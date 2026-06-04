Habló hermana de la dueña de la clínica clandestina donde operaron a Yulixa Toloza: reveló amenazas del supuesto anestesiólogo

La captura de María Fernanda Delgado, Edinson Torres y Eduardo David Ramos marcó un giro en la investigación por la muerte de Yulixa Toloza crédito Yulixa Tolosa/Beauty Láser M. D./Facebook

La captura de María Fernanda Delgado, junto a su esposo Edinson Torres y el supuesto cirujano Eduardo David Ramos, marcó un giro en el caso que investiga la muerte de Yulixa Toloza.

Según información difundida por el pódcast Más allá del silencio, conducido por el periodista Rafael Poveda, la mujer entregó su versión a través de respuestas escritas facilitadas por su hermana, que la visitó en la cárcel venezolana donde permanece bajo custodia.

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En su relato, Delgado negó haber participado en el procedimiento estético y en la falta de atención médica profesional. Intentó responsabilizar a las acompañantes de la víctima por la demora en buscar ayuda, aunque reconoció que tenía conocimiento de las complicaciones surgidas tras la intervención.

“Salió con vida y murió en el carro”, escribió la empresaria en el documento leído por el pódcast mencionado, una frase que ahora es centro de atención en la investigación.

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María Fernanda Delgado negó haber participado en el procedimiento estético y atribuyó la demora en pedir ayuda médica a las acompañantes de Yulixa Toloza - crédito SIP

La dueña del establecimiento afirmó que la intención era trasladar a la paciente al Hospital de Meissen y culpó al anestesiólogo, aún prófugo, de haber amenazado con un arma a quienes iban en el vehículo, obligándolos a abandonar el cuerpo para evitar la intervención de las autoridades. “Si no hacían lo que él decía, les iba a pasar algo a los niños”, relató la familia.

El testimonio desde la cárcel y las dudas sobre el procedimiento

La versión de Delgado sostiene que no estuvo presente durante la intervención, y que había salido a realizar diligencias personales. Su hermana, Michelle Delgado, declaró en el mismo espacio que la investigada solo tuvo conocimiento de la emergencia al regresar, momento en el que evidenció el deterioro de la salud de Toloza.

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Según la familia de la acusada, el anestesiólogo, identificado como Eduardo David Ramos, contaba con título médico y fue el que insistió en no solicitar una ambulancia, ordenando el traslado de la paciente en un vehículo particular.

Al ser consultada sobre la situación del automóvil hallado en Cúcuta, Delgado negó que el objetivo fuera desaparecer el carro. Afirmó que lo dejaron en un punto alejado para que no causara problemas a la mujer que lo guardó, que luego informó a la Policía sobre su ubicación.

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Delgado afirmó que pretendían trasladar a Yulixa Toloza al Hospital de Meissen y señaló al anestesiólogo como responsable de impedir la intervención de las autoridades - crédito red social X

En un mensaje dirigido a los allegados de la víctima, Delgado expresó su arrepentimiento por los hechos y pidió perdón, reconociendo que el establecimiento no contaba con los permisos necesarios para realizar procedimientos médicos. Solicitó que el proceso avance en Colombia para que pueda ser juzgada en Venezuela, donde residen sus hijos y familiares.

Las grabaciones y el papel de las acompañantes

El caso cobró mayor notoriedad pública tras la difusión de videos que muestran a Yulixa Toloza desorientada y con dificultades para respirar luego del procedimiento. Las imágenes, grabadas por sus amigas, generaron cuestionamientos sobre la falta de auxilio inmediato.

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Según el testimonio de la hermana de Delgado compartido en el pódcast de Rafael Poveda, las acompañantes de la víctima no solicitaron asistencia médica a pesar de su evidente mal estado.

“Entonces, mi hermana se pregunta: ‘¿Por qué, si la grabaron, no llamaron una ambulancia? ¿Por qué agarraron el celular para grabarla y enviarse los videos en lugar de pedir ayuda? Ella insiste en que Estefanía fue avisada de que Yulixa no estaba bien, pero después no volvió a responder ni a decir qué estaba pasando”, planteó Michelle Delgado en la entrevista.

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La frase “Salió con vida y murió en el carro” quedó en el centro del caso por la muerte de Yulixa Toloza - crédito @diegoariasf1/TikTok

“Cuando el médico le toma el pulso a Yulixa en el carro, empezaron a darle reanimación. Ahí no sé, por eso en los estudios sale que la señora tenía unas costillas partidas. Ellos estaban tratando de reanimarla y, desde temprano, las amigas habían dicho que iban a llamar una ambulancia o algo así, pero no hicieron nada. La bajaron a un cuarto y la dejaron en observación”, expresó.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada en el programa, la paciente permaneció en observación dentro del local después de la intervención, y fue trasladada en vehículo particular ante el agravamiento de su estado. La familia de la acusada insiste en que el anestesiólogo intimidó a los presentes y ordenó el traslado sin notificar a las autoridades.

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Avances judiciales y hallazgos forenses

Las autoridades de Colombia mantienen bajo detención a dos hombres señalados por intervenir en la desaparición del vehículo usado para transportar el cuerpo de Yulixa Toloza. Uno de ellos es familiar de María Fernanda Delgado y el otro fue identificado como Jesús Hernández.

La necropsia practicada por Medicina Legal reveló múltiples fracturas y al menos once lesiones causadas con objeto cortopunzante en el cuerpo de la víctima, lo que incrementó los interrogantes sobre las circunstancias exactas de su fallecimiento. El hallazgo del cuerpo, seis días después de la desaparición, en una zona rural entre Bogotá y Girardot, refuerza la complejidad del caso.

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