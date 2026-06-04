Abelardo de la Espriella hizo un nuevo llamado y con más reglas para las elecciones en segunda vuelta: “Es hora de que gane Colombia”

El candidato presidencial 'el Tigre' volvió a pedirle a sus simpatizantes que usen la camiseta de la selección Colombia para las elecciones de segunda vuelta - crédito @DELAESPRIELLAE/X

La cuenta regresiva hacia la segunda vuelta presidencial entró en su fase decisiva y las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda intensifican sus estrategias para conquistar a los votantes que definirán quién llegará a la Casa de Nariño en las elecciones del 21 de junio.

En medio de una contienda que cada vez divide más, el candidato de derecha volvió a poner sobre la mesa una de las polémicas que marcó la primera vuelta: el uso de la camiseta de la selección Colombia y otros símbolos nacionales como parte de la movilización democrática de sus simpatizantes.

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Lo hizo a través de una nueva convocatoria dirigida a sus seguidores, en la que no solo reiteró el llamado a vestir los colores de la selección, sino que además pidió adoptar una serie de acciones de promoción digital y presencial para acompañar la recta final de su campaña.

Abelardo de la Espriella insistió en usar la camiseta de la selección Colombia para que voten por él - crédito Sergio Acero/Reuters

La controversia alrededor de la camiseta de Colombia no es nueva, pues durante la primera vuelta presidencial, De la Espriella invitó a quienes respaldaban su candidatura a acudir a las urnas utilizando la prenda deportiva, una iniciativa que despertó críticas desde distintos sectores políticos y sociales.

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Para algunos ciudadanos, la propuesta representaba una manifestación de patriotismo y unidad nacional en una jornada democrática, pero para otros, en cambio, suponía la apropiación de un símbolo que pertenece a todos los colombianos y que no debería asociarse con ninguna campaña electoral.

Las críticas más visibles provinieron del candidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, que cuestionó el uso de la camiseta en actos proselitistas y advirtió que los símbolos nacionales deben mantenerse al margen de las disputas partidistas.

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La discusión rápidamente trascendió el ámbito político y se trasladó a las redes sociales, donde miles de usuarios debatieron sobre el alcance de la iniciativa y su impacto en medio de una campaña caracterizada por la confrontación entre ambos sectores.

Incluso la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) terminó involucrada indirectamente en la controversia; la organización reiteró su neutralidad frente al proceso electoral, pidió respeto por los símbolos asociados a la selección nacional y aclaró que no tiene facultades para restringir el uso ciudadano de la camiseta.

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Abelardo de la Espriella convocó a sus simpatizantes a participar activamente en la recta final de la campaña presidencial - crédito Sergio Acero/Reuters

Lejos de dar por terminado el debate, Abelardo de la Espriella decidió reforzar el mensaje en la antesala de la segunda vuelta. A través de su cuenta de X, el candidato publicó una lista de acciones dirigidas a quienes respaldarán su aspiración presidencial.

“Llegó el momento de la batalla final, el segundo tiempo donde seguiremos haciendo historia. Hemos recorrido la patria, hemos demostrado de qué estamos hechos y ahora es el momento de dejarlo todo en la cancha. Por eso les pido que me ayuden con cuatro acciones sencillas pero poderosas”, escribió.

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Entre las solicitudes formuladas por el aspirante presidencial se encuentran:

“Cambien su foto de perfil de WhatsApp por la nueva imagen oficial del Tigre y compártanla en sus estados.

Difundan nuestros contenidos con familiares, amigos y contactos.

Pónganse la camiseta de Colombia, saquen la bandera y llévenla con orgullo hasta el día de las elecciones.

Hagan sonar la canción del Tigre en sus casas, en sus carros y en sus redes sociales".

La publicación estuvo acompañada por un enlace que dirige a material promocional oficial de la campaña, incluyendo imágenes, piezas gráficas para redes sociales y otros recursos de divulgación dirigidos a los seguidores del candidato.

Abelardo de la Espriella pidió a sus simpatizantes reforzar la promoción de su candidatura mediante diferentes acciones - crédito @DELAESPRIELLAE/X

Además, De la Espriella compartió un video en el que reiteró estas instrucciones y apeló nuevamente a las metáforas deportivas para describir el momento político que atraviesa su candidatura: “Es hora de salir a dejarlo TODO en la cancha. Es hora de que gane Colombia (sic)”.

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Las nuevas directrices reavivaron el debate sobre el papel de los símbolos nacionales en las campañas electorales y sobre los límites entre la movilización política y la utilización de elementos que tradicionalmente han estado vinculados a la identidad colectiva del país.