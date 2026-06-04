Colombia

Abelardo de la Espriella hizo un nuevo llamado y con más reglas para las elecciones en segunda vuelta: “Es hora de que gane Colombia”

El candidato presidencial de la extrema derecha entregó nuevas directrices a sus simpatizantes para la jornada electoral del 21 de junio

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El candidato presidencial 'el Tigre' volvió a pedirle a sus simpatizantes que usen la camiseta de la selección Colombia para las elecciones de segunda vuelta - crédito @DELAESPRIELLAE/X

La cuenta regresiva hacia la segunda vuelta presidencial entró en su fase decisiva y las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda intensifican sus estrategias para conquistar a los votantes que definirán quién llegará a la Casa de Nariño en las elecciones del 21 de junio.

En medio de una contienda que cada vez divide más, el candidato de derecha volvió a poner sobre la mesa una de las polémicas que marcó la primera vuelta: el uso de la camiseta de la selección Colombia y otros símbolos nacionales como parte de la movilización democrática de sus simpatizantes.

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Lo hizo a través de una nueva convocatoria dirigida a sus seguidores, en la que no solo reiteró el llamado a vestir los colores de la selección, sino que además pidió adoptar una serie de acciones de promoción digital y presencial para acompañar la recta final de su campaña.

Abelardo de la Espriella insistió en usar la camiseta de la selección Colombia para que voten por él - crédito Sergio Acero/Reuters
Abelardo de la Espriella insistió en usar la camiseta de la selección Colombia para que voten por él - crédito Sergio Acero/Reuters

La controversia alrededor de la camiseta de Colombia no es nueva, pues durante la primera vuelta presidencial, De la Espriella invitó a quienes respaldaban su candidatura a acudir a las urnas utilizando la prenda deportiva, una iniciativa que despertó críticas desde distintos sectores políticos y sociales.

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Para algunos ciudadanos, la propuesta representaba una manifestación de patriotismo y unidad nacional en una jornada democrática, pero para otros, en cambio, suponía la apropiación de un símbolo que pertenece a todos los colombianos y que no debería asociarse con ninguna campaña electoral.

Las críticas más visibles provinieron del candidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, que cuestionó el uso de la camiseta en actos proselitistas y advirtió que los símbolos nacionales deben mantenerse al margen de las disputas partidistas.

La discusión rápidamente trascendió el ámbito político y se trasladó a las redes sociales, donde miles de usuarios debatieron sobre el alcance de la iniciativa y su impacto en medio de una campaña caracterizada por la confrontación entre ambos sectores.

Incluso la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) terminó involucrada indirectamente en la controversia; la organización reiteró su neutralidad frente al proceso electoral, pidió respeto por los símbolos asociados a la selección nacional y aclaró que no tiene facultades para restringir el uso ciudadano de la camiseta.

Abelardo de la Espriella convocó a sus simpatizantes a participar activamente en la recta final de la campaña presidencial - crédito Sergio Acero/Reuters
Abelardo de la Espriella convocó a sus simpatizantes a participar activamente en la recta final de la campaña presidencial - crédito Sergio Acero/Reuters

Lejos de dar por terminado el debate, Abelardo de la Espriella decidió reforzar el mensaje en la antesala de la segunda vuelta. A través de su cuenta de X, el candidato publicó una lista de acciones dirigidas a quienes respaldarán su aspiración presidencial.

“Llegó el momento de la batalla final, el segundo tiempo donde seguiremos haciendo historia. Hemos recorrido la patria, hemos demostrado de qué estamos hechos y ahora es el momento de dejarlo todo en la cancha. Por eso les pido que me ayuden con cuatro acciones sencillas pero poderosas”, escribió.

Entre las solicitudes formuladas por el aspirante presidencial se encuentran:

  • “Cambien su foto de perfil de WhatsApp por la nueva imagen oficial del Tigre y compártanla en sus estados.
  • Difundan nuestros contenidos con familiares, amigos y contactos.
  • Pónganse la camiseta de Colombia, saquen la bandera y llévenla con orgullo hasta el día de las elecciones.
  • Hagan sonar la canción del Tigre en sus casas, en sus carros y en sus redes sociales".

La publicación estuvo acompañada por un enlace que dirige a material promocional oficial de la campaña, incluyendo imágenes, piezas gráficas para redes sociales y otros recursos de divulgación dirigidos a los seguidores del candidato.

Abelardo de la Espriella pidió a sus simpatizantes reforzar la promoción de su candidatura mediante diferentes acciones - crédito @DELAESPRIELLAE/X
Abelardo de la Espriella pidió a sus simpatizantes reforzar la promoción de su candidatura mediante diferentes acciones - crédito @DELAESPRIELLAE/X

Además, De la Espriella compartió un video en el que reiteró estas instrucciones y apeló nuevamente a las metáforas deportivas para describir el momento político que atraviesa su candidatura: “Es hora de salir a dejarlo TODO en la cancha. Es hora de que gane Colombia (sic)”.

Las nuevas directrices reavivaron el debate sobre el papel de los símbolos nacionales en las campañas electorales y sobre los límites entre la movilización política y la utilización de elementos que tradicionalmente han estado vinculados a la identidad colectiva del país.

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