su esposa en Cartagena - crédito Santiago Botero

Por medio de un comunicado, el empresario y excandidato presidencial afirmó estar siendo víctima de ataques provenientes de una política “sucia”. Negó tener problemas con su expareja, pero aseguró que ella se estaba “dejando utilizar” por candidatos que se beneficiarían del escándalo que surgió por la denuncia de violencia intrafamiliar. Señaló directamente al aspirante Abelardo de la Espriella.

En ese sentido, concluyó que se trataría de una estrategia con fines políticos y no de un tema personal, la cual no podría sostenerse de ninguna manera debido a la carencia de pruebas. “No tienen una sola evidencia que sustente todo lo que están diciendo”, indicó el empresario en la comunicación oficial.

A Manuela le digo que entiendo que esto no es personal y que jamás guardaré rencor en mi corazón por esta situación. A los boteristas, a los grupos de trabajo, a los medios de comunicación y a la opinión pública en general les digo que un proceso de separación nunca es fácil, pero siempre me he presentado ante la ley y siempre he dado la cara”, añadió Botero.

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